Семейную ипотеку предлагают давать бездетным парам, но есть условие

Мера позволит молодым семьям улучшить жилищные условия Источник: Ксения Потеева / Fontanka.ru

В России предложили выдавать бездетным парам семейную ипотеку, но с условием родить или усыновить ребенка в течение трех лет. С такой инициативой выступили депутаты Владислав Даванков, Ксения Горячева и Георгий Арапов.

По их мнению, такая мера позволит молодым семьям улучшить жилищные условия до появления детей. В случае нарушения обязательств ставка по ипотеке должна быть повышена до рыночной, а банк будет вправе потребовать компенсацию субсидии.

«Необходимо расширить программу семейной ипотеки, разрешив бездетным супругам оформлять льготный ипотечный кредит при условии, что они обязуются родить или усыновить ребенка в течение трех лет с момента заключения договора», — цитирует ТАСС текст документа.

Сейчас оформить семейную ипотеку под 6% могут граждане, у которых есть хотя бы один ребенок младше 6 лет. При этом депутаты отмечают, что после рождения ребенка у многих семей нет средств, чтобы внести первоначальный взнос для оформления кредита.