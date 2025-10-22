НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Семейную ипотеку предлагают давать бездетным парам, но есть условие

Граждане могут оформить кредит по льготной ставке 6%

162
Мера позволит молодым семьям улучшить жилищные условия | Источник: Ксения Потеева / Fontanka.ru

Мера позволит молодым семьям улучшить жилищные условия

Источник:

Ксения Потеева / Fontanka.ru

В России предложили выдавать бездетным парам семейную ипотеку, но с условием родить или усыновить ребенка в течение трех лет. С такой инициативой выступили депутаты Владислав Даванков, Ксения Горячева и Георгий Арапов.

По их мнению, такая мера позволит молодым семьям улучшить жилищные условия до появления детей. В случае нарушения обязательств ставка по ипотеке должна быть повышена до рыночной, а банк будет вправе потребовать компенсацию субсидии.

«Необходимо расширить программу семейной ипотеки, разрешив бездетным супругам оформлять льготный ипотечный кредит при условии, что они обязуются родить или усыновить ребенка в течение трех лет с момента заключения договора», — цитирует ТАСС текст документа.

Сейчас оформить семейную ипотеку под 6% могут граждане, у которых есть хотя бы один ребенок младше 6 лет. При этом депутаты отмечают, что после рождения ребенка у многих семей нет средств, чтобы внести первоначальный взнос для оформления кредита.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Ипотека Дети Семейная ипотека Деньги Жилье
Комментарии
2
Гость
38 минут
С такими налогами, низким зарплатами, и многими другими проблемами у страны скоро некому будет давать ипотеку, ну разве что Таджики, Узбеки, Азербайджанцы... приедут и заберут все вместе со страной.
Гость
12 минут
Ну хоть дельное что то..Хотя в долг не под 6,а процента 2..тогда прям хороший стимул был бы у молодых.
