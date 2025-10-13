Открытки на День отца: 40 красивых поздравлений в картинках

Все мы с детства знаем, что «мама» — это первое и главное слово в каждой судьбе. Спасибо Юрию Энтину за это. Но отец в жизни каждого ребенка обычно тоже человек не посторонний. И чтобы никто об этом не забывал, в России придумали отдельный праздник — День отца. Кажется, это подходящий повод лишний раз признаться папам в своих чувствах. В 2025 году праздник выпадает на 19 октября, и мы решили основательно к нему подготовиться — нарисовали красивые и трогательные открытки на День отца 2025, чтобы вы могли скачать их (это совершенно бесплатно) и отправить своим самым главным мужчинам.