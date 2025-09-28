НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Не могу без тебя жить»: полная история любви и краха Дмитрия и Полины Дибровых

Как развалились одни из самых крепких и известных семей российского шоу-бизнеса

Если вам кажется, что в истории с разводом Дибровых много белых пятен, мы вам сейчас всё объясним

Если вам кажется, что в истории с разводом Дибровых много белых пятен, мы вам сейчас всё объясним

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

На этой неделе (частично) завершилась семейная эпопея, невольным свидетелем которой стала вся страна. Телеведущий Дмитрий Дибров развелся со своей супругой Полиной, которую встретил почти 20 лет назад в Ростове-на-Дону. Привез ее в Москву, отмыл от ростовской пыли, научил манерам, женился и завел вместе с ней троих детей.

Но любовь оказалась не вечной, и на пути Диброва появился соперник — предприниматель и многодетный отец Роман Товстик. Споткнувшись о его миллиарды, Полина Диброва уже не смогла восстановиться. Женское сердце дрогнуло, а вместе с ним пошло по швам то, что создавалось долгие годы. Да с таким треском, что никто из шоу-бизнеса не остался в стороне. Даже Андрей Малахов вспомнил старое и с сочувствующим лицом присоединился к перемыванию костей.

Чтобы разобраться в том, что это вообще было, мы вызвали специальную пояснительную бригаду и по лоскуткам восстановили историю.

«Не могу без тебя жить»

Дмитрий Дибров познакомился с Полиной в 2007 году, когда его пригласили в Ростов-на-Дону на конкурс Beauty of the Body в качестве члена жюри. Церемония казалась 48-летнему Диброву бесконечной, образы участниц начали сливаться в один. До тех пор, пока на сцене не появилась 17-летняя Полина Наградова. Взглянув на нее, Дибров понял: это она. Позже он признавался, что увидел в ней не мимолетную пассию, а будущую мать своих детей.

В 17 лет Полина Диброва и не подозревала, чем обернется для нее участие в конкурсе красоты

В 17 лет Полина Диброва и не подозревала, чем обернется для нее участие в конкурсе красоты

Источник:

Полина Диброва / T.me

Не теряя времени, Дибров подарил девушке роскошный букет, осыпал комплиментами, пригласил в ресторан. Свидание проходило под бдительным надзором директора модельного агентства. Полине даже не разрешили оставить номер телефона, но она его запомнила и первой написала Дмитрию.

Мать Полины поначалу не верила, что ее дочь общается со звездой телеэкрана. Однако вскоре Дибров сам стал приезжать в гости. На 18-летие девушки он подготовил поистине сказочный сюрприз — поездку на Лазурный Берег и кольцо. Но вместо того, чтобы сдаться очарованию и напору, юная Полина, испугавшись серьезности отношений, сбежала после возвращения в Москву. Для Дмитрия это стало тяжелым ударом.

Желая доказать всем (в том числе и себе), что он может быть счастлив, Дибров сделал предложение 23-летней модели Александре Шевченко, с которой познакомился в Сети. Ей телеведущий на берегу признался в чувствах к Наградовой, но это не остановило девушку, и вскоре пара расписалась. Правда, брак не продержался и года.

После развода Дмитрий не выдержал и написал Наградовой лаконичное: «Не могу без тебя жить». На этот раз они не стали затягивать с перепиской и сразу встретились. Повзрослевшую Полину больше не пугали ни 30-летняя разница в возрасте, ни бурное прошлое избранника.

Вопреки приметам, они вместе выбирали платье. Свадьба была камерной. Вскоре в их жизни один за другим появились три сына: Александр, Федор и Илья. Для большой семьи Дмитрий приобрел загородный дом, которому дал имя Villa Paulina.

«Я ему носки стирала, ела доширак»

История Романа и Елены Товстик — классическая сибирская сага о преодолении. Роман, уроженец Новосибирска, построил многомиллиардный бизнес с нуля, совладея известной на рынке сетевого маркетинга компанией по продаже бадов и товаров для красоты.

Товстик, как и Дибров, питал слабость к молодым девушкам. С Еленой он познакомился в 2003 году, девушке тогда было 18 лет, ему — 29. Спустя три года влюбленные официально поженились. По словам самой Елены, она была готова на всё ради мужа, в том числе отказаться от института.

— Была рядом, когда у него не было ни денег, ни славы! Когда приходилось всё с нуля начинать, бросила престижный институт, куда поступила на бюджет сама, чтоб поехать за ним, выбирая его и любовь, — писала Елена Товстик в своих социальных сетях.

В интервью Андрею Малахову девушка упоминала и более личные и интересные подробности.

— Я ему носки стирала, ела доширак, учебу бросила, продала квартиру и вложила в бизнес, — рассказывала Елена.

В браке у Елены и Романа родились шестеро детей.

Елена и Роман Товстик  поженились в 2006 году, влюбленные успели обзавестись шестью детьми

Елена и Роман Товстик  поженились в 2006 году, влюбленные успели обзавестись шестью детьми

Источник:

elenatovstik / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Товстики жили неподалеку от Дибровых, семьи сдружились. Вместе отмечали праздники, отправлялись в поездки, Полина Диброва даже стала крестной матерью одного из детей Товстиков. Их дружба со стороны казалась идеальным союзом двух успешных и крепких семей.

«Я поняла, что живу в обмане»

Кризис назревал постепенно. За несколько лет до окончательного разрыва общие друзья отмечали, что Полина Диброва, всегда активная в социальных сетях, стала реже публиковать фото с мужем. Ее интересы сместились в сторону собственного бизнеса и светской жизни.

Летом 2025 года слухи о разладе достигли пика. Самые внимательные подписчики Дибровой заметили, что ни она, ни ее муж не носят больше обручальных колец. Позже адвокаты семьи официально подтвердили: Дибровы расстались.

В интервью журналистке Лауре Джугелии Полина заявила, что точкой кипения стало осознание ее чувств к Роману Товстику, которое, по ее словам, пришло во время совместного с Дибровым отпуска на Сейшелах.

— Я думала обо всех, думала, как сделать, чтобы было легче Диме, моим родителям, потому что для них это большой удар. Но я поняла, что живу в обмане, предаю себя, у меня началось внутреннее разрушение. После этого набрала воздух в легкие и всё сказала. С Романом мы договорились, что нужно решить все вопросы семейные. И если мы всё пройдем с честью и достоинством, то построим свою жизнь, — рассказывала Полина Диброва.

«Дети остаются с Полиной»

Развод Дибровых выглядел как обычный пример цивилизованного расставания. Дмитрий выдвинул Полине два условия для согласия на развод: лично подать заявление и самостоятельно объяснить ситуацию детям. Девушка согласилась.

Было принято решение, что дети останутся с матерью, а все имущественные вопросы Дибровы решили в досудебном порядке

Было принято решение, что дети останутся с матерью, а все имущественные вопросы Дибровы решили в досудебном порядке

Источник:

Полина Диброва / T.me

Имущественные споры, включая вопрос с виллой на Рублевке, приобретенной Дибровым до брака, супруги решили без суда. Дети остались с матерью, но она не будет препятствовать участию отца в их жизни.

— Дети остаются с Полиной. Каких-либо споров по порядку общения с детьми у сторон не имеется. Имущество поделено, как они и хотели. Алименты со стороны Дмитрия сохранят детям привычный уровень жизни, — рассказала адвокат Полины Дибровой Ирина Кузнецова.

Сам Дмитрий Дибров явно оказался очень расстроен уходом любимой супруги.

— Печать о разводе ставится в паспорт. Но печати не существует ни в сердце, ни в душе, — передал слова Диброва его адвокат Александр Добровинский.

«Я тот же ребенок, которого бросили»

Пока Дибровы решали всё миром, семья Товстик погрузилась в публичную войну. Елена дала эмоциональное интервью Андрею Малахову, в котором назвала уход мужа предательством. Она утверждала, что Роман предложил ей кабальный брачный контракт, грозя в случае отказа оставить без денег. В ход пошли обвинения в шантаже, давлении и даже странных бытовых поступках, например Роман забрал из дома кофемашину и рояль.

Не все браки заканчиваются так же гладко и полюбовно, как у Дибровых

Не все браки заканчиваются так же гладко и полюбовно, как у Дибровых

Источник:

elenatovstik / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Роман, в свою очередь, инициировал борьбу за детей, которые оказались самой больной темой для семьи. Несмотря на то что двое из них проживают с отцом, Роман настаивает, что не лишает их встреч с матерью. Елена придерживается противоположного мнения, заявляя, что муж насильно отобрал у нее детей.

Сам бизнесмен открыто говорит о своих чувствах. Для него отцовство — болезненно важная тема.

— Я ведь очень привязан к детям. Эмоциональные моменты с детьми — это мой фундамент. Мне настолько нравится уделять этому время! Я люблю их укладывать спать — для меня это мистический момент. Не знаю, поймут люди или нет. Помню, когда Артурчик родился, я выхватывал его из рук няни, Лены и шел укладывать спать. Для меня момент, когда он засыпает на руках, — это мистика. Я этим живу. И конечно, мне этого не хватает всего, — признался Роман Товстик.

Адвокат его жены Екатерина Гордон не очень верит в искренность предпринимателя. По ее словам, миллиардер выставил на продажу дом, где проживает Елена Товстик с детьми.

— Ром, ну это же дом, в котором детки твои живут, в котором Леночка живет. А ты его продать решил тихонько. Фу-фу-фу. Впрочем, всё, что ты делаешь, оно именно так и пахнет. Молись, кайся, веди себя в рамках закона, — заявила Екатерина Гордон.

Елена Товсик уверена, что их расставание с Романом произошло, потому что ему «капали на мозги».

— Было влияние подруг, Полины. Когда у меня родился пятый ребенок, она родилась голубоглазой блондинкой. Полина и ее подруги говорили ему, что это ребенок не от него. Он сделал даже генетический тест. Какой мужчина будет делать генетический тест, когда этот ребенок — копия его бабушки? — задается вопросом мать шестерых детей.

Не оставила без комментариев Елена и то, что когда-то Роман обещал ей ласку и заботу, а сейчас все эти слова больше ничего не значат.

— Я тот же ребенок, которого бросили. Я седьмой ребенок, который был под его крылом, о котором заботились. И сейчас я потеряла эту заботу, — с грустью заявила женщина.

«Лена влюблена, у нее всё хорошо»

В шоу-бизнесе не осталось почти никого, кто не вставил бы свои пять копеек в эту историю. Например, Виктория Боня поддержала Елену Товстик.

— Лена Товстик столкнулась с тем, что узнала, что ее муж, с которым она 19 лет вместе, у них шестеро детей и последнему годик, спит с ее лучшей подругой, которую она сделала крестной, женой Диброва. У Диброва сейчас тоже очень сложный период, я его понимаю, но ничего, я думаю, что он как мужик переживет, — написала Боня в социальных сетях.

Не остался в стороне и Андрей Малахов, который поговорил с главными героями семейной драмы. Полина Диброва в беседе с телеведущим настаивала, что она вообще не при делах, Товстики и без ее помощи разбежались бы. И жена бизнесмена знала о кризисе в их отношениях.

Малахов обратил внимание на слухи о том, что Елена Товстик сама не остается в одиночестве и уже построила новые отношения. Телеведущий предположил, что публичность вокруг развода могла быть спланирована для давления на миллиардера.

По информации Андрея Малахова, у Елены Товстик уже есть новый избранник

По информации Андрея Малахова, у Елены Товстик уже есть новый избранник

Источник:

elenatovstik / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Говорят, что Лена влюблена, у нее всё хорошо, просто она не афиширует это, в отличие от вас с Романом, — отметил Малахов в эфире.

Сейчас разведенный Дмитрий Дибров вернулся к работе, ведет стримы и продолжает творческую деятельность. Полина строит новую жизнь с Романом, у которого продолжается бракоразводный процесс. Его исход, включая судьбу шестерых детей и раздела активов, пока неясен, так что финал этой истории, похоже, еще не написан.

