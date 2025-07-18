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Семья Детство за стеклом: печальная судьба пятерняшек Дион, которых, словно в зоопарке, выставили на потеху людям

Детство за стеклом: печальная судьба пятерняшек Дион, которых, словно в зоопарке, выставили на потеху людям

Что стало с известными близнецами и как разлука с семьей сказалась на их жизни: видео

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Источник:

Городские медиа

Сестры Дион, рожденные 28 мая 1934 года в канадской провинции Онтарио, стали сенсаций. Аннет, Ивонн, Мари, Эмили и Сесиль были первыми абсолютно одинаковыми пятерняшками, которым удалось выжить в младенчестве. Государство всех пятерых забрало под полную опеку. Для девочек построили отдельный дом, круглые сутки о них заботился нанятый персонал, вот только до 9 лет девочки не знали, что ежедневно за их играми во дворе из-за зеркального стекла наблюдали тысячи человек.

Только в 1943 году родители смогли вернуть опеку над дочерьми, но счастья это никому не принесло. Старшие дети не принимали сестер, для родителей они были скорее источником дохода, снимаясь в рекламах, участвуя в различных мероприятиях. Как только пятерняшкам исполнилось 18 лет, они уехали из родительского дома и оборвали все контакты с родственниками.

«Мы не были готовы контактировать с миром. Я думаю, мы пропустили вещи, которые очень важны, такие как любовь, счастье, семья, которой мы нужны», — говорят сестры.

Эмили хотела стать монахиней, но в 20 лет скончалась от эпилепсии. В 1970 году от кровоизлияния в мозг умерла Мари. Ивонн всю жизнь была отшельницей, в 2001 году она умерла от рака. Сесиль и Анетт пытались создать свои семьи, но браки не стали удачными, сестры решили жить вдвоем, подальше от всеобщего внимания.

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Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Дети Сестры Пятерняшки
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