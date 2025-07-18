Детство за стеклом: печальная судьба пятерняшек Дион, которых, словно в зоопарке, выставили на потеху людям

Источник: Городские медиа

Сестры Дион, рожденные 28 мая 1934 года в канадской провинции Онтарио, стали сенсаций. Аннет, Ивонн, Мари, Эмили и Сесиль были первыми абсолютно одинаковыми пятерняшками, которым удалось выжить в младенчестве. Государство всех пятерых забрало под полную опеку. Для девочек построили отдельный дом, круглые сутки о них заботился нанятый персонал, вот только до 9 лет девочки не знали, что ежедневно за их играми во дворе из-за зеркального стекла наблюдали тысячи человек.

Только в 1943 году родители смогли вернуть опеку над дочерьми, но счастья это никому не принесло. Старшие дети не принимали сестер, для родителей они были скорее источником дохода, снимаясь в рекламах, участвуя в различных мероприятиях. Как только пятерняшкам исполнилось 18 лет, они уехали из родительского дома и оборвали все контакты с родственниками.

«Мы не были готовы контактировать с миром. Я думаю, мы пропустили вещи, которые очень важны, такие как любовь, счастье, семья, которой мы нужны», — говорят сестры.