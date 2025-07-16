Учебу в школе предложили сократить до 10 лет, чтобы россияне быстрее взрослели и рожали. Поможет ли это демографии на самом деле

Обучение в школе предложили сократить до 10 лет Источник: Дарья Шутова / MSK1.RU

Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предложил сократить обучение в школе до 10 лет. Цель — чтобы россияне быстрее получали высшее образование и раньше были готовы рожать детей.

MSK1.RU обсудил с экспертами, поможет ли это улучшить демографическую ситуацию в стране и стоит ли государству вмешиваться в половую жизнь граждан.

Время не терпит

С сентября 2026 года российские вузы перейдут на новую систему образования, в которой по некоторым направлениям останется только специалитет (пять лет обучения вместо четырех в бакалавриате). По словам Сергея Рыбальченко, это увеличит «возраст социального взросления».

«Дети должны появляться, когда молодой человек прошел определенный период взросления и социально готов к рождению ребенка. А это происходит, как правило, после того, как завершается процесс обучения и первые годы профессиональной карьеры», — сказал Рыбальченко MSK1.RU.

Член Общественной палаты предлагает вернуться к советской 10-летней системе обучения с тремя классами начальной школы , которая «зарекомендовала себя как лучшая в мире». По его словам, в некоторых российских школах уже пробуют вновь обучать младших школьников четырехлетней программе за три года.

Помимо сокращения срока учебы в школе, член Общественной палаты предлагает ввести семейное налогообложение, разработать доступные для молодых семей программы аренды жилья, разрешить родителям-студентам бесплатно переходить на заочное обучение и поступать в магистратуру.

Рыбальченко раскритиковал «экзотические меры» вроде выплат беременным школьницам. По его мнению, государство должно поддерживать семьи, действуя при этом «вариативно, а не императивно» (повелительно).

«Фактически государство должно стать Дедом Морозом для семьи, помочь им реализовать мечту родить ребенка. Не ментором, который говорит: „Вы должны“», — объяснил Рыбальченко.

Я против того, когда ребенка пытаются «купить». Всё должно быть выстроено на партнерских отношениях с семьей. Сергей Рыбальченко член Общественной палаты

«Многодетных поддерживают только на словах»

Президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова сомневается, что инициатива о переходе с 11-летнего обучения в школе на 10-летнее повлияет на готовность россиянок рожать. Она считает, что гораздо важнее поддержать многодетные семьи.

«Я не думаю, что год будет критичен для того, чтобы наши дети завели семью. У нас огромный провал в демографии, и это в большей степени связано с тем, что поддержка многодетной семьи [происходит] только на словах», — сказала Семенова.

По ее мнению, гораздо важнее помогать россиянам, которые уже стали родителями и хотят еще детей, но не решаются.

Если люди увидят, что семьи стремятся быть многодетными, что им хорошо, кто-то тоже захочет стать родителем. Марина Семенова президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями

Заместитель директора Института демографических исследований РАН Вадим Безвербный в беседе с MSK1.RU поддержал идею Рыбальченко. С точки зрения рисков для здоровья женщине лучше не затягивать роды до 30 лет, отметил он.

«В инициативе есть здравый смысл, потому что с магистратурой, ординатурой и аспирантурой мы можем завершить образовательный трек ближе к 25. Сама инициатива не заставительная, не принудительная», — сказал Безвербный.

Качество образования резко упадет, а нагрузка вырастет?

В то же время явной связи между возрастом рождения первого ребенка и общим количеством детей, появившихся в течение жизни, нет, добавил демограф. Кроме того, его волнуют возможные риски такой инициативы: удастся ли сократить время обучения без потери качества.

По словам председателя независимого профсоюза «Учитель» Дмитрия Казакова, курс школьной программы усложняется и во всем мире — в некоторых развитых странах школьники вовсе учатся по 12–13 лет. Поэтому он высказался резко против возвращения 10-летнего обучения «как в СССР» и напомнил автору инициативы, что «мы не в советское время живем».

«Усложняется наука, происходит всё больше открытий. То, что 50 лет назад можно было изучить за восемь-девять лет, сейчас требует 11–12. Чтобы сформировать современное общество, нужно образование как минимум не сокращать», — сказал Казаков MSK1.RU.

У нас сейчас ученики учатся по шесть-семь уроков в день. Начиная с шестого класса. А будет еще больше нагрузка. Дмитрий Казаков председатель профсоюза «Учитель»

Почему россиянки не рожают и стоит ли их убеждать

По данным ВЦИОМ, пока рождаемость падает, россияне всё чаще мечтают о большой семье. При этом доля многодетных граждан за 10 лет выросла почти вдвое.

Семьи хотели бы иметь трех-четырех детей, но ограничиваются одним-двумя. Социологи объясняют разрыв между желаниями и реальностью тем, что россиянам не хватает денег и времени. А после декрета у женщин появляются сложности с профессиональной адаптацией.

В целом россияне «переключаются» на семью после 25 лет, отмечают аналитики. Они предполагают, что более юные граждане вряд ли начнут менять свой приоритет с карьеры на детей, но к 25 годам следует дать им «базу на будущее».

Группа демографов из НИУ ВШЭ под руководством Евгения Андреева пришла к выводу, что убедить российских женщин рожать трех-четырех детей невозможно не из-за того, что они слишком поздно стали матерями, а по следующим причинам:

длительный уход за детьми выталкивает их с рынка труда;

многодетные семьи в группе наибольшего риска бедности;

женщины с высшим образованием теряют доход при раннем материнстве и зависят от партнера;

большинство современных женщин выросли в семьях с одним-двумя детьми.

Кроме того, специалисты отмечают, что тренд на появление детей в более раннем возрасте не поднимет демографию, зато может сделать семьи беднее. Авторы исследования также предупреждают о медицинских рисках ранних родов для девушек 15–19 лет.

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