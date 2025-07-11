В России придумали новое пособие для детей. Оно коснется только одной категории

Депутаты хотят помочь семьям, ухаживающим за детьми-инвалидами Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России придумали новое пособие для родителей, которые ухаживают за детьми с инвалидностью I группы. Соответствующий законопроект внесут в парламент депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду». Подробности рассказало РИА Новости.

Депутаты предлагают создать единые правила для выплаты такого пособия. Его размер составит 10 тысяч рублей (с ежегодной индексацией). Закон внесут на рассмотрение уже в пятницу.

«Законопроектом предлагается установить, что всем неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, устанавливаются ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей с ежегодной их индексацией», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Сейчас родители получают пособие, если они не работают или работают неполный рабочий день. Остальным родственникам, которые ухаживают за детьми-инвалидами, пособие платят только в том случае, если они увольняются с работы.

«Это несправедливо. Чтобы обеспечить полноценный уход за детьми с инвалидностью, родители зачастую не увольняются, а переходят на сдельную работу, которую можно выполнять дистанционно в течение нескольких часов в день. Они получают зарплату и не зависят от пособия, на которое невозможно прожить», — говорит Сергей Миронов, автор законопроекта.

Поэтому депутаты предлагают установить единые правила получения пособия для всех граждан.