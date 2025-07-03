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Семья Обзор Открытки на День семьи, любви и верности — 2025: 30 красивых поздравлений в картинках

Открытки на День семьи, любви и верности — 2025: 30 красивых поздравлений в картинках

Скачайте их и делитесь с самыми близкими и родными

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Если есть на свете семья, то для нее должен быть праздник. А если есть праздник, должны быть и открытки! | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUЕсли есть на свете семья, то для нее должен быть праздник. А если есть праздник, должны быть и открытки! | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Если есть на свете семья, то для нее должен быть праздник. А если есть праздник, должны быть и открытки!

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Старая добрая традиция делиться открытками по знаменательным датам давно перекочевала в соцсети и мессенджеры. Может показаться, что в какой-то момент она стала из-за этого чуть более бездушной, но мы решили исправить ситуацию и создать открытки, которыми захочется поделиться. Особенно учитывая, что на носу у нас один из самых душевных праздников — День семьи, любви и верности.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Скачать открытку

Дата у этого праздника закрепленная. День семьи, любви и верности в 2025 году отмечается 8 июля, как и в любом другом году. Специально к этой дате мы и подготовили открытки на День семьи, любви и верности — в нашей коллекции вы найдете 30 картинок, которые можно скачать бесплатно и отправить близким (тоже, в общем-то, бесплатно).

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Скачать открытку

Главные герои Дня семьи, любви и верности — князь Петр и его супруга Феврония Муромские. История их любви началась, как говорится, вопреки: правитель заболел — покрылся струпьями, а лечить его согласилась лишь одна бедная девушка. Она взяла с князя обещание, что после выздоровления тот женится на ней, но тот схитрил и держать слово не торопился. Предвидя это, Феврония предусмотрительно оставила один струп. Князь Петр отправил ее восвояси, однако болезнь стала прогрессировать и ему ничего не оставалось делать, как в конце концов согласиться на условия девушки.

Не так давно мы, кстати, рассказывали полную историю появления Дня семьи, любви и верности, известного также как День Петра и Февронии.

Познакомиться с историей праздника и его традициями вы можете здесь
Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

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У нас и так каждый день любовь, нам для этого поводы не нужны
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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Открытки Праздник Поздравления Любовь Отношения Семья День Петра и Февронии День семьи, любви и верности Лето Июль
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