Открытки на День семьи, любви и верности — 2025: 30 красивых поздравлений в картинках

Если есть на свете семья, то для нее должен быть праздник. А если есть праздник, должны быть и открытки! Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Старая добрая традиция делиться открытками по знаменательным датам давно перекочевала в соцсети и мессенджеры. Может показаться, что в какой-то момент она стала из-за этого чуть более бездушной, но мы решили исправить ситуацию и создать открытки, которыми захочется поделиться. Особенно учитывая, что на носу у нас один из самых душевных праздников — День семьи, любви и верности.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Дата у этого праздника закрепленная. День семьи, любви и верности в 2025 году отмечается 8 июля, как и в любом другом году. Специально к этой дате мы и подготовили открытки на День семьи, любви и верности — в нашей коллекции вы найдете 30 картинок, которые можно скачать бесплатно и отправить близким (тоже, в общем-то, бесплатно).

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Главные герои Дня семьи, любви и верности — князь Петр и его супруга Феврония Муромские. История их любви началась, как говорится, вопреки: правитель заболел — покрылся струпьями, а лечить его согласилась лишь одна бедная девушка. Она взяла с князя обещание, что после выздоровления тот женится на ней, но тот схитрил и держать слово не торопился. Предвидя это, Феврония предусмотрительно оставила один струп. Князь Петр отправил ее восвояси, однако болезнь стала прогрессировать и ему ничего не оставалось делать, как в конце концов согласиться на условия девушки.

Не так давно мы, кстати, рассказывали полную историю появления Дня семьи, любви и верности, известного также как День Петра и Февронии.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа