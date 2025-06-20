Не только за лечение и обучение. Какие налоговые вычеты положены семьям в 2025 году

Вычеты на детей в некоторых случаях родители могут получить через работодателя Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











За последние годы изменения произошли не только в таких мерах социальной поддержки, как выплаты и пособия. Во многом изменилась налоговая система, в том числе правила и размеры налоговых вычетов — стандартных и социальных. Разбираемся, как семьям с детьми получить налоговые льготы и сколько денег можно вернуть.

Стандартные налоговые вычеты

Налоговые вычеты на каждого ребенка, которые могут получать родители — не новинка, такой формат социальной поддержки действует уже давно. Эти вычеты оформляются через работодателя, причем чаще всего автоматически, как только он получает от вас информацию о наличии детей. Если вычет оформляется впервые, то нужно будет предоставить копии документов:

свидетельства о рождении ребенка;

свидетельства о заключении брака или справки из ЗАГСа о его отсутствии;

в случае инвалидности ребенка — справки и удостоверения.

Сколько можно получить

В 2025 году изменились размеры налоговых вычетов на детей. Прежним остался только вычет на первого ребенка — он, как и раньше, составляет 1400 рублей. Стандартный налоговый вычет на второго ребенка увеличился с 1400 до 2800 рублей, на третьего и последующих — с трех до шести тысяч рублей. Вычет на ребенка-инвалида составляет 12 тысяч рублей.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Важно понимать, что размер налогового вычета — это не та сумма, которую вы получаете на руки, а та, что не будет облагаться налогами. То есть за одного ребенка вы вместо налоговой получите не 1400 рублей, а 182 рубля.

Получать «детские» вычеты могут оба родителя одновременно. Если ребенка воспитывает единственный родитель, усыновитель, опекун или попечитель, то он может получать вычет в двойном размере. Стандартный вычет на ребенка-инвалида суммируется с вычетом на ребенка в соответствии с очередностью его рождения.

Как это работает

Работодатель, являясь по закону вашим налоговым агентом, ежемесячно перечисляет в ФНС ваш подоходный налог. Если и работодатель, и Федеральная налоговая служба знают, что у вас есть дети, то работодатель будет перечислять меньше денег в ФНС и больше — вам.

При этом есть потолок дохода, достигая которого родитель лишается налогового вычета на ребенка. Он в 2025 году тоже вырос — с 350 до 450 тысяч рублей за год. Это не значит, что родители с большим годовым заработком не могут получить стандартные налоговые вычеты совсем — они их будут получать, пока доход за год не превысит этот показатель. Например, человек с зарплатой в 50 тысяч рублей может получать вычет в первые девять месяцев года, а человек с зарплатой 75 тысяч рублей — в первые шесть.

Социальный налоговый вычет

Социальный налоговый вычет предоставляется не только семьям с детьми. Любой налогоплательщик может получить вычет за оплату лечения, страховки, пенсионных взносов, физкультурно-оздоровительных услуг, покупку лекарств по назначению врача и даже благотворительность. Родители же могут оформить вычет за оплату услуг не только для себя, но и для своих детей.

Сколько можно получить

Общий максимальный размер социального налогового вычета — 150 тысяч рублей. Это сумма, которая не облагается НДФЛ, если вы потратили ее на нужды из списка в любом соотношении. Она стандартна для каждого налогоплательщика, наличие детей на нее не влияет. Максимальная сумма возврата таким образом составит 19,5 тысяч рублей.

Исключение — дорогостоящее лечение, для него потолка вычета нет. Но в этом контексте учитываются не просто дорогие услуги, а виды лечения из специального списка.

Как это работает

Для получения социального налогового вычета можно либо обратиться к работодателю в текущем году, либо подать декларацию по итогам года.

В первом случае нужно будет сначала подать заявление в налоговую о подтверждении права на вычет, приложив к нему справки об оплате услуг, а при покупке лекарств — чеки и рецепты. Это можно сделать в личном кабинете на сайте ФНС. В течение 30 дней налоговая подтвердит право на вычет вашему работодателю, после чего вам нужно будет написать заявление еще и в бухгалтерии по месту работы. После этого работодатель перестанет удерживать налог, пока вы не получите всю сумму возврата.

Второй способ несколько проще — подать декларацию 3-НДФЛ прямо в налоговую и получить возврат на счет, который вы укажете. Плюс в том, что все можно сделать прямо в личном кабинете на сайте ФНС, существенная часть данных у налоговой уже есть, нужно только все проверить и добавить справки, чеки и рецепты. Минус — такую декларацию нельзя подать за текущий год, только за предыдущие три. То есть сейчас можно оформить вычеты за 2022, 2023 и 2024 годы, а за 2025 оформлять уже в 2026.

Налоговый вычет на обучение

Налоговый вычет на оплату образования относится к социальным, но для оплаты учебы детей в нем выделена отдельная сумма. При этом не имеет значения за какое именно образование вы платите — это может быть и учеба в вузе, и посещение частной школы, и дополнительные курсы английского языка. Единственное условие: у организации должна быть соответствующая лицензия.

Сколько можно получить

В 2025 году налоговый вычет на обучение ребенка вырос с 50 до 110 тысяч рублей. Это максимальная сумма, на которую уменьшается налоговая база (общий объем вашего дохода за год), а на руки вернется только 13%. Например, если вы потратили на образование ребенка 110 тысяч рублей, то ФНС вернет 14 300 рублей. Если расходы были меньше, то и сумма возврата будет меньше, а траты за пределами установленного максимума просто не учитываются.

Установленный потолок действует для обоих родителей, но на каждого ребенка в отдельности. Например, если семья с тремя детьми за год потратила по сто тысяч на образование каждого из них, то и налоговый вычет может получить за каждого.

Как это работает

Налоговый вычет на образование ребенка оформляется так же, как и социальный — можно обратиться за ним через работодателя или получить самостоятельно по итогам года.

В отличие от налогового вычета на лечение, где сумма устанавливается на налогоплательщика вне зависимости от состава семьи, «образовательный» вычет можно получать отдельно на каждого ребенка до 18 лет (до 24 — если продолжает учиться очно). Например, если семья с тремя детьми за год потратила по сто тысяч на образование каждого из них, то и налоговый вычет может оформить на учебу всех троих.

Семейная налоговая выплата

Это новая мера поддержки семей с детьми, которая уже утверждена, но начнет действовать только в 2026 году. Она представляет собой своеобразный государственный кэшбэк, рассчитывать на который могут только определенные семьи.

Сколько можно получить

Фактически семейная налоговая выплата позволяет снизить ставку НДФЛ с 13% до 6%. То есть ее размер будет зависеть от того, сколько налогов вы заплатили.

Как это работает

Эта мера поддержки начнет действовать только в следующем году, так что пока она не работает никак. Но порядок предполагается такой: в период с 1 июня по 1 октября родители подают заявление в СФР о снижении налоговой ставки за предыдущий год до 6%. Если семья соответствует установленным критериям, то налоги пересчитывают по пониженной ставке, а переплату возвращают. Сейчас известны два критерия:

двое или более несовершеннолетних детей в семье;

доход семьи не более полутора прожиточных минимумов.