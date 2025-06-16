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Семья В Госдуме предложили новую схему выплаты маткапитала: он станет еще больше

В Госдуме предложили новую схему выплаты маткапитала: он станет еще больше

За троих детей семья сможет получить более двух миллионов

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10 комментариев
Автор законопроекта считает, что россияне будут чаще «ходить за вторым» | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUАвтор законопроекта считает, что россияне будут чаще «ходить за вторым» | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Автор законопроекта считает, что россияне будут чаще «ходить за вторым»

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

В России предложили выплачивать маткапитал за рождение каждого последующего ребенка на 25% от предыдущей суммы. С инициативой выступила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Текст законопроекта размещен в электронной базе нижней палаты.

Материнский (семейный) капитал — это мера государственной поддержки семей с детьми, предоставляемая в виде сертификата на определенную сумму. Деньги можно использовать, например, для улучшения жилищных условий, образования детей или накопительной пенсии матери.

«Представляется необходимым изменить концепцию предоставления материнского капитала так, чтобы рождение каждого последующего ребенка (третьего, четвертого и так далее) влекло за собой повторную выплату материнского капитала в размере, превышающем предыдущую сумму на 25%», — говорится в сообщении.

Согласно предложению,  за первого ребенка в 2026 году будут платить 690,3 тысячи рублей, 862,7 тысячи рублей — за второго и 1 млн рублей — за третьего.

Размер материнского капитала в 2025 году:

  • на первого ребенка — 690 266,95 рубля;

  • на второго ребенка — 912 162,09 рубля;

  • доплата на второго ребенка, если выплату уже получали составляет 221 895,10 рубля. 

Останина уверена, что такие изменения позволят увеличить прирост рождений вторых детей в 2027–2030 годах. Правительство отмечает, что данное предложение потребует выделения дополнительных средств из бюджета.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Пособия и выплаты Маткапитал Нина Останина Законопроект
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Комментарии
10
Гость
19 часов
НЕТ, это не спасёт Россию. Первое, что нужно сделать - закрыть въезд всем кому попало. Все пособия и соцобеспечение бесплатно ТОЛЬКО для граждан РФ во втором поколении и только при проживании на своей исторической территории (крае, регионе, области, районе)
Гость
17 часов
За пособия рожают или "новые" граждане или малообеспеченные, которым пособие в размере МРОТ кажется пределом мечтаний. Но родить мало - надо вырастить и воспитать, а указанные граждане на это не способны. Чтобы нормальные семьи рожали 2х и 3х детей - им надо пособия по уходу за ребенком до лет платить в размере 100% от заработной платы матери, чтобы семья на это время не скатывалась в нищету. Надо создавать среду, которая помогает воспитывать здоровых, умных и уверенных в себе счастливых детей. А это и садики не с 30 человеками в группе, и субсидии на развивашки/секции/кружки, и субсидии на качественный летний отдых. Вот тогда нормальные семьи будут решаться на пополнение,а не ограничиваться одним ребенком.
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