В Госдуме предложили новую схему выплаты маткапитала: он станет еще больше

Автор законопроекта считает, что россияне будут чаще «ходить за вторым» Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











В России предложили выплачивать маткапитал за рождение каждого последующего ребенка на 25% от предыдущей суммы. С инициативой выступила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Текст законопроекта размещен в электронной базе нижней палаты.

Материнский (семейный) капитал — это мера государственной поддержки семей с детьми, предоставляемая в виде сертификата на определенную сумму. Деньги можно использовать, например, для улучшения жилищных условий, образования детей или накопительной пенсии матери.

«Представляется необходимым изменить концепцию предоставления материнского капитала так, чтобы рождение каждого последующего ребенка (третьего, четвертого и так далее) влекло за собой повторную выплату материнского капитала в размере, превышающем предыдущую сумму на 25%», — говорится в сообщении.

Согласно предложению, за первого ребенка в 2026 году будут платить 690,3 тысячи рублей, 862,7 тысячи рублей — за второго и 1 млн рублей — за третьего.

Размер материнского капитала в 2025 году:

на первого ребенка — 690 266,95 рубля;

на второго ребенка — 912 162,09 рубля;

доплата на второго ребенка, если выплату уже получали составляет 221 895,10 рубля.