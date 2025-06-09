Более 73 тысяч человек зарегистрировались на конкурс «Это у нас семейное»

За две недели заявки на участие в конкурсе отправили уже более 73 тысяч человек Источник: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»











Уже более 73 тысяч человек подали заявки на второй сезон всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Об этом сегодня сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. В первом сезоне конкурса участвовало 600 тысяч человек.

— Благодаря конкурсу семьи стали дружнее: дети, которые стеснялись общаться, на полуфиналах стали общительнее, бабушки, которых с трудом уговаривали более молодые члены семьи, стали локомотивами своих семейных команд и заводили молодежь, — отметил Кириенко. По его словам, 32 команды-победителя прошлого года смогли улучшить жилищные условия благодаря призовым сертификатам.

Новый сезон посвящен культурному коду России. Участникам дистанционного этапа предложат создать семейный музей, написать книгу о предках к 80-летию Победы и приготовить фирменное блюдо.

География конкурса охватывает все регионы России, а также 23 зарубежные страны. Пока что самые активные регионы — Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Краснодарский край.