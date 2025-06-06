Стакан клубничного смузи в старости. Считаем по-честному, выгодно ли инвестировать в детей

Два сотрудника «Фонтанки» взялись тщательно подсчитать, сколько они тратят на детей Источник: ilona titova / Istockphoto.com











Вторую неделю по телевизору и в Сети бушует дискуссия о том, что выгоднее — карьера и большая пенсия или много детей. Телеведущий Соловьев и миллиардер Малофеев настаивают, что полагаться на государство не стоит, только на себя и свои чресла. Но финансовая сторона вопроса, без эмоций, заставляет погрузиться в серьезные расчеты. Наши коллеги из «Фонтанки» подсчитали всё и теперь знает ответ на этот вопрос, основанный на конкретных цифрах.

Что выгоднее: ребенок или карьера — на примере покупки квартиры в кредит «Фонтанка уже выяснила раньше. Почитать наши расчеты можно тут.

Главный аргумент противников теории о стакане воды — расходы на детей якобы перевешивают потенциальные доходы от них в старости. Плюсом версия о том, что карьера у бездетных развивается лучше, особенно когда речь заходит о женщинах.

Мифы и мифотворчество

Глядя на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, формально третьего человека в государственной иерархии, и Татьяну Бакальчук (Ким), которая в статусе многодетной матери стала самой богатой женщиной в России, невольно возникает вопрос к тем, кому дети мешают карьере: точно ли дело только в них?

Что касается первого тезиса — трат на детей, то всё очень сильно зависит от того, сколько вы МОЖЕТЕ на них потратить. В целом грудной младенец в пеленке за 100 рублей чувствует себя примерно так же, как в той, что стоит 5 тысяч. А первые детские ботиночки могут стоить как 300 рублей, так и 30 тысяч. Жизненный опыт показывает, что ребенок не видит между ними разницы и начинает обращать внимание на бренд обуви уже в гораздо более зрелом возрасте.

Сколько денег надо на ребенка

Два сотрудника «Фонтанки» взялись тщательно подсчитать, сколько они тратят на детей. У одинокой матери с одним ребенком в результате очень долгих и тщательных подсчетов вышло около 6 млн рублей за весь 18-летний период, или по 27,7 тыс. рублей в среднем в месяц (подробнее читайте тут).

У отца четверых детей (от 8 до 16 лет) вышло — оптом — по 22 тысячи на одного ребенка в среднем в месяц. Например, ежемесячные счета в продуктовых магазинах — это около 10 тысяч на человека. За счет синергии. Но главное — за счет почти полного отказа от платных кружков и огромных дисконтов на летние лагеря. Статус многодетной семьи позволяет сильно экономить.

Плюс брались в расчет немаленькие в общем-то пособия от государства. Та же бесплатная платная парковка в центре Петербурга на две машины — это, извините, экономия 360 тысяч рублей в год. Отдельно можно посчитать траты на снимаемую специально под большую семью огромную квартиру рядом со школой: 90 тысяч рублей на семью из 6 человек, а значит, 15 тысяч рублей в пересчете на одного ребенка. Итого: затраты минус выплаты от государства (включая материнский капитал и возврат налогов на образование и платную медицину) дают в среднем по 22 тысячи на ребенка в месяц. Пока. Но это без покупки им машин, квартир и в отчаянной надежде, что все поступят на бюджет.

Берем по среднему

Универсального ответа на вопрос, сколько надо тратить на ребенка в месяц, нет. В качестве возможного ориентира можно взять позицию государства. Оно дает достаточно четкий ответ на этот вопрос: 17 201 рубль в месяц. Именно таков средний по стране размер пособия, который выплачивается малообеспеченным семьям с ребенком до 18 лет, на весну 2025 года. Например, в Петербурге это 18 749 рублей, а в Москве — 20 663 рубля.

Размер пособия привязан к показателю прожиточного минимума на ребенка: чем меньше доход родителей, тем выше выплата, поскольку задача поддержки довести бюджет семьи до минимально приемлемого уровня. Из названия можно сделать вывод, что эта сумма не чтобы давать ребенку всё лучшее и прекрасное. Чиновники как бы дают понять, что на эти деньги ребенок может нормально питаться и не очень стыдно одеваться, но не более того.

Что в себя включает прожиточный минимум Продовольственная часть включает фрукты, овощи, сахар, молочные продукты, мясо, чай, а также повышенное количество картофеля, корнеплодов и сладостей. В отличие от взрослого рациона, в детском питании сокращена доля макаронных и мучных изделий, а количество фруктов резко увеличено. Непродовольственные товары делятся на несколько категорий: школьные принадлежности : канцелярия, тетради, учебники;

предметы личной гигиены ;

одежда и обувь, которые требуют более частой замены из-за быстрого роста ребенка. Также учитываются коммунальные услуги (например, электроэнергия) и расходы на транспорт (проезд в общественном транспорте).

Развлечения, допобразование и отдых в «минимум» не входят. В целом всё тот же жизненный опыт показывает, что при определенном желании и энергии ребенка можно обучать в кружках и отправлять в летние лагеря совершенно бесплатно.

А вот на новые айфоны и брендовые кроссовки государство в «минимум» уже точно не закладывает ни копейки. Говорят, что некоторые дети вырастают без них и становятся нормальными людьми, но это надо проверять.

Еще одна большая статья расходов — высшее образование. За него можно платить, а можно пустить всё на самотек и надеяться на ЕГЭ или на олимпиады. Но даже если ваш ребенок поступил на бюджет, его всё равно приходится как-то содержать, особенно если речь идет об учебе провинциального студента в столицах.

В качестве базовой версии расчета общих трат на ребенка возьмем удвоенный минимальный набор, прибавим еще 10% на непредвиденные расходы, стоимость недорогого, но хорошего платного вуза, а чтобы наш сферический ребенок в вакууме вообще не мог ни на что жаловаться — первоначальный взнос на его первую квартиру в ипотеку. Дальше — самостоятельный полет во взрослую жизнь.

Итак, 17 201 каждый месяц на протяжении 18 лет — это 3,7 млн рублей, в двойном размере — 7,4 и плюс 740 тысяч на всякий случай. Выучиться на программиста, например, в ЛЭТИ — 125 тысяч в семестр, итого миллион. Нестыдная однушка метров 30 на окраине стоит от 5 млн рублей, 20% первый взнос — еще миллион. Инфляцию игнорируем, берем всё в ценах 2025 года.

Итого чуть больше 10 миллионов. За то, чтобы чувствовать себя очень качественным родителем и претендовать на стакан воды в старости.

Два жизненных пути

Возьмем сферического выпускника вуза — 22 года — и из всего многообразия открывающихся перед ним путей выберем два крайних сценария. Первый — устроиться на непыльную работу и всю жизнь до пенсии на ней проработать без особых подвигов, но зато жениться, родить ребенка и посвятить его воспитанию всё свободное время. Второй — строить амбициозную карьеру, идти по головам и спать на работе — без детей или же с ребенком, но в режиме «растет как трава». Так что требовать от него чего-то невозможно.

Источник: «Фонтанка.ру»











Первый устраивается на неплохо для его возраста оплачиваемую работу, например инженером, и сразу же начинает получать среднюю по стране зарплату — 86 тыс. рублей. Его вообще всё устраивает, на жизнь хватает, расти и развиваться смысла нет. На этой должности он работает всю жизнь до 65 лет и получает ровно ту же самую зарплату. В 65 он выходит на пенсию и сидит с внуками, позволяя детям делать карьеру и зарабатывать. Второй — не просто работник, а очень амбициозный молодой человек, который умеет не только хорошо делать свою работу инженера, но и выдвигать новые идеи, способен брать на себя инициативу и ответственность. Очень скоро он переходит в отдел перспективного развития. Наводит контакты с партнерами, продвигает продукцию своего завода на экспортные рынки, добивается запуска новых продуктов и расширения производства. С таким подходом он уже в 34 года становится замначальника отдела, в 44 — его начальником, в 54 — коммерческим директором, а в 64 — гендиректором всего завода. Его зарплата растет значительно быстрее инфляции, и к пенсионному возрасту она достигает 1 млн рублей в месяц (на сегодняшние деньги). Работает он до 75 и только потом уходит на покой.

Как мы видим, разница в пенсии в конце этого пути весьма разительна — 110 тысяч рублей. Если работник № 1, выйдя на пенсию, попросит ребенка доплачивать ему к пенсии такую сумму, то вложенные 10,14 млн рублей отобьются всего за 7,5 года, то есть к его 72 годам. Притом что средняя продолжительность жизни в России, опять же по данным Росстата, у нас перевалила в прошлом году за 73 года, налицо профит.

Впрочем, все наши расчеты строятся на потрясающем жизненном оптимизме. Наш ребенок не спивается, не погибает в ДТП, сам строит успешную карьеру и, получив отличный жизненный старт, зарабатывает хорошие деньги и готов обеспечивать родителю достойную старость. Да и сам работник № 1 не страдает наследственными заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологией, благополучно доживает до пенсии и живет, сколько Бог даст.

Если продолжить следовать этому допущению, то к 80 годам работник № 1 получит пенсии и помощи от благодарного отпрыска на 26,5 млн рублей, а амбициозный, но бездетный работник № 2 только пенсию — на 8,6 млн. К 90 годам это будет 44,3 млн рублей против 26,5 млн рублей, к 100 годам — 62 млн против 26 млн. Затем, наверное, это всё будет уже не очень интересно. Главное — дожить.

«Фонтанка» ранее подробно разбирала, какую зарплату надо получать и до скольких лет работать, чтобы получать приличную пенсию — от 100 тысяч в месяц (в ценах 2025 года) и больше. Как получается вилка от 40 тысяч до 167 тысяч рублей и на что можно в реальности рассчитывать, читайте тут.

В банке надежнее

Есть еще один жизненный сценарий для молодого выпускника: вместо трат на детей откладывать деньги на накопительный счет. Допустим, каждый месяц по 35 тысяч рублей (что примерно соответствуют удвоенному минимальному расходу на ребенка). В долгосрочной перспективе и с учетом выбора максимально надежного вклада вряд ли средняя ставка по нему будет выше 5% годовых. В таком случае система подсчета сложных процентов говорит, что через 18 лет на счете будет 12,3 млн рублей. Это хорошая прибавка к пенсии, но не такая богатая, как мы увидели выше. При этом нельзя на 100% исключить вероятность дефолта банка, гиперинфляцию и изъятие вкладов государством.

Источник: «Фонтанка.ру»











Если же родить ребенка в 18 лет, его формальное (в контексте этой статьи) содержание закончится, когда ему исполнится 18, а вам будет 40 лет. Если накопленную (за счет отсутствия расходов на детей) сумму 12,3 млн рублей опять положить на вклад, а проценты каждый год капитализировать, к выходу на пенсию в 65 лет на счете будет примерно 41,7 млн рублей. Эти деньги можно там на вкладе и оставить. Даже под 5% годовых рента будет около 2 млн рублей в год, что равно где-то 173 тысячам рублей в месяц. И это гораздо больше, чем у гипотетической пенсии 75-летнего директора завода с зарплатой в миллион. В этих расчетах, правда, не берутся в расчет налоги и инфляция, которые, разумеется, сильно сократят эти доходы.

Решайте сами

Дискуссия о том, что выгоднее — карьера без детей или вложения в семью, упирается не только в цифры, но и в жизненные ценности. Да, формально дети могут оказаться «доходным активом»: при благоприятном сценарии их поддержка в старости перекрывает затраты на их воспитание. Но этот расчет строится на оптимистичных допущениях: что дети будут успешны, здоровы и готовы помогать, а родители доживут до глубоких седин. Финансовые вклады, напротив, дают предсказуемость, но их доходность в условиях низких ставок и рисков экономических потрясений может не дотянуть до «семейной ренты».

Главный парадокс в том, что оба тезиса — и о «разорительных детях», и о «карьере, которую они губят», — оказываются мифологизированными. История знает массу примеров, когда дети не мешали, а вдохновляли на прорыв (как у Матвиенко или Бакальчук), а скромные вложения в их будущее, вопреки стереотипам, не требовали таких уж неподъемных трат.