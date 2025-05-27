«Мама запрещает мне об этом говорить»: как Шура оказался сиротой при живой матери

Шура удивляется, как в его жизни появляются всё новые родственники, после того как он стал знаменитым Источник: Дарья Пона / 74.RU











Пока Шура, менее известный как Александр Медведев, призывал со сцены «творить добро», его самого жизнь совсем не баловала. От своих родителей он так и не смог добиться ни любви, ни даже минимальной ласки. В родной семье он рос чужим человеком, а однажды мать и вовсе отправила его в детский дом. Только спустя годы Шура признался, почему родительница 25 лет не общалась с ним и втайне выселила из квартиры.

«Мама сдала меня в детский дом»

Шура родился, когда его матери Светлане было 18 лет, а отцу Владимиру — 21. И хотя папа жил в соседнем доме, он никогда не участвовал в воспитании сына — бабушка мальчика запрещала любые контакты из-за страха, что наркозависимый Владимир испортит ребенка.

До девяти лет Шуру воспитывали мама и отчим Николай Дудченко, которого Шура долгое время считал своим родным отцом. В семье также подрастал младший брат будущего артиста — Михаил, который был на три года его младше. Всё внимание и любовь Николай уделял только своему родному сыну, а в это время маленький Александр терялся в догадках, почему родные люди не дарят ему подарки на Новый год и не радуются его победам. Еще одна загадка для будущего артиста заключалась в том, почему родная мать отдала его в детский дом.

— Когда мне исполнилось 9 лет, мама сдала меня в детский дом. Я тогда не понял, что произошло, за что она так со мной, — признается Шура. — Слава богу, долго я там не пробыл, из детского дома меня забрала бабушка — мамина мама, она не смогла смириться с тем, что при живых родственниках я оказался никому не нужной сиротой.

Бабушка полностью занялась воспитанием маленького Александра и привила ребенку любовь к сцене и эпатажности. Шура выступал в ресторанах, где она работала, но денег всё равно не хватало. Тогда он пустился во все тяжкие — воровал и перепродавал цветы. За это будущий артист чуть не сел в тюрьму на четыре года, но ему на выручку снова пришла бабушка.

В это же время его мама продолжала налаживать личную жизнь и воспитывала второго сына. Шура всегда чувствовал, что его любят меньше брата. Даже когда тот выбил ему передние зубы — мать не стала лечить сына.

До 28 лет Шура не исправлял зубы и сделал щель своей фишкой Источник: shuramedvedev / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Миша был любимчиком, а я — лишним, — с горечью признает певец.

В 16 лет Шура узнал, что Николай не его родной отец. И тогда будущий артист понял, почему ему всегда не хватало родительской любви.

В 90-е Шура уехал из Новосибирска в Москву, чтобы начать карьеру певца. После этого и без того непростые отношения с матерью стали только хуже.

«Этот мужчина пришел из мест не столь отдаленных»

В начале 2000-х для Шуры наступило самое сложное время. Он в Москве, он знаменит, у него есть деньги, но рядом нет близких людей. В Новосибирске у него умерла бабушка, которая с самого детства была его опорой и поддержкой.

— Бабуля умерла, мы с мамой как-то потерялись душевно, — комментирует произошедшее Шура на шоу «Секрет на миллион» (16+).

Семь поколений предков Шуры, включая его бабушку, умерли от рака Источник: «Секрет на миллион» (16+), НТВ, 2025 год











После смерти бабушки мать Александра встретила нового мужчину, но певец отказался принять ее выбор.

— Мне он не нравился абсолютно. У меня было понятие такое, потому что этот мужчина пришел из мест не столь отдаленных. Мне он не понравился — и всё, — кратко рассказал Шура.

Реакцию сына на своего избранника Светлана восприняла как личное оскорбление. Она перестала общаться с Александром, и ее в этом поддержал младший сын Михаил.

Долгие годы Шура учился жить в одиночестве, он пытался подобрать ключ к сердцу мамы: поздравлял ее с праздниками, узнавал, нужна ли какая-то помощь, но всё было без толку. В 2013 году Шура получил новый удар в спину от родни — мать подала на него в суд, чтобы выселить из квартиры, долю в которой ему оставила бабушка.

— Тогда мне никто не позвонил, не сообщил, даже не намекнул. Я узнал о том, что родная мать судится со мной из-за квартиры, от чужих людей — мне просто прислали ее заявление, — поделился артист.

Шура признается, что у него еще есть семейные тайны, которыми он поделится не раньше чем через пять лет Источник: shuramedvedev / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Певец был уверен, что всё это идея «отчима из мест не столь отдаленных», который знал о капиталах своей избранницы.

— Чтобы обезопасить маму и сберечь бабушкину квартиру, выписываться я не буду, — категорично заявил тогда Шура.

Как ни сопротивлялся певец, мать всё же выписала его через суд.

Несколько лет Шура пытался наладить отношения с мамой через телепередачи. Он думал, что публичное признание и искренние слова перед камерами помогут ей понять его и их связь станет ближе. Но вместо этого его эпатажные образы, откровенные высказывания и постоянное присутствие камер только усиливали ее страх и отдаляли родственников друг от друга.

— Почему мама никогда не хотела общаться? Потому что всегда какие-то камеры. Башкой надо было понимать немножко тоже. Артисты, мы все ударенные, — корит себя Александр. — И всегда была какая-то камера сбоку. А ей это не сдалось.

«Мама запрещает мне об этом говорить»

В 2017 году во время гастролей коллеги Шуры взяли дело в свои руки и подтолкнули его к примирению с мамой.

— Мама запрещает мне об этом говорить! Ей было тяжело, мне было тяжело. Помирились на гастролях. У меня был шок! В автобусном туре не было Новосибирска, но мой коллектив договорился. Я проснулся, посмотрел в окно и увидел свой дом. Оказывается, возле него построили церковь, а я и не знал! — рассказал артист.

В тот день Шура решился без камер и лишних людей увидеться с мамой и поговорить. Встреча закончилась слезами, объятиями и примирением спустя 25 лет молчания. После этого Шура каждое утро разговаривает с мамой по телефону и заезжает в гости во время концертных туров. С младшим братом Александр помирился намного позже, лишь в 2023 году.

Последние годы Шура уже реже экспериментирует и выбирает для шоу классические образы Источник: shuramedvedev / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— С Мишей лет 30 не общались. Даже после нашего перемирия с мамой тяжело ему было. Но ему тяжело было, что у него такой брат неоднозначный. Если прямо надо-надо, я ему звоню. Ему от меня ничего не надо, как и маме моей ничего не надо, — рассказал Шура.

К 50 годам Шура абсолютно счастлив: он общается с мамой и братом, хоть и признает, что до сих пор чувствует, что между ними сохраняется расстояние:

— Мне кажется, мама меня побаивается. Мы длительное время не общались, и сейчас мы далеко друг от друга, и связь у нас только по телефону. Ну и видимся мы только тогда, когда у меня концерты в Новосибирске, а это раза четыре в год.

Шура не может иметь детей, и всю любовь дарит племяннице. Даже прописал ее в своей ипотечной квартире.

Шура не планирует брать ребенка из детдома, а всю свою любовь дарит племяннице Источник: shuramedvedev / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Если половину жизни Шуре не хватало семьи рядом, то теперь с каждым годом у него находятся всё новые родственники. На 50-летие Шура неожиданно для себя встретился и со своей родней по линии отца, о которой никогда не слышал.

— Не было их всю мою жизнь. Только когда я стал известным, они себя как-то проявили, — с горечью признался артист.

На юбилей с известным родственником прилетела познакомиться еще одна племянница с двоюродной внучкой Шуры — Эмилией. Сначала артист был настроен скептически, но, увидев голубоглазую девочку, растрогался и пообещал поддерживать контакт с новыми родственниками.