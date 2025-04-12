«Вырасти из них настоящих людей»: как сложились судьбы детей и жены Юрия Гагарина

Юрий Гагарин всегда мечтал о дочерях, и эта мечта осуществилась дважды Источник: Валентин Черединцев / ТАСС











Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. Однако его жизнь трагически оборвалась во время тренировочного полета на самолете спустя почти 7 лет. Он выполнял фигуры пилотажа, МиГ-15УТИ вошел в штопор и разбился. После себя Юрий Алексеевич оставил не только подвиг, но и семью — вдову с двумя детьми. Рассказываем, как сложилась их жизнь после смерти первого космонавта.

Валентина Гагарина — супруга космонавта

Юрий Гагарин встретил свою жену на танцах в оренбургском училище, где тогда учился. Началось всё с одного танца, но потом влюбленные уже не могли остановиться — провели вместе весь вечер, пока не закончилось мероприятие.

— В десять часов музыка смолкла. Он проводил меня до выхода (выходить за проходную училища им тогда не разрешали) и, словно мы уже обо всем договорились, сказал: «Итак, до следующего воскресенья. Пойдем на лыжах», — писала Валентина Ивановна.

Сначала молодые люди дружили, а через два года Гагарин сделал возлюбленной предложение. В 1957-м Юрий и Валентина сыграли свадьбу — скромную, типично советскую. После училища Юрий Гагарин отправился служить в Заполярье. В нелегких условиях семейная жизнь молодоженов была как и у многих: работа, быт, воспитание детей. В браке родились две девочки: старшая, Лена, и младшая, Галя.

— Никогда не забуду жизнь в заполярном далеком гарнизоне. Военная служба отнимала у Юры очень много времени, но и тогда, когда мы были молодоженами, и позже, когда родилась Леночка, он старался выкроить час-другой для меня, для дома, для семьи, — вспоминала Валентина Гагарина. — Юра придет, бывало, вечером домой и, какой бы ни был тяжелый день, весело кричит с порога: «Принимай помощника!»

Юрий Алексеевич и Валентина Ивановна в своей квартире в Звездном городке Источник: Валентин Черединцев / ТАСС











Когда Гагарин погиб, его жене было всего 32 года. Для молодой женщины с двумя маленькими детьми это был настоящий шок. Она так и не смогла до конца оправиться от этой утраты. На похоронах вдова Гагарина едва слышно прошептала: «Никто и никогда тебя не заменит».

После трагедии Валентина Гагарина осталась в Звездном городке — в той самой квартире, которую супруги получили незадолго до этого. Она продолжила работать в лаборатории медицинского управления Центра подготовки космонавтов. А еще — воспитывала дочерей так, как просил ее Юрий Гагарин в письме, которое написал ей перед полетом в космос:

— Если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны. Ну а свою личную жизнь устраивай, как подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и не вправе это делать.

Валентина Гагарина посвятила свою жизнь тому, чтобы сохранить память о муже. Благодаря ее усилиям в Звездном городке установили памятник первому космонавту. Каждое утро она подходила к окну и видела его. Она приложила немало сил, чтобы создать музей-заповедник имени Гагарина, и поддерживала музеи, связанные с его именем.

В книге Валентины Гагариной «108 минут и вся жизнь» есть простые, но пронзительные слова: «Он вошел в мою жизнь по любви и остался в ней навечно». Так и было: вдова первого космонавта никогда больше не вышла замуж.

В последние годы вдова Юрия Гагарина редко общалась с кем-то за пределами узкого круга близких и была окружена заботой дочерей и внуков. Она не любила общаться с журналистами и рассказывать о погибшем муже.

— Валентина Ивановна до конца дней закрылась от прессы, потому что вскоре после гибели Юрия Алексеевича пошло много грязных слухов, — рассказала «АиФ» племянница Гагарина Тамара Филатова. — Появилось много желающих запачкать то, чем страна должна гордиться. Они пытались опорочить память Юрия Алексеевича. На Валентину Ивановну и так обрушилось страшное горе, а еще эти сплетни, что, мол, Гагарин был нетрезвый. Все космонавты, которые жили в Звездном городке и прекрасно знали Гагарина, были возмущены этой ложью, но ничего не могли поделать.

Валентина Ивановна ушла из жизни в марте 2020 года после тяжелой болезни, прожив всю свою жизнь в той самой квартире, где когда-то ждала возвращения своего мужа. Она пережила супруга на 52 года.

Елена Гагарина — старшая дочь космонавта

Елена признавалась, что полет ее отца в космос во многом предопределил ее взросление. В школе на нее нередко косились с завистью, ведь не у каждой девочки отец — настоящий космонавт. Но для нее Юрий Алексеевич был не легендой, а прежде всего теплым, внимательным отцом и человеком. Юрий Алексеевич познакомил Елену с миром искусства и истории: водил на выставки, читал вслух военные стихи и произведения отечественных и зарубежных авторов. Благодаря отцу девочка открыла для себя любовь к литературе.

— Он так много и часто говорил о полете со многими людьми, что мне казалось, уставал от этого. Нам он больше рассказывал о своем детстве в Смоленской области, о войне, — признавалась Елена в интервью медиапорталу «Англия». — При всей его занятости отец был, безусловно, семейным человеком. Когда возможность представлялась, он торопился к нам. Он проверял наши домашние задания, любил поговорить о книгах, почитать нам стихи. Многие знал наизусть. Любил читать стихи о войне — Твардовского, Исаковского. Знал Пушкина, Лермонтова, Сент-Экзюпери… Читал громко, в полный голос. Мы многое тогда не понимали, но ему всё это очень нравилось.

Юрий Алексеевич приобщал дочерей к искусству. Елена играет на пианино, Галина пробует дотронуться до клавиш Источник: Валентин Черединцев / ТАСС











Девушка окончила школу с золотой медалью и поступила в МГУ, где изучала историю искусства. Позже дочь первого космонавта защитила диссертацию, посвятив ее английской книжной иллюстрации XVIII века. Долгие годы Елена Гагарина работала в Пушкинском музее, затем возглавила музейный комплекс «Московский Кремль». На этот пост ее назначили по распоряжению президента России. Помимо руководства главным музеем страны, Елена Гагарина входит в Геральдический совет при президенте.

В 2011 году Елена Гагарина открывала памятник своему отцу в Лондоне. В 2015 году за вклад в развитие культурных связей между странами ее наградили французским орденом Почетного легиона. В 2019 году она установила на Аллее Космонавтов саратовского аэропорта «Гагарин» памятный знак с именем и автографом своего отца.

Личная жизнь Елены Гагариной была насыщенной. Ее первым супругом стал кинооператор Элизбар Караваев, известный по фильмам «Батальоны просят огня» (12+) и «Сибирский цирюльник» (18+). В этом браке родилась дочь Екатерина. Позже дочь Гагарина рассталась с первым мужем и связала свою жизнь с коллегой — заведующим отделом научной реставрации Музеев Московского Кремля, химиком Владимиром Вычужаниным.

Свободное от работы время старшая дочь Гагарина проводит просто.

— Хожу в кино, театры, гуляю, гостей принимаю. По-прежнему не чураюсь спорта, — говорит Елена Юрьевна. — Люблю готовить. Например, борщ, мясо. А вообще предпочитаю простую русскую еду — селедочку с картошечкой. Из спиртных напитков — хорошее красное вино, иногда — водочку.

Елена Гагарина не скрывает, что не любит вопросы о своем отце:

— Не люблю говорить на эту тему по одной причине. Его имя обросло такими нелепыми слухами, которые ничего, кроме чувства омерзения, не вызывают, — отмечает она.

Галина Гагарина — младшая дочь космонавта

Младшая дочь Юрия Алексеевича, появилась почти за месяц до его полета в космос.

— В воздухе чувствовалось дыхание весны. И у нас в семье царило весеннее настроение: родилась вторая дочка, и мы дали ей весеннее имя — Галочка. А я ходил по комнате, держа ее на руках, и напевал: «Галя, Галинка, милая картинка», — вспоминал Гагарин о рождении второй дочери.

Галина помнит, что в детстве отец прививал ей с сестрой любовь к спорту и научил кататься на велосипеде.

— Он нас поднимал, мы спускались по лестнице, и папа звонил во все квартиры: «На зарядку!» Мы упражнялись по 40 минут ежедневно. Капризы не допускались, — рассказывала Галина Юрьевна. — В пять лет он научил меня кататься на двухколесном велосипеде. Я падала, разбивала коленки, он меня поднимал, снова усаживал: «Вперед!» Я не плакала. Плакать было нельзя.

Юрий Гагарин прививал девочкам дисциплину и учил вместе с ними уроки. Галина сидит у него на коленях, Елена читает книгу Источник: Валентин Черединцев / ТАСС











Счастливое детство оборвалось в одночасье. Галина потеряла отца, когда ей было всего 7 лет.

— Мама испытала огромное горе, — рассказывала она. — У мамы была язва желудка, и она только-только перенесла операцию. С нами на весенние каникулы осталась мамина сестра. 28 марта я услышала, как тетя плачет на кухне: она услышала правительственное сообщение. Потом привезли маму из больницы и стали заходить в дом люди… все в черном. Думаю, она плохо представляла себе, что происходит. После похорон ее снова положили в клинику.

В школьные годы младшая дочь первого космонавта заинтересовалась точными науками. Это и определило выбор будущей профессии. Окончив вуз, она стала преподавателем экономики, сейчас дочь Гагарина — завкафедрой национальной и региональной экономики в РЭУ. Она написала свыше 60 научных трудов и получила несколько наград, в том числе звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

Супруг Галины Гагариной — Константин Кондратчик. Ведущий детский гематолог, завотделением и глава городского центра онкологии и гематологии Морозовской ДГКБ. Также он преподает на педиатрическом факультете медуниверситета имени Н. И. Пирогова. В браке у пары появился единственный сын, которого назвали в честь известного дедушки Юрием.

Младшая дочь первого космонавта официально зарегистрировала имя отца как товарный знак, чтобы получать отчисления с продукции, где используется имя Юрия Гагарина — от сувениров и одежды до видеоигр. Эксперты оценивали бренд в 1 миллиард рублей.

Галина Гагарина считает, что известная фамилия накладывает свои обязательства. По ее словам, быть дочерью первого космонавта — большая ответственность.

— Заставляет быть более ответственной, обязательной, иногда требует обдумывать каждое свое слово. Потому что если за кем-то промах не заметят, то человеку с известной фамилией это обязательно припомнят, а иногда и придумают то, чего не было, — считает она. — Но в основном люди относятся по-доброму. Те, кто постарше, вспоминают, чем для них стал день 12 апреля 1961 года, иногда рассказывают о встречах с Гагариным, если такое случалось. А молодежь очень часто задает вопрос: «А вы действительно дочь?» И мне, конечно, приятно, что память об отце передается и через меня.

Екатерина Караваева — внучка космонавта

Внучка Юрия Гагарина и дочь Елены Гагариной родилась в 1987 году. Повзрослев, девушка пошла по стопам матери: окончила исторический факультет МГУ и некоторое время вместе с матерью работала в музее «Московский Кремль». Екатерина прекрасно владеет английским языком. Она написала книгу, посвященную малоизвестным страницам жизни английского двора времен Генриха VIII. Издание получило высокие оценки от читателей и историков.

Любовь к искусству передалась Екатерине от мамы и дедушки Источник: Вячеслав Прокофьев / ТАСС











В 2011 году Екатерина вышла замуж за дипломата Павла Внукова и перебралась в Лондон. Ходили слухи, что это переезд навсегда, однако ее имя до сих пор значится на официальном сайте музеев Кремля — она занимает должность директора департамента международной и выставочной деятельности. О личной жизни Екатерины Караваевой практически ничего не известно.

Юрий Кондратчик — внук космонавта

Внук Гагарина признавался, что в детстве не играл в космонавтов и не мечтал устремиться в небо на ракете:

— Никогда не было, я такой достаточно приземленный человек, всегда хотел идти по стопам отца. Он у меня врач, поэтому я всегда думал об этой профессии. Но отец как-то сам отговорил, потому что в такой сложной сфере работает — детская гематология. Очень тяжелое ремесло.

Правда, в дальнейшем Юрий всё же так или иначе связал свою жизнь с небом. Окончив факультет государственного управления МГУ, он защитил кандидатскую диссертацию в РЭУ, позже стал гендиректором международного аэропорта Хабаровск-Новый, возглавил хабаровский Международный авиатерминал и Дальневосточную концессионную компанию.

Внук космонавта в новом терминале внутренних авиалиний хабаровского международного аэропорта Источник: Юрий Смитюк / ТАСС











Известным родственником Юрий Кондратчик не козыряет, но внешнего сходства с дедом не утаить.

— Конечно, это всегда очень быстро узнают. Детский сад, школа — где-то, может быть, родители говорили. А потом уже в университете и на работе всё равно рано или поздно узнают. От этого скрыться не удастся, — признавался он «Комсомолке».

Юрий Кондратчик попробовал себя на политическом поприще. В прошлом году партия «Новые люди» выдвинула его кандидатом в депутаты законодательной думы Хабаровского края. А до этого, в 2017 году, он выдвигался в совет депутатов столичного муниципального округа Хамовники от «Партии роста».

Внук легендарного космонавта женат, а в конце 2017 года в его семье родился сын — первый правнук Юрия Гагарина Леонид.