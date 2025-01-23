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Семья Маткапитал повысят почти до миллиона рублей: сколько можно получить за рождение ребенка в 2025 году

Маткапитал повысят почти до миллиона рублей: сколько можно получить за рождение ребенка в 2025 году

Выплаты проиндексировали

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В России с 1 февраля повысят материнский капитал. Минтруд отчитался, что повышение составит 9,5%.

После индексации суммы будут выглядеть так:

  • на первого ребнка — 690 тысяч рублей;

  • на второго (если семья уже получала сертификат за первого) — 222 тысячи рублей доплаты;

  • на второго (если семья не получала сертификат за первого) — полная сумма за двоих сразу, 912 тысяч рублей.

На выплату почти в один миллион могут рассчитывать только те, кто не получил маткапитала за рождение первого ребенка. Остальным положены меньше выплаты. И, возможно, региональные маткапиталы — их условия отличаются от региона к региону.

Материнский капитал могут получить семьи по случаю рождения или усыновления ребенка с 2007 по 2026 год. Выплата и остаток по ней положены семьям только на детей, которые имеют российское гражданство с рождения. Родители тоже должны быть гражданами РФ на момент появления ребенка.

О повышении маткапитала рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Информация прозвучала на совещании президента с членами правительства.

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Маткапитал Материнский капитал Рождение ребенка
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