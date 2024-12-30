Ложь во благо? Как раскрыть ребенку самый страшный новогодний секрет

А вы во сколько лет узнали, что Деда Мороза не существует? Источник: Семен Казьмин / Городские порталы











Все взрослые знают самый страшный новогодний секрет: Деда Мороза не существует. Роль сказочного персонажа играют актеры, а порой и родители.

Точно ли нужно врать ребенку про существование волшебника? А если, узнав о том, что его нет, малыш закатит истерику? Может, лучше сразу сказать правду? Наши коллеги из E1.RU поговорили об этом с психологом и многодетными мамами.

Деликатная тема для разговора

Психолог сайта «Поговорим.Онлайн» Екатерина Верченова считает, что всё зависит от возраста ребенка и особенностей его характера.

Например, до семи-восьми лет дети воспринимают волшебство и сказки как часть своей реальности, поэтому вера в Деда Мороза способствует развитию воображения и творческого мышления. К тому же это традиция, позволяющая укрепить семью.

— Вера в сказочных персонажей может быть полезной для эмоционального развития ребенка. Это может помочь ему научиться мечтать, верить в чудеса и развивать эмоциональную грамотность, — говорит Екатерина Верченова. — Если ребенок начинает сомневаться в существовании Деда Мороза, можно аккуратно обсудить эту тему, не разрушая его веру. Например, сказать, что это символ праздника, который объединяет людей.

Есть возраст, в котором ребенку уже можно сказать правду. Лучше всего делать это с девяти до двенадцати лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Если ребенок сам задает вопросы о Деде Морозе, важно уважать его чувства и давать честные, но деликатные ответы. Это поможет сохранить доверие и открытость в отношениях. Перед важным разговором стоит взвесить все аргументы: за то, чтобы сообщать об отсутствии волшебника, и против этого.

Аргументы за

Честность и доверие. Такой разговор может укрепить доверие между родителями и ребенком. Если ребенок узнает правду о Деде Морозе от родителей, это может помочь ему избежать чувства обмана. Критическое мышление. Обсуждение мифов и реальности поможет ребенку развивать способность анализировать информацию. Эмоциональная зрелость. Понимание, что некоторые вещи — это лишь традиции или символы, поможет ребенку стать более эмоционально зрелым и научиться отличать реальность от фантазии. Сохранение волшебства в будущем. Пусть ребенок поймет, что волшебство и радость есть в жизни даже без буквального существования Деда Мороза. Это поможет ему стать более креативным и находить положительные эмоции в других сферах. Подготовка к взрослой жизни. Осознание того, что не всё, что кажется волшебным, действительно существует, подготовит ребенка к более взрослой жизни, где не всё так просто.

Аргументы против

Сохранение детской радости. Разрушение веры в Деда Мороза может вызвать у ребенка разочарование. Семейные традиции. Для многих семей вера в Деда Мороза — это важная часть традиций, уничтожение этой веры может нарушить атмосферу праздника. Возрастные особенности. Дети дошкольного и младшего школьного возраста не всегда готовы к такой информации, и разговор может вызвать у них недоумение. Личное пространство ребенка. Некоторые дети могут воспринимать это как вмешательство в их личное пространство и фантазии. Риск потерять доверие. Если ребенок узнает правду не от родителей, а от сверстников или из других источников, это может вызвать чувство предательства.

Лучше обсудите существование Деда Мороза после Нового года, чтобы ребенок не так сильно расстраивался Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Если сказать правду, то как?

Если родители решили поговорить с ребенком о том, что Деда Мороза не существует, или если сам ребенок задает этот вопрос, важно подойти к этому разговору с чуткостью и пониманием.

Вот несколько рекомендаций от психолога Екатерины Верченовой.

Выберите подходящее время и место: найдите спокойный момент, когда вы сможете поговорить без спешки, не отвлекаясь.

Слушайте ребенка: начните разговор с вопроса, чтобы понять, что именно его интересует. Например, можно спросить: «Ты что-то слышал о Деде Морозе и у тебя возникли сомнения?» Это даст возможность ребенку выразить свои мысли и чувства.

Объясните мягко: если вы решили рассказать правду, делайте это деликатно. Например: «Деда Мороза можно считать символом праздника, который помогает нам отмечать Новый год и делиться радостью. Это как сказка, которая помогает нам верить в волшебство».

Подчеркните ценности: объясните, что, даже если Деда Мороза нет, дух праздника, радость и доброта, которые он олицетворяет, всё равно существуют.

Дайте возможность задавать вопросы: позвольте ребенку поделиться своими чувствами. Это поможет ему справиться с возможным разочарованием.

Поддержите эмоции ребенка: если он расстраивается из-за этой новости, скажите, что это нормально — чувствовать грусть или разочарование. И что вы всегда рядом.

Не так важно, есть Дед Мороз или нет. Главное, что любящие родители всегда рядом Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Психолог отметила, что в дошкольном возрасте, от трех до пяти лет, дети воспринимают Деда Мороза как часть волшебного мира. Важно поддерживать эту веру, так как она способствует развитию воображения. Если ребенок сам не задает вопросов, лучше оставить тему открытой.

Как правило, начинают задавать вопросы дети от шести до восьми лет. Школьники постарше, от девяти до двенадцати, уже понимают различие между реальностью и вымыслом. Это самое подходящее время для открытого разговора, во время которого можно объяснить, что Дед Мороз — это символ, а не реальный человек.

Стоит ли дарить подарки от лица Деда Мороза?

Для детей такие подарки не просто вещи, а настоящие символы волшебства, создающие атмосферу праздника, чувства исполнения мечты. Кроме того, сюрпризы под елкой формируют у ребенка положительные воспоминания, уверена Екатерина Верченова.

— Подарки способствуют развитию креативности у детей. Это может вдохновить их на создание собственных историй, игр и фантазий. Процесс ожидания подарка, подготовка к Новому году не менее важны — они создают волнение, которое делает праздник особенным.

Подарки от Деда Мороза — это не просто вещь или баловство. Это источник вдохновения, который помогает детям увидеть мир в ярких красках и верить в то, что чудеса действительно происходят. Екатерина Верченова психолог сервиса «Поговорим.Онлайн»

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Что об этом думают родители?

Екатерина Кириченко, мама двенадцати детей из Берёзовского, а также обладательница титула «Главная мама Урала» поделилась своими мыслями на этот счет:

— Говорю, конечно, про Деда Мороза, что он приносит подарки. О том, что его нет, дети узнают лет с одиннадцати, может, с десяти, когда уже соображать начинают, общаться с друзьями. И потом не говорят, что «это вы нам подарки кладете». Может, и раньше догадываются, ведь не всегда я могу положить под елку то, что они попросили.

Подаркам радуются, но лет после десяти уже не пишут письма Деду Морозу, не просят ничего. Видимо, понимают. Екатерина Кириченко мама двенадцати детей из Берёзовского

Евгения Гриднева, мама четырех дочек, участница шоу «Семейные игры. Битва за олимп» (16+) и победительница конкурса «Семья России», рассказала, что одна из ее девочек сама начала просвещать сестренок.

— Когда у меня было две дочери, рассказывали про Деда Мороза, писали письма с пожеланиями, отправляли по почте. Всё как положено. И верили, и ждали подарки.

Когда Анюте, второй дочке, исполнилось шесть лет, она узнала всю правду и уже волшебство этого процесса пропало. Так как она язык за зубами держать не может, очень рано рассказала младшим сестрам, что да как. Евгения Гриднева мама четырех дочек из Екатеринбурга

Они письма, конечно, пишут, но уже с осознанной улыбкой. Сама дочка абсолютно не расстроилась, когда узнала. У них очень насыщенная событиями жизнь, поэтому как-то эмоций хватает, — поделилась Евгения.