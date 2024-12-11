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Семья подробности «Исправляю ошибки молодости»: 79-летний Петросян объяснил, почему женился на молодухе

«Исправляю ошибки молодости»: 79-летний Петросян объяснил, почему женился на молодухе

Семейное счастье артист нашел с пятой попытки

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Евгений Петросян на пальцах показывает, сколько попыток ему понадобилось, чтобы обрести семейное счастье

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Евгений Петросян в этом году стал если не лауреатом, то как минимум номинантом негласной премии «Люди, которые нас удивили». Весной стало известно, что юморист вновь стал отцом, а в начале зимы выяснилось, что он выселяет из квартиры дочь, которая встала на сторону Елены Степаненко. Самому комику до пересудов, кажется, нет никакого дела. Да и влезать в публичные скандалы, когда тебе 79 лет, вредно для здоровья. Тем не менее он счел необходимым объяснить, как пять лет назад его интрижка с молодой помощницей Татьяной Брухуновой обернулась браком, крепости которого позавидует большинство представителей современного шоу-бизнеса.

Татьяна Брухунова появилась в жизни Евгения Петросяна в 2007 году, когда, будучи 18-летней студенткой, пришла в Театр эстрадных миниатюр на практику. Работать с ней юмористу понравилось, и он, не раздумывая, предложил ей продолжить карьеру. Брухунова отказываться не стала и вскоре получила официальное назначение — помощница директора театра Юрия Дитковича. А когда он скончался, заняла его пост. На тот момент ей было 22 года, и она стала самым молодым директором в истории театра.

Вскоре она заняла высокое положение не только в театре, но и в сердце Евгения Петросяна. Официально они поженились в 2019 году, но сравнительно недавно Татьяна обмолвилась, что состоит в отношениях с комиком более 11 лет. То есть роман между ними завязался еще в то время, когда Петросян был связан узами брака с Еленой Степаненко. Естественно, такой брак вызвал у всех множество вопросов. Евгений Петросян отвечает на них с философской колокольни.

— Любви все возрасты покорны. Я ощутил это и очень признателен Господу, что он мне предоставил такую возможность, — объяснил артист фигуристу Роману Костомарову во время подкаста. — У нас полное взаимопонимание, я счастлив, что у меня такие прекрасные дети.

Евгений Петросян уверен, что главную радость в жизни мы получаем через радость, которую подарили другим людям

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При этом брак с Брухуновой — пятый на счету Петросяна. Артист считает, что это лишь возможность разрушить старые убеждения и на первое место поставить близких, а не работу.

— Поздно, конечно, но лучше поздно, чем никогда. Исправляю ошибки молодости, понимаете, — говорит комик. — Если Господь позволит мне довести их до более-менее взрослого состояния, я буду очень рад этому.

Грандиозных планов на будущее артист не строит. Из-за высокой загруженности он не может найти время, чтобы позаботиться о себе и своем здоровье, и ограничивается регулярными тренировками.

— Планы — выжить. Но, правда, я для этого ничего не делаю с медицинской точки зрения. Очень-очень насыщенно всё, поэтому выбираешь то, что необходимо окружающим, а не себе. Наверное, это неправильно. Окружающим тоже нужно, чтобы я выжил. Но я борюсь со старостью. Хожу на тренировку три раза в неделю. И вы знаете, каждая разгибает и распрямляет, — поделился артист своими методами борьбы с возрастом.

Свою вторую беременность Татьяна скрывала, чем вызвала множество слухов, в том числе о суррогатном материнстве

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Сейчас у Евгения и Татьяны двое маленьких детей: мальчик Ваган 2020 года рождения и девочка Матильда, которой в октябре исполнился годик. Юморист подмечает, что не хотел бы, чтобы в будущем они пошли по его стопам и отдали жизнь сцене. Сына он скорее видит научным деятелем с развитым чувством прекрасного.

— Удивительно, ему даже не надо было объяснять, как нужно вести себя в театре. Он сидит, очень внимательно слушает. Смеется там, где надо смеяться. Оценивает все полутона. Аплодирует. Может сделать сверстникам замечания, — рассказал о своем сыне Евгений.

Какая, по-вашему, разница в возрасте супругов идеальна?

Идеально, чтобы были ровесники
Лет пять
7–10 лет — оптимально
10–15 лет
Какая разница, если это любовь
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Евгений Петросян Любовь Отношения Брак Татьяна Брухунова Юморист Комик Артист
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