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Семья Путин создал спецсовет по повышению рождаемости: что известно о будущих мерах поддержки

Путин создал спецсовет по повышению рождаемости: что известно о будущих мерах поддержки

Главой назначили Валентину Матвиенко

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10 комментариев

Власти плотно взялись за повышение рождаемости

Источник:

Президент России Владимир Путин создал новый совет по вопросам демографии и семейной политики. Указ о его формировании опубликован официальном портале правовых актов.

— Образовать совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики, — говорится в документе.

Он будет заниматься политикой по повышению рождаемости в стране, улучшением условий для семей с детьми, а также разработкой предложений, касающихся повышения рождаемости. Председателем совета стала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Также президент расформировал совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Ранее Матвиенко предложила ввести в России Десятилетие семьи, аналогичное существующим десятилетиям детства и науки. В своем блоге на сайте верхней палаты парламента, она подчеркнула, что такая инициатива поможет сосредоточить усилия на решении семейных и демографических проблем страны.

С 2025 года в России начнут действовать новые нацпроекты, направленные на улучшение демографической ситуации и, в том числе, поддержку семей с детьми: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья».

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Валентина Матвиенко Совет Демографический спад Рождаемость
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Комментарии
11
Инженер1
44 минуты
Соседи в стенку постучали от моего ржания после прочтения заголовка и статьи. Вы что, обалдели? Вас посодют по ст 105 УК РФ. Это ж можно загнуться от хохота!
с++
51 минута
1000 самолётов уже выпустили, простаивают, теперь озаботились и пассажирами к ним... Всё, пропал Калабуховский дом
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