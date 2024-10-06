День отца: как появился этот праздник и когда его отмечают в России в 2024 году

День отца — праздник, которому насчитывается чуть более 100 лет: впервые традиция поздравлять пап появилась еще в 1910 году. Но официальный статус он получил совсем недавно — в 2021 году. Правда, и за этот короткий срок у праздника появились свои традиции.
Когда отмечается День отца в России в 2024 году
День отца зародился в 1909 году, когда во время церковной службы по случаю Дня матери жительница штата Вашингтон Сонора Додд задумалась: почему же нет подобного праздника для отцов. Дело в том, что она выросла без матери, и именно ее папа стал единственным человеком, который проявлял заботу. Тем более Сонара всегда считала отца, героя Гражданской войны Уильяма Смарта, примером для подражания.
Зацепив эту мысль, Сонора Додд составила петицию, в которой расписала, насколько важна роль отца в семье. Эта инициатива пришлась по душе местным властям — тогда они учредили праздник на официальном уровне. К 1966 году традиция охватила Штаты целиком, и американский президент Линдон Джонсон провозгласил День отца национальным праздником, а Ричард Никсон определил дату как третье воскресенье июня.
Со временем традиция продолжала шириться — идею праздника в честь пап подхватили в других странах: Франции, Канаде, Британии и прочих. Сейчас он есть почти в каждом государстве мира, и многие празднуют его именно в третье воскресенье июня. Эта же дата принята и на международном уровне.
В России день отца тоже отмечали. В некоторых регионах его даже утвердили законодательно:
В Череповце праздник приняли в 2002 году.
В Новосибирске дату утвердили на официальном уровне в 2003-м.
В Ульяновской, Липецкой и Курской областях жители чествуют пап с начала 2006 года.
Архангельская область присоединилась к празднику в 2009 году.
В Республике Тыва День отца с 2012 года отмечался официально в третью субботу ноября.
В Республике Коми в 2018 году для праздника выбрали последнее воскресенье октября.
На всю страну праздник распространился в 2021 году — 4 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому День отца в России стали отмечать в третье воскресенье октября. В 2024 году День отца в России приходится на 20 октября.
Традиции празднования Дня отца
Устраивать праздники в честь пап в России стали задолго до того, как в стране появился официальный День отца. Так, в Москве в 2014 году провели «Папа Фест», после чего подобные фестивали начали устраивать и в других регионах. Также в разных городах проводят праздничные гулянья и другие мероприятия, а местные администрации поздравляют особенно отличившихся отцов и поощряют деньгами многодетных глав семейств. Но единых традиций как таковых пока не сформировалось.
Но можно подглядеть, как отмечают праздник в других странах, и взять кое-что на заметку:
в США и Канаде принято устраивать семейный ужин и дарить отцам открытки, инструменты или предметы для хобби;
в Японии это День мальчиков, им с раннего детства дарят ножи, мечи и другое оружие, стараясь акцентировать внимание на мужественности;
финны устраивают веселые гулянья — накрывают праздничные столы, собираются целыми семьями и зовут гостей, поют и танцуют;
в Италии принято дарить папам дорогое вино и парфюмы;
австралийцы в праздновании Дня отца видят очередную возможность выбраться на пикник — у них считается, что семейный отдых укрепляет отношения;
британцы также стараются сохранить семейность этой даты, но традиционные подарки — одежда, книги и украшения.
Любовь к своим родителям можно проявить по-разному, и День отца — очередной повод показать, как много папа значит для каждого из нас.
А вы планируете поздравить своего отца с таким праздником?