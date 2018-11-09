Увидим звезду европейских цирков

В ярославском цирке в эти выходные стартует новая программа с хищными животными, клоунами, эквилибристами, гимнастами и медведями, танцующими цыганочку.



Дрессировщица Екатерины Коренькова выступит с номером с дикими волками Аляски, а Наталья и Владимир Исайчевы — с хищными пумами без клетки.



Впервые на манеж ярославского цирка выйдет номинант на лучший комический номер по версии «Мир Бродвея» в Лас-Вегасе, звезда европейских цирков, победитель шоу «Лига удивительных людей» на канале «Россия-1» Владимир Георгиевский.



Своей гибкостью удивят эквилибристы Колобуховы, воздушная гимнастка на трапеции Яна Сердюкова.

Ну и куда в России без медведей. С номером «Веселые медвежата», которые танцуют цыганочку, выступит заслуженная артистка России Надежда Такшантова.



Информацию о билетах можно уточнить в цирке: 8 (4852) 59-06-16.