Сделать 3D-фотографию можно только смартфоном с двумя камерами

В социальной сети Facebook появилась новая функция — публикация 3D-снимков. Это заинтересовало большое количество пользователей, но не все разобрались, как пользоваться сервисом. А вот фотограф из Ярославля Елена Вахрушева быстро поняла что к чему и объяснила всем, как это работает.



— Опубликовать такие фотографии смогут только владельцы смартфонов с двойной камерой, — рассказала она. — Для этого нужно в настройках камеры выбрать режим «портрет», сделать снимок и опубликовать на своей страничке. Посмотреть на снимок в 3D потом можно будет через очки виртуальной реальности Oculus, которые, по заявлению создателей, дают более широкое поле зрения, чем предыдущие разработки.



Компанию Facebook основал в 2004 году Марк Цукерберг вместе с тремя сокурсниками по Гарвардскому университету. Сейчас его социальная сеть считается одной из самых крупных в мире и насчитывает более двух миллиардов пользователей.



Ярославцы в Facebook могут не только тестировать новую развлекательную функцию, но и решать реальные коммунальные проблемы. Мы уже писали, как это можно сделать.

