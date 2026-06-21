Шурыгиной грозит срок, а солист группы «Корни» выдает несовершеннолетнюю дочь замуж за цыгана: новости из мира шоу-бизнеса

Избранником дочери Бердникова стал молодой человек по имени Мигель Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На этой неделе в мире знаменитостей произошло много событий. Шоумен Дмитрий Шепелев объяснил, почему не дает сыну видеться с родственниками Жанны Фриске. Певица Ольга Бузова сбежала из больницы. Главный редактор RT Маргарита Симоньян выпустит новую книгу и снимет фильм. Певица Катя Лель ищет пропавшего бывшего мужа с помощью магии. Блогеру Диане Шурыгиной грозит шесть лет колонии, а солист группы «Корни» Александр Бердников выдает несовершеннолетнюю дочь замуж за цыгана. Всё, что произошло в жизни селебрити за последние семь дней, собрали в этом материале.

Дмитрий Шепелев объяснил, почему не дает сыну видеться с родственниками Жанны Фриске

В этом году Жанне Фриске могло бы исполниться 52 года, но она умерла в 2015 году из-за глиобластомы (злокачественной опухоли головного мозга). Ее родители потеряли связь с внуком Платоном из-за конфликта с Дмитрием Шепелевым, который не дает им видеться.

Шепелев объяснил, что отклонял предложения о встречах, так как они были под камерами и практически все приглашения обсудить отношения были на какие-то ток-шоу. Он ограждает Платона от всеобщего внимания, не показывая его фотографий, и не водит на светские мероприятия.

«Все они были об одном — встретиться в телевизионной студии, под камеры, на публику. Других не было, — рассказал Шепелев. — Мне очень горько от того, что самые близкие люди для Платона безвозвратно упустили его детство, не были рядом в обычные дни, без камер и поводов. Это то, что нельзя вернуть и нельзя переснять. Я плачу, когда думаю об этом. Это их выбор, их боль, и я не могу это изменить», — отметил Дмитрий.

Конфликт между Шепелевым и родителями Фриске длится более 10 лет из-за воспитания Платона. Суд установил встречи (1,5 часа в месяц), но они не происходят. Шепелев рассказал о нападении тестя с ножом и других конфликтах.

«На глазах у меня и сына моему охраннику ломают руку. Он закрывает нас своим телом, а они пытаются избить его и дать допуск дедушке, который тянет руки к внуку и бьет меня. И это происходит, когда я держу на руках своего двухлетнего ребенка», — возмущался телеведущий.

Еще один громкий скандал разгорелся после смерти Жанны, когда благотворительный фонд потребовал отчитаться на остаток суммы. Чеков не оказалось. «Русфонд» через суд обязал наследников вернуть долг в 21,6 миллиона рублей, собранных на ее лечение. Шепелев и семья выплачивали его совместно.

Владимир Фриске обвиняет Шепелева в использовании ребенка ради мести и пиара, а телеведущий утверждает, что оградил Платона ради его безопасности и здоровья, так как редкие встречи заканчивались для мальчика сильным стрессом и психосоматическими болезнями.

Сейчас подросток живет в новой семье Шепелева, с дизайнером Екатериной Тулуповой.

«Возле письменного стола Платона стоит большая фотография мамы. Она охраняет его сон, она с ним в дни его больших мальчишеских побед и в самые обычные дни», — рассказывает Шепелев.

Шоумен заявляет, что его ребенок «растет в любви и покое», и это всё, что другим нужно о нем знать.

Диане Шурыгиной грозит шесть лет колонии

Блогера Диану Шурыгину обвинили в распространении порнографии. На девушку завели уголовное дело, по которому ей грозит до шести лет колонии. Поводом якобы могли стать ее интимные видео.

На сайте судов общей юрисдикции Москвы наши коллеги из редакции MSK1.RU обнаружили карточку дела. В ней сказано, что по месту жительства девушке с таким же Ф. И. О. должен был проходить обыск по статье 242 УК РФ — о незаконном обороте порнографии, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Диана Шурыгина стала известна благодаря инциденту с рассказом об изнасиловании на передаче «Пусть говорят». На шоу Андрея Малахова она заявила, что стала жертвой насилия. Это вызвало широкий резонанс в Сети: часть людей поверила девушке, а часть осудила ее за вызывающее поведение и неправдивый рассказ об инциденте. После резонанса парня, которого обвинили в изнасиловании, посадили. А Шурыгина, как писал Starhit, завела платный аккаунт, куда выкладывала эротические фото. В последние годы Шурыгина также вела блог в социальной сети, где рассказывала, как встретить богатого мужа и как лучше всего себя с ним вести, чтобы «окольцевать» его.

Однако Шурыгина может стать потерпевшей по своему уголовному делу. Для этого ей нужно будет доказать, что она не давала согласия на распространение материалов или была вовлечена в противоправные действия третьими лицами.

По словам адвоката Тимура Чанышева, в таком случае уголовное преследование в отношении блогерши может быть прекращено. Юрист также не исключил переквалификацию дела помимо смены статуса.

Такое возможно, если установят, что распространение материалов нарушило неприкосновенность частной жизни, статью 242 УК РФ (порнография) могут заменить на статью 137 УК РФ. Кроме того, девушку могут отправить на психолого-психиатрическую экспертизу, но это не означает признания невменяемости, передает ТАСС.

Александру Митрошину признали виновной в отмывании миллионов

На этой неделе Тверской суд Москвы огласил приговор блогеру Александре Митрошиной. Девушку признали виновной в отмывании более 127 миллионов рублей. Она частично признала свою вину.

В 2025 году Александру Митрошину объявили в розыск и задержали в аэропорту Сочи. После этого ее доставили в Москву. С марта прошлого года она находилась под домашним арестом, выезжая только в суд в сопровождении юристов.

Судья назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафа в размере 900 тысяч рублей. Во время оглашения приговора Митрошина не могла сдержать эмоций и вытирала слезы кофтой, стоя перед судьей. Ее муж находился рядом.

Источник: Городские медиа

Супруги Сабуровы вернулись в Казахстан

Супруга комика Нурлана Сабурова Диана Сабурова в своих соцсетях рассказала, что они переехали в Казахстан на постоянное место жительства (ПМЖ). Сейчас пара живет в Алма-Ате.

Сабурову ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Также стало известно, что после прибытия из Дубая комика не выпустили из аэропорта Внуково, после чего он решил лететь в Алма-Ату.

«Много вопросов, в гости я сюда или… Я на ПМЖ теперь в Алма-Ате», — написала Сабурова в своем блоге.

Эту новость она сопроводила снимками из спортзала. На них рядом с ней стоял ее муж Нурлан.

Источник: saburova_diana / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Маргарита Симоньян выпустит новую книгу и снимет фильм

Главный редактор RT Маргарита Симоньян представила свою новую книгу «Непервая любовь» на церемонии открытия III Международного фестиваля «Евразия-Кинофест». Особенностью проекта станет аудиоверсия.

Ее озвучит искусственный интеллект. Причем одну из ключевых ролей в записи сыграет голос мужа Симоньян — Тиграна Кеосаяна.

«Я не знаю, хорошо это или плохо, но не пользоваться этим, наверное, было бы странно. Все реплики, все диалоги в этой книге, где говорит Тигран, озвучивает Тигран. Дальше мы будем по этой книге с Божьей помощью снимать фильм», — цитирует журналистку RT.

Книга будет опубликована 26 сентября 2026 года, в годовщину со дня смерти известного кинорежиссера, сценариста, продюсера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Релиз произведения приурочен к этой дате.

Ольга Бузова сбежала из больницы

Певицу Ольгу Бузову госпитализировали из-за серьезной травмы ноги еще на прошлой неделе. Из-за этого она отменила все свои концерты. Однако долго оставаться в стенах больницы артистка не смогла. Несмотря на строгие рекомендации врачей, она собрала вещи и покинула палату.

Ее решение было продиктовано участием в детском конкурсе «Лидеры», который проходил в Кремле и где Ольга должна была выступить.

«Я не могла подвести сотни детей со всей страны и СНГ, которые готовили несколько месяцев танцевальные номера под мои песни. Несмотря на запрет врачей, я под свою ответственность поехала выступать в Государственном Кремлевском дворце», — объяснила исполнительница.

Позже Ольга Бузова призналась, что не могла оставаться в больнице, пока ее ждали дети Источник: elen_plat / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На сцену Бузову доставили в инвалидном кресле, так как самостоятельно передвигаться она пока не может. Ее появление вызвало бурные аплодисменты зрителей.

После мероприятия Ольга вернулась в больницу, где поделилась своими переживаниями о поездке в Кремль.

«Если честно, было очень тяжело. Сам факт сборов, транспортировки, костюм, грим — всё это в моем положении далось нам непросто и морально, и физически. Морально сложно было сидеть на сцене в инвалидном кресле и не иметь возможности встать, пройтись, кого-то обнять. В больнице как-то на это не обращаешь внимание, ибо других вариантов нет. Я либо в постели, либо еду в кресле. Еще больше захотелось скорее пойти на поправку», — подчеркнула Ольга.

Певица лежит в клинике с прошлой недели. Когда ее выпишут, пока неизвестно. Ее поддерживают друзья и коллеги, которые регулярно навещают ее.

Нечаевы объявили о разводе

Блогер Ольга Нечаева, у которой в соцсетях почти четыре миллиона подписчиков, недавно объявила о разводе с мужем Максимом. Это стало неожиданностью для фанатов семьи, так как пара часто делилась семейными фотографиями и видео, создавая впечатление счастливых и гармоничных отношений.

Источник: nechaeva_proekt / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ольга подчеркнула, что решение о расставании принял Максим. Он неожиданно ушел из семьи, оставив жену и троих детей.

«Потому что мой муж решил уйти из семьи с тремя детьми в беззаботную жизнь, спустя восемь лет совместной жизни! Верю ли я в любовь теперь?! Я готова была прожить с этим человеком всю жизнь!!! Возможно, я когда-то раскрою вам подробности, от которых вы будете в шоке так же, как когда-то и я… Но сейчас я просто пытаюсь отвлекаться и заниматься собой!» — заявила она в своем блоге.

Нечаева призналась, что ей нужна помощь специалистов, чтобы справиться с эмоциональными переживаниями. Она поделилась, что чувствует себя подавленно и испытывает трудности с восстановлением. Ольга также отметила, что принимает антидепрессанты.

Особое беспокойство у Ольги вызывают дети, которые стали свидетелями семейной драмы. Она старается сделать всё возможное, чтобы этот период прошел для них менее болезненно.

Ольга подчеркнула, что всегда стремилась сохранить семью и была готова работать над отношениями. Однако, по ее словам, Максим даже не попытался спасти брак. Она рассказала, что последние две недели отношения были напряженными, и она чувствовала себя преданной.

Катя Лель ищет пропавшего бывшего мужа с помощью магии

Певица Катя Лель поделилась, что после исчезновения своего бывшего мужа Игоря Кузнецова обращалась за помощью к экстрасенсам и тарологам. По ее словам, их предсказания о судьбе Игоря были противоречивыми.

«Когда пропал бывший муж, его никто не мог найти. Я вновь обратилась к магам, чтобы они рассказали, жив он или нет. Все разделились на два лагеря. Одни говорили, что его энергополе уже не считывается, намекая на его смерть. А другие, напротив, сказали, что он в здравии и сам скоро выйдет на связь», — рассказала артистка в интервью Общественной Службе Новостей.

Певица отметила, что неоднократно участвовала в телепередачах с участием экстрасенсов, пытаясь узнать ответы на вопросы, касающиеся ее жизни и возможных контактов с внеземными цивилизациями. Однако до сих пор она не получила никаких новостей о местонахождении своего бывшего супруга.

Несовершеннолетняя дочь солиста группы «Корни» выходит замуж за цыгана

Недавно солист группы «Корни» Александр Бердников поделился с журналистами приятной новостью: его старшая дочь выходит замуж. Сейчас 16-летняя Милана активно готовится к свадьбе. В беседе с нашими коллегами из Starhit.ru, Бердников раскрыл подробности.

По словам певца, подготовка к торжеству началась недавно. Милана с нетерпением ждет этого дня и выбирает свадебное платье. В январе девушке исполнилось 16 лет. Родители помогают с организацией мероприятия.

«Сейчас мы пока еще размышляем, как это всё будет происходить. Но думаю, по традициям, конечно. Обязательно, чтобы много гостей, большой и красивый зал, невеста в белом платье. Ну в целом как у всех. Милана, конечно, очень готовится, ищет платье. В общем, мы еще только в начале этого пути», — делится счастливый музыкант.

Избранником дочери стал молодой человек по имени Мигель. Они знакомы с детства, и их дружба переросла в любовь. Александр Бердников доволен выбором дочери.

«Заранее с родителями мы не договаривались. Просто я давно дружу с его отцом, уже больше двадцати лет. Я был у Мигеля на крестинах. Он родился, и где-то через полгода-год, его крестили. Тогда я был на торжестве. И вот прошло время, теперь свадьба. Видите, как Бог распределил. Конечно, у них всё по любви! А как иначе? Традиции — это прекрасно, но главное, чтобы было весело», — рассказал он.

Некоторые раскритиковали музыканта, но для семьи ранний брак не кажется странным. Молодые люди искренне любят друг друга, а близкие желают им счастья. Родители взяли на себя организационные моменты и финансовые расходы. Они стараются учесть желания дочери.

Сам певец из цыганской семьи. Несмотря на это, с женитьбой он не спешил. Свою любовь артист повстречал, когда ему было 26 лет. Супруги счастливы в браке почти 20 лет.

Егор Крид подарил квартиру бывшей девушке Моргенштерна*

Блогер Дилара Зинатуллина (бывшая девушка Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом в 2022 году)) рассказала о подарке, который получила от певца Егора Крида на свой недавний день рождения в марте. Артист подарил ей квартиру, но сама Дилара еще не успела в ней побывать.

Пока что идут официальные процедуры оформления, а ремонт даже не начинался.

«Сейчас в формальных процессах находимся. Еще там не была. Ремонт еще не начали, хочу в стиле минимализм», — рассказала Дилара «Звездачу».

По ее словам, эта недвижимость не станет ее основным местом проживания. Девушка любит менять обстановку и часто арендует жилье ради новых впечатлений.

«Мне нравится снимать и почти каждый год менять. Мне хочется постоянно новую картинку, чего-то нового», — объяснила Зинатуллина.