Звездопады, комета и затмение: чем ярославцев удивит летнее небо

Когда посмотреть звездопады в Ярославле Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Лето — самое время гулять допоздна и любоваться звездами. Да и сами космические явления обычно радуют нас именно в этот сезон. Чего только стоят августовские звездопады или серебристые облака в середине лета.

Что еще интересного ждет ярославцев летом 2026 года? Редакция 76.RU решила уточнить у сотрудников культурно-просветительского центра В. В. Терешковой, что можно будет посмотреть на небе. Собрали для вас информацию по месяцам.

Июнь

21 июня — летнее солнцестояние. Самый длинный световой день в году.

27 июня — метеорный поток Боотид. Его можно наблюдать ежегодно с конца июня по начало июля. Своего пика «звездопад» достигает в ночь с 27 на 28 июня.

28 июня — утренняя видимость Урана. Планету можно будет наблюдать на рассвете со стороны Востока. Но без специального оборудования посмотреть на Уран не получится.

30 июня — «Клубничная Луна». Такое название закрепилось за июньским полнолунием из-за сезона сбора клубники. В этот момент Луна будет находиться в самой дальней точке от нашей Земли, поэтому спутник покажется слишком маленьким.

Какие космические явления пройдут в июне 2026 года Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Июль

6 июля — Земля в афелии (самой дальней точки от Солнца).

29 июля — «Оленья Луна». Такое название закрепилось за июльским полнолунием со времен жизни индейских племен Северной Америки. В это время у молодых оленей начинают расти новые рога. Понаблюдать за таким полнолунием можно будет невооруженным глазом, а обычный зум на камере телефона даже позволит разглядеть кратеры.

28–31 июля — метеорный поток дельта-Аквариды. Пик происходит в последние дни июля. Тогда можно будет наблюдать до 25 падающих звезд в час.

В конце июля ярославцы могут увидеть звездопад Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Август

2–15 августа — комета Темпеля 2. Понаблюдать за кометой можно с помощью обычного бинокля. Эта комета — самая яркая летом.

12 августа — солнечное затмение. Помните, как в 2015 году все с нетерпением ждали солнечное затмение? Солнце закрыло 2/3 Луны 20 марта. Тогда о следующем таком явлении говорили, что ждать еще долго — до августа 2026 года. И вот время пришло! Оно наступит спустя 11 лет. Кстати, полное солнечное затмение случится только 25 мая 2140 года.

Напоминаем, никогда не смотрите на затмение через бинокль, телескоп, какие-либо очки, поляризационный фильтр или цветное стекло — ни один из этих способов не защитит ваши глаза, и вы можете потерять зрение. Лучше всего отправиться в планетарий, достать маску сварщика или использовать солнечный фильтр.

12 августа — выравнивание шести планет: Венера, Меркурий, Марс, Юпитер, Уран и Нептун. Утро начнется с настоящего парада планет! Все они выстроятся в дугу перед рассветом.

12–13 августа — метеорный поток Персеид. Самый крупный и популярный звездопад. Ночью за час может падать до 100 звезд.

Август — самый богатый месяц на астрономические явления Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

«Из астрономических событий, которые будут хорошо наблюдаться на территории нашей местности, стоит выделить метеорный поток Персеиды в ночь с 11 на 12 августа, а также полнолуния. Остальные явления, в частности утренняя видимость планет, будут происходить на светлом небе, что значительно затруднит их наблюдение. Что касается кометы, точный прогноз дать сложно. Предположительно, она будет видна невооруженным глазом слабо или не будет видна вовсе», — сообщил 76.RU астрофотограф и заведующий сектором культурно-просветительского центра В. В. Терешковой Александр Чернышев.