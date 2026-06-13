«Не смешно? Переключите». Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева — о женском юморе, «ляпах» на сцене и маминой кухне

Ксения и Алексей Корневы показали двор, в котором выросли Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Актриса и звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева — родом из Новосибирска. Прилетев сюда, она решила остановиться не в пятизвездочном отеле, а у мамы, в том самом доме, где прошли ее детство и юность. Корреспонденты NGS.RU прогулялись по дворам вместе с Ксенией и окунулись в воспоминания о 1990-х и начале нулевых.

Журналисты НГС составили актрисе компанию в прогулке по местам ее детства Источник: Антон Дигаев, Алена Золотухина, Сергей Уланов / NGS.RU

Дворовое детство

Мы встретились с актрисой во дворе ее дома — Ксения вышла вместе с младшим братом, актером Алексеем. Вместе они погрузились в ностальгическую прогулку по местам своего прошлого.

Оглядев двор, Ксения отметила, как сильно он изменился: дома стали ярче, появилась современная детская площадка, лавочки, зелень.

«Это приятные изменения», — с улыбкой признала она.

Маленькая Ксения Корнева Источник: Ксения Корнева Девочка с детства была улыбчивой заводилой Источник: Ксения Корнева

Но интересуют ее не новые качели и карусели, а старые горки, которых уже нет. В семье Корневых один из случаев во дворе уже стал байкой, с годами приобретшей анекдотические нотки. Горки, которые высматривала Ксения, были настолько огромными и высокими, «для взрослых», что не каждый ребенок отваживался с них кататься.

«Был обычный будний день, ничего не предвещало беды, — вспоминает Ксения историю из детства. — Звонок в дверь, мама открывает, а там девочка маленькая. „Здравствуйте, — говорит. — Вы тетя Ира?“ Мама: „Я, да“. Девочка: „Там ваша Ксюша висит“. У мамы истерика: где висит? Как? Бежит во двор, а там я на этих горках, схватилась за перекладину и мне страшно [прыгать] вниз. И я висела. Пока меня не сняли, я никуда деться не могла, было очень страшно».

Актриса с улыбкой вспоминала детские истории Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Когда-то ее дом был единственным на улице, и почему-то номер у него был не 1, а сразу 11. Позже появились и другие дома. Один из последних — № 15, стоит на возвышенности, а раньше это был небольшой пригорок, с которого дети катались на санках. С началом стройки место стало точкой сбора подростков, и, по словам Ксении, тусоваться там считалось крутым. О том, что это может быть опасно, в те годы никто и не думал.

Семья Корневых в полном составе Источник: Ксения Корнева

Баскетбольные кольца на залитой водой после майских дождей спортплощадке явно остались со времен детства Ксении. Напротив — два внушительных пня, которые раньше были деревом.

«Мы и там тусовались: залезали, сидели на ветках вместе с муравьями», — вспомнила Ксения, добавив, что во дворе еще были бревна для игр и качели в виде животных.

В этом районе она жила до 20 лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Возле одного из домов Ксения остановилась: вниз по кривоватой лестнице с металлическими поручнями — магазин. Местные называли его «кубик», когда-то там работала тетя Роза, продавала сладости.

«Я прям помню цены: жвачка 200 рублей, чупа-чупс 500 рублей — в 1990-е же другие деньги были. Просили у родителей, бежали к тете Розе. Она была похожа на цыганку, но добрая и классная. Всех нас по именам знала», — рассказала Ксения, указывая в сторону кирпичного магазина.

Ксения с младшим братом Алексеем Источник: Ксения Корнева

Дворы во времена ее детства, по словам актрисы, были довольно мирными. Дрались, конечно, но без фанатизма. По району Ксения ходила спокойно, никого не боялась. Хулиганством не занималась, подростковые вредные привычки обошли ее стороной — интересы были иными.

«Мы просто гуляли, много времени проводили на улице. Особенно летом: ножки всегда загорали под сандалики», — улыбнулась телезвезда.

«У нас был очень творческий класс»

В школьные годы она играла в КВН и много гуляла с друзьями Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Все 11 классов Ксения Корнева проучилась в одной школе — идти было две минуты пешком. В день нашей прогулки ворота учебного заведения оказались закрыты: ностальгировать Ксении и Алексею пришлось у забора под пронизывающим ветром.

На линейке, с гладиолусами — все как полагается Источник: Ксения Корнева Суровый взгляд уроженки Сибири Источник: Ксения Корнева

Самое любимое из школьных времен, призналась артистка, — КВН. В выходные посмотрят передачу — в понедельник с одноклассниками обсуждают шутки, придумывают номера.

«У нас был очень творческий класс, все пели и танцевали, играли в КВН. Мы были молодцы, — говорит Ксения. — Были, конечно и приколы свои, неприятные, — перед учителями я уже извинилась».

Общение со школьными друзьями она не поддерживает, но о том, как сложилась судьба некоторых из них, знает: например, ее одноклассница Карина Цветкова приняла участие в шоу «Голос», еще один одноклассник стал крутым хирургом — Ксения даже как-то обращалась к нему за медицинской помощью.

Территория детского сада была местом сбора компаний друзей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Детский садик неподалеку тоже вызвал всплеск воспоминаний. Время там будто остановилось: по словам Ксении, на территории многое осталось таким же, как было в ее детстве. Кирпичные беседки, где они с друзьями собирались после уроков, качели и карусели.

«Смотри как украсили! Мухомор из тазика», — рассмеялась Ксения, обратив внимание на элемент «ЖКХ-арта».

Девочка хорошо училась и любила играть в КВН Источник: Ксения Корнева Ксения в амплуа Незнайки Источник: Ксения Корнева

Прогуливаясь по внутреннему дворику детского сада, Ксения и Алексей вспомнили, как в первый раз ходили с мамой в кинотеатр на фильм «Богус» в 1996 году, как ездили вдвоем отдыхать, и Ксения на правах старшей сестры брала на себя роль опекунши, как в подростковом возрасте Ксюша ходила праздновать Новый год к друзьям, а Леша думал о том, какая у него крутая и взрослая сестра — ему тоже хотелось «тусить со взрослыми».

«А потом у меня появился компьютер, и мне стало все равно, где Ксюша», — смеясь, добавил он.

«Да, за компьютер мы потом дрались», — добавила Ксения. Сегодня, глядя на брата и сестру, сложно представить, что когда-то между ними случались конфликты.

«Я предпочитаю мамину кухню»

Во время прогулки Ксению то и дело останавливали поклонники Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В 20 лет будущая актриса переехала из родительской квартиры в центр Новосибирска. А потом решилась на переезд в другой город, чтобы строить карьеру.

Чувство ностальгии захватило брата и сестру Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Жизнь в Новосибирске, по наблюдениям Ксении, очень изменилась. Особенно это заметно по барной культуре: много новых интересных заведений, где можно не только вкусно поесть, но и эстетично провести время.

Дома Ксения снова чувствует себя маленькой Источник: Ксения Корнева

Но сама она, приезжая домой, в рестораны почти не ходит.

«Я предпочитаю мамину кухню, — пояснила артистка. — Коллеги после концертов кто в ресторан, кто куда, а я всегда к родителям. Сама я редко готовлю, у меня нет времени — несколько выходных потратится только на то, чтобы я придумала блюдо. А тут всё домашнее, остается только разогреть».

От ритма жизни родного города актриса уже отвыкла Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ксения призналась, что очень любит бывать дома, потому что может снова почувствовать себя маленькой. Не нужно ничего решать, кому-то звонить, что-то делать — будто она снова ребенок.

Впрочем, жить в Новосибирске постоянно она бы уже не хотела — перестроилась совсем на другой ритм. Время тут течет медленнее, люди вообще никуда не торопятся.

«Мне кажется, они порой даже не знают, куда идут», — шутит Ксения.

«Имеем право ляпнуть»

Ксения не защищает женский юмор, она считает что не стоит делить его на женский и мужской вообще Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ксения Корнева придерживается мнения, что юмор не может делиться на женский и мужской: он либо смешной, либо нет.

«Я бы посоветовала людям не смотреть то, что им не нравится. Не смешно? Переключите. Есть много передач, которые могут понравиться, так же, как есть много зрителей, которые с удовольствием смотрят то, что другому не в радость», — убеждена она.

Брат Ксении тоже ушел в творчество и занялся актерским мастерством Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сама артистка, кстати, не смотрит юмористические шоу, предпочитая интеллектуальные. «Что? Где? Когда?», например, или те, где звездам предлагается совершить что-то экстремальное. С юмором она предпочитает работать, а не смотреть на него. Звезда «Уральских пельменей» призналась, что бывают случаи, когда она забывает текст на сцене, и навык шутить оказывается весьма кстати.

«Ляпы — это то, что объединяет и актера, и зрителя. Мы импровизируем, зритель подхватывает, смеется, и иногда получается даже лучше, чем было в сценарии. Однажды в выпуск вошел отдельный номер, как мы сочиняли диалог на ходу», — рассказала Ксения.

По ее словам, люди любят такой формат и даже просят «ляпать» специально.