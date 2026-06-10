«Я зашла — работает, мам!» Roblox снова доступен в России

Пользователи массово бросились проверять работу видеоигры Roblox Источник: Roblox

Roblox заработал без ограничений на территории России. Дети по всей стране стали массово пытаться зайти на сайт Roblox.

«Я зашла — работает, мам! Это правда, я только что проверила», — поделилась фанатка видеоигры.

При этом на сайте игры указано, что в обновленной версии больше нет общедоступного игрового чата.

«Вы можете просматривать только системные сообщения. Чат недоступен в вашем регионе», — следует из сообщения.

Ранее Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на работу игровой платформы Roblox. Поводом стали полученные от сервиса гарантии соблюдения российского законодательства.

Roblox заблокировали в России 3 декабря 2025 года. Роскомнадзор ограничил доступ к связи с распространением материалов с пропагандой экстремистской деятельности. В сообщении ведомства тогда было сказано, что платформа «доказала неспособность корректной модерации контента». В конце того же месяца американская игровая площадка заявила о готовности поэтапно привести свою работу в соответствие с российскими законами.

Обновлено в 18:31 мск: в Минцифры подтвердили, что Roblox разблокировали в России. Онлайн-сервис снова доступен во всех регионах страны.

«Корпорация реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей, в том числе запустила механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. В Roblox также обязались в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере «Макс».