Тест для тех, кто вырос на советских мультиках: докажите, что сможете набрать 10 из 10

Запрыгивайте на нашу карусель — впереди вас ждут 10 вопросов и море ностальгии Источник: кадр из сериала «Веселая карусель» (0+), «Союзмультфильм», 1969–2017 годы

В этом году легендарная киностудия «Союзмультфильм» отмечает свой грандиозный 90-летний юбилей — почти век ожившей сказки, на которой выросло не одно поколение. Мы не могли обойти стороной это событие, тем более что, как и вы, наизусть помним коронные фразочки Матроскина и можем с закрытыми глазами напеть песню Бременских музыкантов.

Но что, если устроить вашей памяти настоящий, бескомпромиссный экзамен? Мы подготовили 10 хитрых загадок на абсолютную внимательность к деталям, которые заставят пошевелить мозгами даже самых преданных фанатов советской анимации. Готовы ли вы доказать, что знаете советскую мультипликацию?

Правила настолько просты, что из поймет любой ребенок: в вопросе мы показываем вам кадр из мультфильма, а вы пробуете угадать — из какого именно.

Дорогие читатели! По закону об авторском праве мы должны указывать источники в подписи к кадрам, но тогда получится, что мы раскроем перед вами все карты. Поэтому, чтобы соблюсти закон и не испортить вам впечатление об игре, все источники мы укажем в спойлере под самим тестом.

Тест Пройден 53 раза 1 / 10 «Зима в Простоквашино» (0+)

«Осторожно, обезьянки» (0+)

«Каникулы в Простоквашино» (0+)

«Трое из Простоквашино» (0+) 2 / 10 «Медвежонок Винни и его друзья» (0+)

«Винни-Пух и день забот» (0+)

«Винни Пух идет в гости» (0+)

«Винни-Пух» (0+) 3 / 10 «В стране невыученных уроков» (0+)

«Летучий корабль»

«Вовка в Тридевятом царстве» (0+)

«Дикие лебеди» (0+) 4 / 10 «Баранкин, будь человеком!» (0+)

«Кот в сапогах» (0+)

«Ивашка из Дворца пионеров» (6+)

«Винтик и Шпунтик — веселые мастера» (0+) 5 / 10 «Чертенок с пушистым хвостом» (6+)

«Непослушный котенок» (0+)

«Котенок по имени Гав» (0+)

«Чучело-Мяучело» (0+) 6 / 10 «Дед Мороз и лето» (0+)

«Снеговик-почтовик» (0+)

«Когда зажигаются елки» (0+)

«Дед Мороз и серый волк» (0+) 7 / 10 «Про Сидорова Вову» (0+)

Верните Рекса (6+)

«На задней парте» (6+)

«Приключения Васи Куролесова» (6+) 8 / 10 «Мистер Пронька» (0+)

«Фантазеры из деревни Угоры» (6+)

«Смех и горе у Бела моря» (6+)

«Волшебное кольцо» (0+) 9 / 10 «38 попугаев» (0+)

«Про бегемота, который боялся прививок» (0+)

«Бегемот и солнце» (0+)

«Котенок с улицы Лизюкова» (0+) 10 / 10 «Матч-реванш» (0+)

«Метеор на ринге» (0+)

«Приходи на каток» (0+)

«Шайбу! Шайбу!» (0+)