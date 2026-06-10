Тест для тех, кто вырос на советских мультиках: докажите, что сможете набрать 10 из 10

В этом году легендарная киностудия «Союзмультфильм» отмечает свой грандиозный 90-летний юбилей — почти век ожившей сказки, на которой выросло не одно поколение. Мы не могли обойти стороной это событие, тем более что, как и вы, наизусть помним коронные фразочки Матроскина и можем с закрытыми глазами напеть песню Бременских музыкантов.
Но что, если устроить вашей памяти настоящий, бескомпромиссный экзамен? Мы подготовили 10 хитрых загадок на абсолютную внимательность к деталям, которые заставят пошевелить мозгами даже самых преданных фанатов советской анимации. Готовы ли вы доказать, что знаете советскую мультипликацию?
Правила настолько просты, что из поймет любой ребенок: в вопросе мы показываем вам кадр из мультфильма, а вы пробуете угадать — из какого именно.
Дорогие читатели! По закону об авторском праве мы должны указывать источники в подписи к кадрам, но тогда получится, что мы раскроем перед вами все карты. Поэтому, чтобы соблюсти закон и не испортить вам впечатление об игре, все источники мы укажем в спойлере под самим тестом.
«Зима в Простоквашино» (0+)
«Осторожно, обезьянки» (0+)
«Каникулы в Простоквашино» (0+)
«Трое из Простоквашино» (0+)
«Медвежонок Винни и его друзья» (0+)
«Винни-Пух и день забот» (0+)
«Винни Пух идет в гости» (0+)
«Винни-Пух» (0+)
«В стране невыученных уроков» (0+)
«Летучий корабль»
«Вовка в Тридевятом царстве» (0+)
«Дикие лебеди» (0+)
«Баранкин, будь человеком!» (0+)
«Кот в сапогах» (0+)
«Ивашка из Дворца пионеров» (6+)
«Винтик и Шпунтик — веселые мастера» (0+)
«Чертенок с пушистым хвостом» (6+)
«Непослушный котенок» (0+)
«Котенок по имени Гав» (0+)
«Чучело-Мяучело» (0+)
«Дед Мороз и лето» (0+)
«Снеговик-почтовик» (0+)
«Когда зажигаются елки» (0+)
«Дед Мороз и серый волк» (0+)
«Про Сидорова Вову» (0+)
Верните Рекса (6+)
«На задней парте» (6+)
«Приключения Васи Куролесова» (6+)
«Мистер Пронька» (0+)
«Фантазеры из деревни Угоры» (6+)
«Смех и горе у Бела моря» (6+)
«Волшебное кольцо» (0+)
«38 попугаев» (0+)
«Про бегемота, который боялся прививок» (0+)
«Бегемот и солнце» (0+)
«Котенок с улицы Лизюкова» (0+)
«Матч-реванш» (0+)
«Метеор на ринге» (0+)
«Приходи на каток» (0+)
«Шайбу! Шайбу!» (0+)
Как и обещали, под тестом мы честно укажем, откуда позаимствовали кадры для заданий в порядке от первого до десятого вопроса:
кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино» (0+), «Союзмультфильм», 1978 год
кадр из мультфильма «Винни Пух и день забот» (0+), «Союзмультфильм», 1972 год
кадр из мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве» (0+), «Союзмультфильм», 1965 год
кадр из мультфильма «Ивашка из Дворца пионеров» (6+), «Союзмультфильм», 1981 год
кадр из мультфильма «Чучело-Мяучело» (0+), «Союзмультфильм», 1982 год
кадр из мультфильма «Дед Мороз и лето» (0+), «Союзмультфильм», 1969 год
кадр из мультфильма «Про Сидорова Вову» (0+), «Союзмультфильм», 1985 год
кадр из мультфильма «Волшебное кольцо» (0+), «Союзмультфильм», 1979 год
кадр из мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова» (0+), «Союзмультфильм», 1988 год
кадр из мультфильма «Приходи на каток» (0+), «Союзмультфильм», 1981 год