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Развлечения Тест Тест для тех, кто вырос на советских мультиках: докажите, что сможете набрать 10 из 10

Тест для тех, кто вырос на советских мультиках: докажите, что сможете набрать 10 из 10

Проверьте, насколько хорошо вы помните шедевры «Союзмультфильма»

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Запрыгивайте на нашу карусель&nbsp;— впереди вас ждут 10 вопросов и море ностальгии | Источник: кадр из сериала «Веселая карусель» (0+), «Союзмультфильм», 1969–2017 годыЗапрыгивайте на нашу карусель&nbsp;— впереди вас ждут 10 вопросов и море ностальгии | Источник: кадр из сериала «Веселая карусель» (0+), «Союзмультфильм», 1969–2017 годы

Запрыгивайте на нашу карусель — впереди вас ждут 10 вопросов и море ностальгии

Источник:

кадр из сериала «Веселая карусель» (0+), «Союзмультфильм», 1969–2017 годы

В этом году легендарная киностудия «Союзмультфильм» отмечает свой грандиозный 90-летний юбилей — почти век ожившей сказки, на которой выросло не одно поколение. Мы не могли обойти стороной это событие, тем более что, как и вы, наизусть помним коронные фразочки Матроскина и можем с закрытыми глазами напеть песню Бременских музыкантов.

Но что, если устроить вашей памяти настоящий, бескомпромиссный экзамен? Мы подготовили 10 хитрых загадок на абсолютную внимательность к деталям, которые заставят пошевелить мозгами даже самых преданных фанатов советской анимации. Готовы ли вы доказать, что знаете советскую мультипликацию?

Правила настолько просты, что из поймет любой ребенок: в вопросе мы показываем вам кадр из мультфильма, а вы пробуете угадать — из какого именно.

Дорогие читатели! По закону об авторском праве мы должны указывать источники в подписи к кадрам, но тогда получится, что мы раскроем перед вами все карты. Поэтому, чтобы соблюсти закон и не испортить вам впечатление об игре, все источники мы укажем в спойлере под самим тестом.

ТестПройден 53 раза
1 / 10

  • «Зима в Простоквашино» (0+)

  • «Осторожно, обезьянки» (0+)

  • «Каникулы в Простоквашино» (0+)

  • «Трое из Простоквашино» (0+)

2 / 10

  • «Медвежонок Винни и его друзья» (0+)

  • «Винни-Пух и день забот» (0+)

  • «Винни Пух идет в гости» (0+)

  • «Винни-Пух» (0+)

3 / 10

  • «В стране невыученных уроков» (0+)

  • «Летучий корабль»

  • «Вовка в Тридевятом царстве» (0+)

  • «Дикие лебеди» (0+)

4 / 10

  • «Баранкин, будь человеком!» (0+)

  • «Кот в сапогах» (0+)

  • «Ивашка из Дворца пионеров» (6+)

  • «Винтик и Шпунтик — веселые мастера» (0+)

5 / 10

  • «Чертенок с пушистым хвостом» (6+)

  • «Непослушный котенок» (0+)

  • «Котенок по имени Гав» (0+)

  • «Чучело-Мяучело» (0+)

6 / 10

  • «Дед Мороз и лето» (0+)

  • «Снеговик-почтовик» (0+)

  • «Когда зажигаются елки» (0+)

  • «Дед Мороз и серый волк» (0+)

7 / 10

  • «Про Сидорова Вову» (0+)

  • Верните Рекса (6+)

  • «На задней парте» (6+)

  • «Приключения Васи Куролесова» (6+)

8 / 10

  • «Мистер Пронька» (0+)

  • «Фантазеры из деревни Угоры» (6+)

  • «Смех и горе у Бела моря» (6+)

  • «Волшебное кольцо» (0+)

9 / 10

  • «38 попугаев» (0+)

  • «Про бегемота, который боялся прививок» (0+)

  • «Бегемот и солнце» (0+)

  • «Котенок с улицы Лизюкова» (0+)

10 / 10

  • «Матч-реванш» (0+)

  • «Метеор на ринге» (0+)

  • «Приходи на каток» (0+)

  • «Шайбу! Шайбу!» (0+)

Как и обещали, под тестом мы честно укажем, откуда позаимствовали кадры для заданий в порядке от первого до десятого вопроса:

  • кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино» (0+), «Союзмультфильм», 1978 год

  • кадр из мультфильма «Винни Пух и день забот» (0+), «Союзмультфильм», 1972 год

  • кадр из мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве» (0+), «Союзмультфильм», 1965 год

  • кадр из мультфильма «Ивашка из Дворца пионеров» (6+), «Союзмультфильм», 1981 год

  • кадр из мультфильма «Чучело-Мяучело» (0+), «Союзмультфильм», 1982 год

  • кадр из мультфильма «Дед Мороз и лето» (0+), «Союзмультфильм», 1969 год

  • кадр из мультфильма «Про Сидорова Вову» (0+), «Союзмультфильм», 1985 год

  • кадр из мультфильма «Волшебное кольцо» (0+), «Союзмультфильм», 1979 год

  • кадр из мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова» (0+), «Союзмультфильм», 1988 год

  • кадр из мультфильма «Приходи на каток» (0+), «Союзмультфильм», 1981 год

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Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест Мультфильм СССР Кино Развлечение
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