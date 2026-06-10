Месть подается холодной. На экраны вышла полная версия фильма «Убить Билла» — стоит ли тратить пять часов на кровавую картину

Екатерина Евстафьева

Невеста в исполнении Умы Турман стала культовым персонажем Источник: «Убить Билла. Фильм 1» (2003 год), реж. Квентин Тарантино, кинокомпания A Band Apart, дистрибьютор Miramax Films / «Кинопоиск»

В российский прокат вышел фильм Квентина Тарантино «Убить Билла: кровавое дело целиком». Он объединяет две киноленты режиссера, которые выпустили в 2003 и 2004 годах. Впервые картину целиком показали в 2006 году на Каннском кинофестивале, после этого ограниченный показ состоялся в разные годы в нескольких странах. Теперь фильм продолжительностью 4 часа 36 минут добрался и до России. Стоит ли он потраченного времени и ожидания — в колонке редактора НГС Екатерины Евстафьевой.

История О-Рен

Нужно учесть, что изначально сняты две версии первой части «Убить Билла» для разных стран. Если во время одной из самых известных сцен с разборками в «Доме голубых листьев» в европейской ленте большая часть эпизода показана в черно-белом цвете, то в японской версии вся бойня идет в цвете, к тому же есть дополнительные вставки. За счет этого и без того жестокая сцена впечатляет еще больше. Именно она и вошла в «Кровавое дело». И это тот случай, когда предупреждения о жестокости и о том, что фильм лучше не смотреть впечатлительным людям, вполне обоснованны.

Второе весомое изменение — история О-Рен Ишии. Если в наиболее распространенной версии показывали то, как она мстит боссу Мацумото, то в расширенной также становится известно, как О-Рен расправилась с его подручным. Несмотря на то что сама О-Рен — профессиональный киллер и глава якудзы, этот эпизод в очередной раз дает чувство, что расплата нашла всех, кто этого заслуживал. А наказание настигло и саму героиню.

В фильме показали еще один эпизод из юности О-Рен Источник: «Убить Билла. Фильм 1» (2003 год), реж. Квентин Тарантино, кинокомпания A Band Apart, дистрибьютор Miramax Films / «Кинопоиск»

Персонажу Софи, переводчице и помощнице О-Рен, в этой версии фильма досталось еще сильнее, чем в классической первой части «Убить Билла». Этой героине Беатрикс навредила вдвое больше.

Одна из фанатских конспирологических теорий говорит о том, что главный антагонист Билл не был убит в конце фильма. В качестве объяснения приводят то, что Беатрикс Киддо никого не убивала после Верниты Грин, а в титрах имя актера Дэвида Кэррадайна (Билла) не зачеркнуто, в отличие от других исполнителей ролей, смерть которых показали на экране. Как минимум последнее в «большой версии» фильма не дает поводов для теорий заговора: имя артиста указано так же, как и все остальные, — не зачеркнутым.

Значение фильма

В целом творчество Квентина Тарантино породило множество заимствований и пародий. Но говорить о том, плагиат ли это, сложно, потому что и сам режиссер признавался, что цитировал другие фильмы и вдохновлялся американскими и зарубежными картинами. Есть много других кинолент, в которых поднимается тема мести, бандитских разборок, женской ненависти и возмездия. Но уверенно говорить о том, взяли ли они что-то из «Убить Билла» или других картин Тарантино, нельзя. Но поискать сходства всё равно можно — этим и занимаются поклонники, которые в любом фильме хотят усмотреть почерк любимого режиссера.

Но каким бы сложным он ни был, всегда найдется тот, кто попытается подделать подпись автора. Для таких случаев в кино появилось неофициальное название «тарантиноид». Картины завлекают потенциальных зрителей экшеном, боевыми сценами, намеками на сходство с сюжетом фильмов Тарантино. Но при просмотре всё это, как правило, выглядит скомканным и не всегда гармоничным. Более-менее качественные примеры — «Быстрее пули» с Брэдом Питтом и «Счастливое число Слевина». Из неудачных — «Они придут за тобой» с Томом Фелтоном и «Святые из Бундока» с Уиллемом Дефо. Хотя это, конечно, дело вкуса.

Мастер Пэй Мэй — один из самых харизматичных персонажей второй части фильма Источник: «Убить Билла. Фильм 2» (2004 год), реж. Квентин Тарантино, кинокомпания A Band Apart, дистрибьютор Miramax Films / RuTube

Мотивы героев, нелинейный сюжет и диалоги, похожие на «тарантиновские», можно найти в фильмах Гая Ричи (очевидно), Мартина Макдоны, Чада Стахелски с его «Джоном Уиком». Сюжет последнего, хотя изначально и строится вокруг мести главного героя, всё же ближе к «Убить Билла» из-за демонстрации восточных боевых искусств.

Еще можно выделить целый ряд фильмов, которые рассказывают о женской мести обидчикам. Сюда можно отнести картины «Девушка, подающая надежды», «Я иду искать» (главная героиня — невеста), «Исчезнувшая», «Девушка с татуировкой дракона», «Леденец». Из последних премьер — «Балерина», фильм из франшизы про Джона Уика, который сочетает и женскую ярость, и месть, и боевые искусства. Но и здесь некорректно делать однозначные выводы о том, как на них повлиял Тарантино. При желании отсылку на персонажа Умы Турман можно найти и в фильме «Сумерки. Сага. Затмение», в эпизоде, где Роза Каллен в белом платье мстит своему обидчику.

Стоит ли смотреть это «Кровавое дело целиком»?

Первая часть «Убить Билла» вышла в прокат в 2003 году. Многие поклонники фильма смотрели его уже по телевизору или на экранах ноутбуков, у них не было возможности увидеть картину на большом экране. Для фанатов «Кровавое дело» — способ наверстать упущенное.

Некоторые герои, которые появились на экране совсем ненадолго, остаются в памяти Источник: «Убить Билла. Фильм 2» (2004 год), реж. Квентин Тарантино, кинокомпания A Band Apart, дистрибьютор Miramax Films / «Кинопоиск»

Кроме того, те, кто уже пересмотрел оба фильма много раз и нашел все пасхалки и отсылки, будут рады увидеть новые сцены и повороты сюжета. В Сети есть и другие вырезанные сцены с Биллом, которым не дали места ни в одной из трех картин. Но если найти их, то вместе с историей О-Рен из «Кровавого дела» они помогут фанатам узнать о персонажах чуть больше.

Главный минус фильма — его продолжительность. Даже с 15-минутным антрактом дождаться окончания сложно, и во второй половине труднее сконцентрироваться на сюжете. Но, возможно, оно того стоит. Даже через 20 лет после выхода первой части люди продолжают любить этот фильм, несмотря на гротеск, нереалистичность и эстетизацию насилия, а блогеры и фанаты строят теории вокруг сюжета и разбирают картину по кусочкам. Поэтому желаю всем, кто пойдет на «Кровавое дело» в кино, набраться терпения и дождаться сцены после титров.

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