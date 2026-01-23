Красивые открытки на Татьянин день: 25 поздравлений в картинках

Раз в год все студенты страны сбиваются в стройные стайки и идут в намоленные места отмечать День студента. И слово «намоленные» здесь оказалось не случайно. Ведь второе свое название — Татьянин день — праздник получил в честь святой мученицы Татьяны Крещенской. И некоторые студенты действительно молятся ей в надежде, что святая поможет им сдать сессию. При МГУ так и вовсе есть церковь святой Татьяны.
Но к кому бы вы ни относились — студентам, что полагаются на помощь извне, или стараются сделать всё своими силами, а может быть, вы просто Татьяна, которая давно окончила учебу, — получить лишнее поздравление всегда приятно. И они у нас есть.