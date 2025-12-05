Как украсить окна на Новый год в 2026-м: 8 беспроигрышных способов

Три слагаемых уютного зимнего декора: снег, огни и праздничные узоры Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В предновогодней суете, когда мы выбираем подарки и продумываем наряды, не стоит забывать и о праздничном украшении дома, которое создаст по-настоящему волшебную атмосферу. Особое внимание стоит уделить окнам — именно они становятся тем самым холстом, где рождается новогодняя сказка. Хотите узнать, как превратить обычное окно в главный праздничный арт-объект 2026 года? Тогда вам пригодятся 8 беспроигрышных способов, как украсить окна на Новый год.

Для создания гармоничного новогоднего декора окна можно задействовать три ключевые зоны: само стекло, оконный проем и подоконник.

Три способа украсить стекла

На самом окне можно показать настоящую историю и сказку простыми способами:

Создайте композицию, которую можно самостоятельно вырезать из бумаги, или возьмите готовые наклейки. Распределите сначала крупные элементы — домики, олени, сани, Дед Мороз, елка. Потом добавьте более мелкие детали — снежинки, звезды, луна и так далее, чтобы сюжет выглядел законченным. Зимние силуэты можно выполнить спреем для рисования на окнах или искусственным снегом. Добавляйте детали с помощью белого маркера или витражных красок. Для этого закрепите на стекле трафарет и аккуратно нанесите краску из баллончика. Бумажные снежинки — классика новогодних украшений, и что же может быть теплее и уютнее, особенно если вы вырезали снежинки всей семьей.

Три варианта декора для оконного проема

Оформление оконных проемов — всегда эффектный прием, который неизменно привлекает внимание и создает по-настоящему праздничную атмосферу.

Соберите длинную подвесную гирлянду из искусственных или натуральных веток, закрепите ее над окном и по откосам, а затем украсьте игрушками, светодиодными лампочками и мишурой. Сделайте композицию на ветке с новогодними игрушками. Для этого возьмите прочную сухую ветку, подвесьте на нее игрушки, банты и гирлянды, дополнив композицию хвойными веточками. Электрогирлянда, или штора для создания праздничного настроения, — это самый простой и быстрый способ создать волшебную атмосферу. Выбирайте гирлянды в виде сплошного светового полотна или комбинации фигурных элементов на разном уровне, например звезд и луны.

Два варианта украшения подоконника

Подоконник может стать идеальной площадкой для создания волшебной атмосферы. Классический вариант — хвойный венок, который можно подвесить на окно, разместить на подоконнике как основу для свечей или декоративных композиций. Но возможностей гораздо больше!

Составьте композицию из группы свечей разной высоты в изящных подсвечниках, окружив ее пушистыми хвойными ветками — живыми или искусственными. Важно: никогда не оставляйте горящие свечи без присмотра! Создайте инсталляцию «Сказочный бумажный городок»: вырежьте из плотного картона силуэты домов с оконными проемами, расставьте их в несколько ярусов, а между рядами проложите светодиодную гирлянду. При включении подсветки город наполнится уютным свечением.

— Можно воспользоваться готовыми картонными или керамическими домиками-подсвечниками, поставить в них электрические свечи, разместить домики на разных уровнях, дополнить композицию оленями, санями, елками, звездочками и искусственным снегом, — советует дизайнер интерьеров, сооснователь бюро дизайна и комплектации Set Bureau Елена Безрученко.

Все эти рекомендации по декору можно творчески комбинировать — тогда ваше окно превратится в настоящую новогоднюю сказку.