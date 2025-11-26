Поздравления с Днем матери — 2025: красивые пожелания в стихах и прозе

Пока мы понемногу начинаем ощущать приближение Нового года, глядя на стоимость красной икры, не за горами у нас не менее важный праздник — День матери, который в 2025 году выпадает на 30 ноября. Чтобы это открытие не оказалось для вас снегом на голову, мы решили подготовиться к празднику заранее и собрали коллекцию поздравлений для любимых мам на самый разный вкус. Вам останется только выбрать из них те, что вам больше понравятся.

Поздравления на День матери — 2025 в стихах

Если был бы я девчонкой (Эдуард Успенский)

Если был бы я девчонкой —

Я бы время не терял!

Я б на улице не прыгал,

Я б рубашки постирал.

Я бы вымыл в кухне пол,

Я бы в комнате подмел,

Перемыл бы чашки, ложки,

Сам начистил бы картошки.

Все свои игрушки сам

Я б расставил по местам!

Отчего я не девчонка?

Я бы маме так помог!

Мама сразу бы сказала:

«Молодчина ты,

Сынок!»

Здравствуй, мама (Роберт Рождественский)

Здравствуй, мама!

Опять мне снится песня твоя.

Здравствуй, мама!

Светла, как память, нежность твоя.

Этот мир не от солнца такой золотой —

Он наполнен до края твоей добротой.

На земле хороших людей немало,

Сердечных людей немало.

И все-таки лучше всех на земле —

Мама. Моя мама. Здравствуй, мама!

Ты слабеешь — в меня уходят силы твои.

Ты стареешь — в меня уходят годы твои.

Всё равно, несмотря на любые года,

Будешь ты для меня молодой навсегда.

Натрудились на десять жизней руки твои,

Народились под этим небом внуки твои.

Ты опять колыбельную песню поешь

И во внучке своей вдруг себя узнаешь.

На земле хороших людей немало,

Сердечных людей немало.

И все-таки лучше всех на земле —

Мама. Моя мама. Здравствуй, мама!

Нас разлучило с мамой утро (Андрей Дементьев)

Нас разлучило с мамой утро.

Ее я обнял у дверей.

Взрослея, все мы почему-то

Стыдимся нежности своей.

Поздравительная песенка (Эдуард Успенский)

У нашей мамы праздник,

И мы ее поздравим.

Хорошие отметки

Немедленно предъявим.

Посуду сами вымоем

И в доме приберем.

И маме поздравление

Веселое споем.

Хотим, чтоб мама в отпуск

Ходила только летом,

Чтоб стала депутатом

Районного Совета.

Чтоб наша мама весело

И счастливо жила

И чтобы всех других она

Прекраснее была!

Хотим, чтоб улыбалось

Ей счастье в каждом деле,

Чтоб папа помогал ей,

А дети поумнели.

А мы уж постараемся

Ее не огорчать

И будем лишь четверки

И пятерки получать.

Разноцветный подаpок (Петр Синявский)

Я подаpок pазноцветный

Подаpить pешила маме.

Я стаpалась, pисовала

Четыpьмя каpандашами.

Hо сначала я на кpасный

Слишком сильно нажимала,

А потом за кpасным сpазy

Фиолетовый сломала,

А потом сломался синий,

И оpанжевый сломала…

Всё pавно поpтpет кpасивый,

Потомy что это — мама!

Наша мамочка (Владимир Самченко)

С кем первым мы встречаемся,

Придя на белый свет, —

Так это наша мамочка,

Ее милее нет.

Вся жизнь вокруг нее вращается,

Весь мир наш ею обогрет,

Весь век она старается

Нас уберечь от бед.

Она — опора в доме,

Хлопочет каждый час.

И никого нет кроме,

Кто так любил бы нас.

Так счастья ей побольше,

И жизни лет подольше,

И радость ей в удел,

И меньше грустных дел!

Поздравления на День матери — 2025 в прозе

Поздравление универсальное

Дорогая мама! Поздравляю тебя с Днем матери!

Ты — самый важный человек в моей жизни, моя поддержка и опора. Спасибо тебе за всё, что ты делаешь для меня, за твою любовь и заботу. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, радости и хорошего настроения. Пусть каждый твой день будет наполнен улыбками близких людей.

С любовью и благодарностью, твой я.

Трогательное поздравление с Днем матери

Любимая моя мама, сегодня все теплые слова и поздравления звучат только для тебя. Спасибо тебе, родная моя мамочка, за жизнь, которую ты мне подарила, за терпение, с которым ты растила меня и воспитывала, за то, что помогла стать тем, кто я есть. Я желаю тебе в первую очередь здоровья, физического и душевного, пусть волосы никогда не седеют, а глаза всегда сияют радостью и теплом. Чаще улыбайся и никогда не грусти.

Поздравление с Днем матери от хулигана

Дорогая моя мамуля!

С Днем матери тебя, родная! Ты — мой самый крутой кореш и лучший друг. Я знаю, что я тот еще фрукт, но ты всё равно меня любишь. Спасибо тебе за это! Ты всегда была рядом со мной, даже когда я косячил по-крупному. Ты помогала мне выбираться из передряг и учила меня уму-разуму. И теперь я понимаю, что ты была права. Я обещаю, что буду стараться быть лучше и не расстраивать тебя. С Днем матери, мамуля! Я тебя люблю!

Красивое поздравление на День матери с любовью

Моя любимая мамочка! Сколько слов я бы ни сказала, их всегда будет мало для того, чтобы описать, как сильно я тебя люблю и насколько благодарна за всё, что ты делаешь для меня. С самого детства ты для меня самая красивая, заботливая, ни на кого не похожая и ни с кем не сравнимая. Пусть напасти и печали обходят тебя стороной, а хорошее настроение, наоборот, ходит рядом. Будь счастлива, мамулечка!

Поздравление с Днем матери от двоечника

Дорогая мамочка!

Поздравляю тебя с Днем матери! Я знаю, что я не самый лучший ребенок и часто расстраиваю тебя своими оценками. Но ты всё равно продолжаешь меня любить и поддерживать. Спасибо тебе за это! Я обещаю, что буду стараться учиться лучше и радовать тебя успехами. Ты заслуживаешь самого лучшего. С праздником, мама! Пусть этот день будет наполнен радостью и улыбками. Я тебя очень люблю!

Поздравление с Днем матери от ребенка-чиновника

Уважаемая [имя матери]!

От всей души поздравляю Вас с Днем матери!

Вы — самый важный человек в моей жизни. Вы всегда были рядом, поддерживали меня и помогали преодолевать трудности. Благодаря Вам я стал тем, кто я есть.

В этот особенный день хочу выразить Вам свою бесконечную благодарность за Вашу любовь, заботу и терпение. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всём. Пусть каждый Ваш день будет наполнен радостью и приятными эмоциями.

С наилучшими пожеланиями,

[Ваше имя]

Поздравление с Днем матери от пирата

О, моя дорогая и любимая мама! Тысяча чертей!

Сегодня я, капитан пиратского корабля [в этом месте нужно как следует прокашляться — вы были в дальнем плавании, простыли и выпили много грога], стою на палубе и смотрю в подзорную трубу, но вижу не горизонт, а тебя [шмыгните носом]. Ты всегда была для меня путеводной звездой, которая освещала мой путь и помогала мне преодолевать все трудности [отхлебните из фляжки].

[Двигайтесь в сторону мамы, подволакивая левую ногу] В этот особенный день я хочу поздравить тебя с Днем матери! Пусть каждый твой день будет полон приключений и сокровищ, как у настоящего пирата. Пусть ветер всегда дует тебе в спину, а волны будут ласковыми, как котята. И пусть каждый новый рассвет приносит тебе новые открытия и радости.

Свистать всех наверх! [Поднимите крюк в небо]

Ну и не забудьте подкрепить свои поздравлениями красивыми открытками на День матери.