НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 751мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,23
EUR 93,84
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Отзыв на путешествие по Африке
«Умные решения» в недвижимости
Приедет поезд Деда Мороза
Где лечиться этой осенью
Продают квартиру за 120 млн. Фото
Погода на неделю
Чем опасны капли для носа
ДТП на мосту
Развлечения Обзор Открытки на День сыновей: 30 поздравлений, которые передадут всю вашу любовь

Открытки на День сыновей: 30 поздравлений, которые передадут всю вашу любовь

Увидев их, даже в хмурый день станет светлей

139
Отцам мы уже говорили спасибо, пора дать ответное слово | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUОтцам мы уже говорили спасибо, пора дать ответное слово | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Отцам мы уже говорили спасибо, пора дать ответное слово

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

До нового года — рукой подать, но не торопите события, ведь в конце осени нас ждет еще несколько важных дат. 22 ноября отмечается Международный день сыновей. Праздник совсем молодой, он еще не успел обрасти традициями. Однако всегда есть беспроигрышный вариант — прислать душевное поздравление, которое передаст все ваши чувства и эмоции. Чтобы вам не пришлось тратить время на придумывание идеального поздравления, мы создали открытки, которые всё скажут за вас.

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Праздник Сын Семья Открытка Поздравление
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
41 минута
Открытки просто отличные, порадовали!
Гость
43 минуты
С Днём сыновей! Пусть каждый будет счастлив!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
Каждого в шутку спрашивала: кто такой мистер Дарси? Как проходят быстрые свидания «для умных» — личный опыт
Екатерина Чижик
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление