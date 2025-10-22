День бабушек и дедушек в 2025 году: дата, традиции и беспроигрышные варианты подарка

Относительно недавно наравне с Днем матери и Днем отца в России начали отмечать День бабушек и дедушек. Это еще один повод найти даже в самом плотном графике местечко, чтобы зайти в гости к тем, кто рассказывал нам в детстве сказки, помогал делать первые шаги и поблагодарить за всё, что они для нас сделали. Как и у любого праздника, у Дня бабушек и дедушек есть свои традиции и небольшие, но все-таки правила в подарках — рассказываем какие.
- История праздника
- Когда празднуется День бабушек и дедушек в 2025 году
- Традиции Дня бабушек и дедушек
- Что подарить на День бабушек и дедушек
История праздника
День бабушек и дедушек в России имеет несколько версий происхождения. Одна из них уходит корнями в Древнюю Русь. Тогда отмечали Неделю осенних дедов, известную как «Навья Неделя». Люди верили, что души умерших родственников возвращаются в мир живых, чтобы узнать, кто из потомков чтит их память.
Для благополучного возвращения духов проводили поминки, посещали кладбище, просили прощения у тех, кого не успели увидеть при жизни, угощали духов едой и подавали милостыню. У ритуалов были языческие корни и лишь частично сохранились в современном праздновании Дня бабушек и дедушек.
Вторая версия более современная. Считается, что День бабушек и дедушек появился в 2009 году благодаря инициативе голландского Цветочного бюро. Его владельцы хотели увеличить продажи цветов в горшках и организовали акцию, призывая дарить растения своим бабушкам и дедушкам в знак уважения и связи поколений. Инициатива быстро распространилась, и продавцы цветов по всему миру поддержали идею. Так возник отдельный праздник.
День бабушек и дедушек не следует путать с Днем пожилого человека. Последний появился в 1990 году и отмечается ежегодно 1 октября. Он посвящен проблемам людей старшего возраста. День бабушек и дедушек скорее направлен на укрепление семейных связей.
Когда празднуется День бабушек и дедушек в 2025 году
У Дня бабушек и дедушек нет единой даты для всего мира. Везде его празднуют в свое время. В католических странах его отмечают 26 июля, так как это день чествования Анны и Иоакима — родителей Богородицы и, соответственно, дедушки и бабушки Иисуса Христа. В Польше праздник разделен вообще на два дня — 21 января поздравляют бабушек, а на следующий день — дедушек.
В России праздник отмечают каждый год в одно и тоже время — 28 октября. Дата выбрана не случайно, именно в этот день у наших предков заканчивалась «Навья Неделя».
Традиции Дня бабушек и дедушек
Праздник еще молодой, и традиции только формируются. Главное в День бабушек и дедушек — прийти к ним в гости и поблагодарить за всё, что они сделали.
Любовь и признательность можно выразить разными способами. Вдохновляясь жителями Древней Руси, можно вспомнить прошлое и поговорить о тех, кого уже нет рядом. Другой вариант — испечь пироги, устроить чаепитие, слепить пельмени, поиграть в настольные игры или отправиться на природу, если позволяет погода.
28 октября стоит заглянуть в городскую афишу. В этот день часто проводят мастер-классы, тематические вечера, концерты и встречи для пенсионеров. Для тех, кто хочет порадовать не только родных, в домах престарелых устраивают дни открытых дверей или специальные программы, где можно прийти поздравить и помочь людям.
Что подарить на День бабушек и дедушек
Особенно в День бабушек и дедушек рекомендуют дарить цветы в горшках — главный атрибут праздника. Магазины предлагают множество вариантов, и можно подобрать тот, который будет нести глубокий смысл:
алоэ — привлекает здоровье и благополучие хозяину, а также обезопасит его от сглаза;
фиалки — укрепят отношения в семье и помогут избежать конфликтов;
лимонное дерево — помогает поправить как физическое, так и ментальное здоровье;
герань — станет магнитом для денег;
кактус — не даст произойти ссорам в доме и избавит от стрессов.
При этом есть и ряд домашних растений, которые дарить не рекомендуют из-за двойных смыслов. Например, фикус и гибискус могут сулить плохие новости и неприятные расставания.
В День бабушек и дедушек можно также сделать близким полезные подарки, например вязанные носки, варежки или шарфы к зиме. Это покажет то, насколько вы заботитесь о своих родных.
Не стоит забывать, что, как и в любой праздник, в День бабушек и дедушек не стоит дарить часы, ножи, тапочки, жемчужные украшения и зеркала. Всё это относится к «плохим» подаркам, так как напоминает о смерти и, согласно приметам, может принести несчастье владельцу.
Отмечаете День бабушек и дедушек?