День бабушек и дедушек в 2025 году: дата, традиции и беспроигрышные варианты подарка

День бабушек и дедушек в России имеет несколько версий происхождения. Одна из них уходит корнями в Древнюю Русь. Тогда отмечали Неделю осенних дедов, известную как «Навья Неделя». Люди верили, что души умерших родственников возвращаются в мир живых, чтобы узнать, кто из потомков чтит их память.

Для благополучного возвращения духов проводили поминки, посещали кладбище, просили прощения у тех, кого не успели увидеть при жизни, угощали духов едой и подавали милостыню. У ритуалов были языческие корни и лишь частично сохранились в современном праздновании Дня бабушек и дедушек.

Вторая версия более современная. Считается, что День бабушек и дедушек появился в 2009 году благодаря инициативе голландского Цветочного бюро. Его владельцы хотели увеличить продажи цветов в горшках и организовали акцию, призывая дарить растения своим бабушкам и дедушкам в знак уважения и связи поколений. Инициатива быстро распространилась, и продавцы цветов по всему миру поддержали идею. Так возник отдельный праздник.

День бабушек и дедушек не следует путать с Днем пожилого человека. Последний появился в 1990 году и отмечается ежегодно 1 октября. Он посвящен проблемам людей старшего возраста. День бабушек и дедушек скорее направлен на укрепление семейных связей.