НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 757мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,35
EUR 94,67
Доход от платных парковок
К нам едет «Ревизор»
Что горело в центре
Судьба скандальной пристройки
Сколько хотят зарабатывать студенты
«Умные решения» в недвижимости
Запустят новый автобус
Где подготовить авто к холодам
Новогодние украшения
Бизнес по-женски
Развлечения Обзор День бабушек и дедушек в 2025 году: дата, традиции и беспроигрышные варианты подарка

День бабушек и дедушек в 2025 году: дата, традиции и беспроигрышные варианты подарка

Один из самых душевных праздников в году, о котором не все вспомнят, а зря

197
Чтобы увидеть родных такими же счастливыми, многого не надо | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUЧтобы увидеть родных такими же счастливыми, многого не надо | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Чтобы увидеть родных такими же счастливыми, многого не надо

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

Относительно недавно наравне с Днем матери и Днем отца в России начали отмечать День бабушек и дедушек. Это еще один повод найти даже в самом плотном графике местечко, чтобы зайти в гости к тем, кто рассказывал нам в детстве сказки, помогал делать первые шаги и поблагодарить за всё, что они для нас сделали. Как и у любого праздника, у Дня бабушек и дедушек есть свои традиции и небольшие, но все-таки правила в подарках — рассказываем какие.

  1. История праздника
  2. Когда празднуется День бабушек и дедушек в 2025 году
  3. Традиции Дня бабушек и дедушек
  4. Что подарить на День бабушек и дедушек
1

История праздника

День бабушек и дедушек в России имеет несколько версий происхождения. Одна из них уходит корнями в Древнюю Русь. Тогда отмечали Неделю осенних дедов, известную как «Навья Неделя». Люди верили, что души умерших родственников возвращаются в мир живых, чтобы узнать, кто из потомков чтит их память.

Для благополучного возвращения духов проводили поминки, посещали кладбище, просили прощения у тех, кого не успели увидеть при жизни, угощали духов едой и подавали милостыню. У ритуалов были языческие корни и лишь частично сохранились в современном праздновании Дня бабушек и дедушек.

Вторая версия более современная. Считается, что День бабушек и дедушек появился в 2009 году благодаря инициативе голландского Цветочного бюро. Его владельцы хотели увеличить продажи цветов в горшках и организовали акцию, призывая дарить растения своим бабушкам и дедушкам в знак уважения и связи поколений. Инициатива быстро распространилась, и продавцы цветов по всему миру поддержали идею. Так возник отдельный праздник.

День бабушек и дедушек не следует путать с Днем пожилого человека. Последний появился в 1990 году и отмечается ежегодно 1 октября. Он посвящен проблемам людей старшего возраста. День бабушек и дедушек скорее направлен на укрепление семейных связей.

2

Когда празднуется День бабушек и дедушек в 2025 году

У Дня бабушек и дедушек нет единой даты для всего мира. Везде его празднуют в свое время. В католических странах его отмечают 26 июля, так как это день чествования Анны и Иоакима — родителей Богородицы и, соответственно, дедушки и бабушки Иисуса Христа. В Польше праздник разделен вообще на два дня — 21 января поздравляют бабушек, а на следующий день — дедушек.

В России праздник отмечают каждый год в одно и тоже время — 28 октября. Дата выбрана не случайно, именно в этот день у наших предков заканчивалась «Навья Неделя».

3

Традиции Дня бабушек и дедушек

Праздник еще молодой, и традиции только формируются. Главное в День бабушек и дедушек — прийти к ним в гости и поблагодарить за всё, что они сделали.

Любовь и признательность можно выразить разными способами. Вдохновляясь жителями Древней Руси, можно вспомнить прошлое и поговорить о тех, кого уже нет рядом. Другой вариант — испечь пироги, устроить чаепитие, слепить пельмени, поиграть в настольные игры или отправиться на природу, если позволяет погода.

28 октября стоит заглянуть в городскую афишу. В этот день часто проводят мастер-классы, тематические вечера, концерты и встречи для пенсионеров. Для тех, кто хочет порадовать не только родных, в домах престарелых устраивают дни открытых дверей или специальные программы, где можно прийти поздравить и помочь людям.

4

Что подарить на День бабушек и дедушек

Особенно в День бабушек и дедушек рекомендуют дарить цветы в горшках — главный атрибут праздника. Магазины предлагают множество вариантов, и можно подобрать тот, который будет нести глубокий смысл:

  • алоэ — привлекает здоровье и благополучие хозяину, а также обезопасит его от сглаза;

  • фиалки — укрепят отношения в семье и помогут избежать конфликтов;

  • лимонное дерево — помогает поправить как физическое, так и ментальное здоровье;

  • герань — станет магнитом для денег;

  • кактус — не даст произойти ссорам в доме и избавит от стрессов.

При этом есть и ряд домашних растений, которые дарить не рекомендуют из-за двойных смыслов. Например, фикус и гибискус могут сулить плохие новости и неприятные расставания.

В День бабушек и дедушек можно также сделать близким полезные подарки, например вязанные носки, варежки или шарфы к зиме. Это покажет то, насколько вы заботитесь о своих родных.

Не стоит забывать, что, как и в любой праздник, в День бабушек и дедушек не стоит дарить часы, ножи, тапочки, жемчужные украшения и зеркала. Всё это относится к «плохим» подаркам, так как напоминает о смерти и, согласно приметам, может принести несчастье владельцу.

Отмечаете День бабушек и дедушек?

Уже подбираю цветы для родных
Обязательно, дети и внуки приходят в гости
Открытку отправляю, и всё
Сходить на праздничный концерт — почему бы и нет
Про праздник знаю, но никак не отмечаю
Впервые слышу об этом празднике
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Праздник Россия Бабушка Дедушка Подарок Традиция Примета Суеверие История праздника
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Нужно популяризировать этот праздник, чтобы не забывать о бабушках и дедушках.
Гость
1 час
Интересно, почему так поздно начали отмечать?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Мнение
«Зарабатываю 135 тысяч, плачу банкам 78»: как 33-летний фармацевт справляется с четырьмя кредитами — честный рассказ
Анонимный автор
Мнение
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете
Кирилл Фрош
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление