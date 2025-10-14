«Мужчинам со мной сложно»: почему звезда сериала «ПИН-код» Екатерина Маликова до сих пор одна

Пока в фильмографии у актрисы больше 70 ролей, список серьезных романов значительно короче Источник: katerinamalikova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В фильмах Екатерина Маликова покоряет мужчин одним взглядом. Из-за этого складывается впечатление, что и сама актриса — та еще сердцеедка. Но на деле в свои 43 года звезда сериала «ПИН-код» (16+) остается одинокой. Почему ни один мужчина так и не смог завоевать ее сердце?

«Я одевалась как рэпер, стриглась под мальчика»

С детства Екатерина не могла усидеть на месте. Уже в детском саду она пела, танцевала и играла в постановках. Притом к каждому своему увлечению Маликова относилась очень серьезно, особенно когда примеряла на себя разные роли.

— Иногда даже слишком увлекалась происходящим на сцене. Как-то раз накормила другую девочку мылом — сама поверила, что это вкусные ягоды, и ее убедила! — со смехом вспоминает Екатерина.

С детства Екатерина была высокой, стройной, с выразительными чертами лица — одни бы сказали, готовая модель, но сама Маликова считала себя дурнушкой. Ей не нравился ее большой лоб, прямой нос, овальное лицо и торчащие ключицы, и она начала экспериментировать с внешностью.

— Тогда, чтобы отвлечь внимание людей от вымышленных недостатков, я одевалась как рэпер, стриглась под мальчика, красилась в медно-рыжий, угольно-черный или пепельно-белый, — рассказала Маликова.

Образ рэперши-бунтарки был не только внешним. Екатерина постоянно прогуливала гимназию, и после 10-го класса ее просто-напросто выгнали. В тот момент родители тоже отказались помогать ей, и у девушки оставался один вариант — пойти работать и начинать взрослую жизнь. Она переехала из Жуковского к бабушке с дедушкой в Коломну и задумалась о том, куда ей теперь податься.

— Бабушка мне сразу сказала: либо водитель трамвая, либо кулинарный техникум. Это я сейчас говорю об этом с юмором, но тогда это не казалось смешным. Неизвестно, как моя жизнь могла сложиться дальше. Тогда мой крестный нашел заметку в газете: «Набор в Московский Дом моды Зайцева», — поделилась в одном из интервью Екатерина.

Маликова наскребла деньги на дорогу и двинулась покорять Москву. В 1999 году она прошла большой кастинг и попала в число 30 счастливиц, которых отобрал модный дом. Впервые Екатерина начала смотреть на свой рост 180 сантиметров и худобу как на красоту и преимущества.

Екатерина покорила сердца дизайнеров и модельных агентств. Она работала в Париже, Милане и Токио, и возможно, ее карьера продолжилась бы дальше, но она выбрала другой путь.

«Тебе это не надо. Ты же модель»

Екатерина, кроме работы, ходила на актерские курсы. Там она узнала о том, что открыт набор в Школу-студию МХАТ. Маликова тут же загорелась этой идеей, но преподаватель посчитал, что она не потянет.

— Появилась возможность: школа-студия, куда поступали мои коллеги, и казалось, что можно пойти всем вместе и не так страшно будет. Ребята что-то обсуждали, а я, как обычно, последняя узнала обо всём этом, что они собираются поступать, и… подошла к Сергею Ивановичу (декан актерского факультета Школы-студии МХАТ Сергей Иванович Земцов. — Прим. ред.). Он у нас в то время вел актерские курсы, куда меня, можно и так сказать, случайно занесло. И он сказал: «Тебе это не надо. Ты же модель», — вспоминает слова преподавателя Екатерина.

Екатерину пугали сложным распорядком дня, как в армии, суровыми условиями, конкуренцией, но чем больше ее отговаривали, тем сильнее ей хотелось. В 2003 году Екатерина поступила в Школу-студию МХАТ и уже на первом курсе получила роли в кино. Перед ней встал выбор — работать моделью или отказаться от этого ради славы в кино. Екатерина не побоялась шагнуть в неизвестность ради будущего успеха.

— Зрители меня должны каким-то определенным образом воспринимать: либо я позиционирую себя как актриса, либо как модель. Мне повезло, что я начала сразу с первого курса сниматься и мне было на что жить, несмотря на то, что было нереально находить время на какие-то источники дохода во время учебы, — признается Екатерина.

Дебют Маликовой в кино состоялся в блокбастере «Ночной дозор» (18+). Хоть роль стюардессы была совсем маленькой, для актрисы это стало отличным стартом.

— Это же мои первые две секунды славы! — шутит Маликова.

После окончания МХАТа в 2007 году Екатерину пригласили в труппу театра «Сатирикон». Но проработала на сцене Маликова только пять лет. Ей оказался ближе мир кино и сериалов, где она остается до сих пор.

«Я взрывная и темпераментная»

Если в кино Екатерине часто достаются роли роковых красоток и любовниц, то в жизни, по ее признанию, она совсем не такая. Мечтающая о большой и счастливой семье, актриса не падка на мимолетные романы, да и статус разрушительницы чужих семей совсем не по ней.

— Я в детстве очень любила сказки. И в жизни мне хочется того же. Чтобы я выходила замуж, плакала. Чтобы корону над моей головой несли. Хочу венчаться — чтобы были ощущения, что вот она, любовь, мы вместе навсегда, — грезила Екатерина.

В 2015 году актриса сообщила, что встретила мужчину, готового разделить с ней такое счастливое будущее. По ее словам, избранник — владелец сети магазинов меховой одежды. Первое время Маликова рассказывала, как счастлива в браке и что теперь она познает себя в новой роли — хорошей хозяюшки.

— До замужества могла сделать только яичницу и пасту. После загса, когда обнаружилось, что мой муж любит поесть, я начала экспериментировать на кухне. Но однажды поняла, что больше не могу: 30 минут у плиты — для меня предел! — делилась Маликова.

Предел оказался не только во времени на кухне, но и у самого брака. Причину развода актриса не называет, но не скрывает, что характер у нее не из простых.

— Я взрывная и темпераментная. Мне лучше сразу выяснить отношения, чем носить всё в себе, — описывала себя Екатерина.

В 2019 году Маликова раскрыла, что у нее был роман с бывшим директором «Связного» и «Евросети» — Александром Малисом. По ее версии, он подарил ей квартиру, не скупился на дорогие подарки, но она порвала с ним после того, как он запретил ей ехать в Великобританию сниматься в новом эпизоде бондианы.

По словам Екатерины, после расставания она уехала в Таиланд, а Александр проник в ее квартиру, сменил замки и уничтожил некоторые ценные вещи. Бизнесмен, который на тот момент был женат и воспитывал двоих детей, опроверг ее слова и божился, что между ними лишь дружба и не более.

— Квартира Катина, всё Катино. Она там делала ремонт. Потом уехала в Таиланд. У нее стоял замок, который был у всех рабочих. Ремонт сделали, замок поменяли, я его отправил ее другу. Пока делали ремонт, протек потолок, вещи перевезли на вторую съемную квартиру, на ее же квартиру, она сама ее сняла. Ее же домработница перевозила. Есть фирма, которая перевозила вещи. Я же не руками их таскал, я это всё организовал. Для Кати же, — отвечал на обвинения бизнесмен.

Екатерина написала заявление, но полиция не выявила состав преступления и не возбудила уголовное дело. После скандала Маликова словно разочаровалась в мужчинах. В ее социальных сетях чаще появляются снимки со съемочной площадки, чем намеки на романтические отношения. В свободное время Екатерина не устраивает охоту на мужчин. Она занимается спортом, путешествует и наслаждается жизнью.