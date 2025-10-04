«Я бы предпочла, чтобы этого не было»: как сложилась судьба актеров «Моей прекрасной няни»

Когда люди узнают, что с момента премьеры прошел уже 21 год, у них такая же реакция Источник: кадр из сериала «Моя прекрасная няня» (6+), реж. Эдуард Радзюкевич, Алексей Кирющенко, студия «Амедиа» и Sony Pictures Television, 2004 год

«Она работала в бутике в Бирюлево. Пока ее парень не выкинул с работы…» — если вы помните, какие слова идут дальше, то, вероятно, ваши вечера в начале 2000-х проходили в компании семьи Шаталиных и няни Вики. Последние дни с экранов снова разносится песня о няне, которая устроилась работать в дом богатого холостяка с тремя детьми, только теперь в истории совсем другие герои и новые актеры. Но что стало с теми кумирами миллениалов, которые 21 год назад так полюбились зрителям «Моей прекрасной няни» (6+), и почему многие из них после громкого взлета больше не появлялись в кино.

Источник: Городские медиа

Сергей Жигунов — Максим Шаталин

Пока Максим Шаталин в «Моей прекрасной няне» считался завидным холостяком, сам актер к моменту премьеры был женат и воспитывал двух дочек. Однако экранный роман Сергея Жигунова с Анастасией Заворотнюк перерос в реальный. Ради этих отношений актер ушел от актрисы Веры Новиковой, с которой прожил много лет.

Источник: кадр из сериала «Моя прекрасная няня» (6+), реж. Эдуард Радзюкевич, Алексей Кирющенко, студия «Амедиа» и Sony Pictures Television, 2004 год

Любовь, которая, как думали фанаты, будет длиться вечно, протянула только два года. В 2008 году Жигунов потерял интерес к Заворотнюк и после расставания захотел отмотать всё назад. Он попросил прощения у бывшей супруги и снова сделал ей предложение, та ответила согласием.

— Как будто мы не дожили наш брак. Он сказал, что скучал. И его слова звучали искренне. Но он сильно изменился, стал чужим. Два года мы снова привыкали друг к другу и только потом опять поженились. А потом опять всё рухнуло, — вспоминает Новикова.

Второй раз брак Сергея Жигунова распался менее чем через десять лет. В 2017 году он встретил журналистку Викторию Ворожбит. Оба находились в отношениях, но это не помешало им начать тайно встречаться. Постепенно редких свиданий стало недостаточно, и Жигунов снова развелся, а Виктория оставила семью ради него.

Источник: Виктория Ворожбит / Vk.com

В марте 2021 года Сергей Жигунов женился на Виктории Ворожбит. Торжество прошло скромно, только для близких, но привлекло внимание публики. Особенно обсуждалась внешность Виктории. Поклонники актера заметили, что она похожа на Анастасию Заворотнюк. Однако Ворожбит не оценила такое сравнение.

— Вы ошибаетесь. Я Виктория Ворожбит. Я похожа на себя и на маму с папой. Остальное придумали журналисты, — написала в социальных сетях Виктория.

Источник: Виктория Ворожбит / Vk.com

Последние годы Жигунов не снимается в фильмах и редко появляется на светских мероприятиях. Практически всё время он проводит с женой и собаками в загородном доме.

Анастасия Заворотнюк — Виктория Прутковская

Для Анастасии роль няни Вики оказалась настоящим спасением. До сериала она не первый год играла в «Табакерке», но ярких ролей не было, всероссийская слава не приходила, и Заворотнюк начала сомневаться, тем ли она занимается в своей жизни. Ничего не ожидая, Анастасия в 2004 году пришла на пробы в новый ситком. Она была без яркого макияжа и гламурного образа своей героини. Уже заранее она себя готовила к отказу, но именно в Анастасии увидели няню и предложили роль.

Источник: «Телеканал 360» / Vk.com

— Я пришла, были американские продюсеры, на мое счастье, которые, собственно говоря, и разглядели, потому что наши товарищи не замечали никаких моих хороших проявлений, — рассказывала Анастасия.

Заворотнюк и представить не могла, что после первой же серии она станет известной на всю страну. А к концу съемок взбалмошную и непосредственную Викторию Прутковскую люди назовут лучшей няней среди всех адаптаций американского сериала The Nanny.

— Я не могу передать, как я благодарна этой роли, потому что она перевернула всю мою жизнь, — признавалась актриса.

Источник: кадр из сериала «Моя прекрасная няня» (6+), реж. Эдуард Радзюкевич, Алексей Кирющенко, студия «Амедиа» и Sony Pictures Television, 2004 год

Семь сезонов Заворотнюк работала практически нон-стоп: 16-часовой рабочий день, нет выходных. Анастасии пришлось уйти из театра и посвятить всё свое время сериалу. Ей говорили, что так зацикливаться на одном проекте нельзя и она навсегда останется актрисой одной роли.

— Как меня пугали, что у меня после «Няни» не будет работы, но работа была каждый божий день и в разных амплуа, — позже рассказывала Анастасия.

Критики ошиблись. После «Няни» Заворотнюк снималась в комедиях, боевиках, драмах и стала ведущей шоу «Танцы на льду» (6+). Именно на нем она познакомилась с фигуристом Петром Чернышевым. После короткого разговора между съемками между ними закрутился роман. Вскоре пара поженилась и начала жить вместе. Анастасия признавалась, что дома не обходится без мелких ссор, как и в любой семье, но они всегда с мужем находят общее решение.

Источник: a_zavorotnyuk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Мне кажется, если ты любишь человека, то понимаешь: обязательно будут какие-то огрехи в его характере, будут спорные ситуации. Разве можно обойтись в семейной жизни без острых моментов? Думаю, нет, — рассказывала о жизни с Петром Заворотнюк.

Когда актрисе было 47 лет, она решилась на серьезный шаг — родить ребенка. Беременность проходила непросто, но Заворотнюк смогла родить дочку Милу. Актриса была безмерно счастлива и строила планы на семейную жизнь, однако уже через год оказалось, что ее здоровье пошатнулось. У нее обнаружили рак мозга.

Источник: Городские медиа

Пять лет актриса боролась с болезнью. Муж не жалел денег и готов был жить на работе, лишь бы найти средства на самые лучшие лекарства и лечение для любимой. Анастасия верила, что всё обойдется и она еще выйдет на съемочную площадку и увидит, как Мила взрослеет.

— В чудеса верю, честное слово, верю. И думаю, что не только со мной они случаются. Если сильно чего-то желать, то оно обязательно сбудется, — смотрела оптимистично на мир Заворотнюк.

Чуда не случилось. 30 мая 2024 года Анастасия умерла в больнице. Ее семье потребовалось немало времени и сил, чтобы справиться с утратой и начать жить заново.

Ирина Андреева — Ксюша Шаталина

Ирина начала актерскую карьеру в девять лет. Ее мама, работавшая декоратором, отправила фотографии дочери в агентство. Вскоре девочка получила приглашение на кастинг. Андреева смогла обойти 150 других претенденток и на пять лет перевоплотилась в самую младшую в семье Шаталиных.

Источник: кадр из сериала «Моя прекрасная няня» (6+), реж. Эдуард Радзюкевич, Алексей Кирющенко, студия «Амедиа» и Sony Pictures Television, 2004 год

— Когда мне позвонили и пригласили на кастинг «Моей прекрасной няни», я согласилась, даже не успев это обдумать. Это было здорово, весело, классный опыт, — рассказала Андреева.

Ирина быстро обрела популярность. Ее начали узнавать на улице, просить автограф, но всё это пугало и угнетало Андрееву. Она не захотела связывать свою жизнь с кино.

— Поскольку я была маленькая, я не знала, как реагировать на внезапную известность, и жутко стеснялась. Сверстники, которые, быть может, немного завидовали, подшучивали надо мной: напевали песенку из сериала мне в спину. И я начала стесняться своей популярности. Это было тяжело, — делилась она.

Источник: iri.and / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После съемок Ирина переехала жить в Европу и окончила лондонский колледж по специальности «международная политика». Сейчас девушка живет в Женеве со своим молодым человеком.

— Мой молодой человек, с которым я познакомилась в Лондоне, — швейцарец, и ему пришлось уехать из Великобритании домой, чтобы заняться семейным бизнесом. Я после окончания университета последовала за ним, — рассказывала своим подписчикам Ирина.

Источник: iri.and / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Узнают девушку только самые преданные поклонники, Андреева сильно выросла и сменила шоколадный цвет волос на блонд. Она больше не возвращалась к актерству, всё свободное время путешествует, занимается йогой, проводит вечера в ресторанах и живет свою лучшую жизнь

Екатерина Дубакина — Мария Шаталина

Екатерина попала в сериал случайно. В то время она училась в театральной студии, и однажды ассистент режиссера «Няни» заметил ее на сцене и пригласил на кастинг. Так 14-летняя девочка оказалась затянута в съемки на семь сезонов и получила известность по всей стране. Казалось бы, мечта, но для подростка это обернулось огромным стрессом.

— Мне еще рановато было сталкиваться со взрослой жизнью. В ней есть множество как приятных открытий, так и не очень. Мне как подростку было тяжело, — признаётся Екатерина годы спустя.

Источник: кадр из сериала «Моя прекрасная няня» (6+), реж. Эдуард Радзюкевич, Алексей Кирющенко, студия «Амедиа» и Sony Pictures Television, 2004 год

Вместо учебы Дубакина целыми днями пропадала на съемках. Вся ее жизнь превратилась в день сурка в образе Шаталиной. Она постоянно сомневалась в себе, боролась с критикой и в какой-то момент с горечью признала:

— Я бы предпочла, чтобы этого не было.

Екатерина долго сомневалась, стоит ли ей дальше работать актрисой, но в итоге поступила в ГИТИС на сценарный факультет, а после учебы устроилась работать в Театр на Малой Бронной. Тринадцать лет Дубакина играла на сцене, но мысль, что она находится не на своем месте, не отпускала ее.

Источник: sikoraksa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— В какой-то момент захотелось создавать свой мир и приглашать в него артистов, — делилась она. — Если у тебя есть идеи, ты знаешь, как может быть точнее, то бери и делай сама.

В 2021 году Екатерина основала собственный независимый театр и всё свое время сейчас посвящает ему. Она сама отбирает пьесы, подбирает актеров и ставит спектакли и только теперь чувствует себя абсолютно счастливой.

Павел Сердюк — Денис Шаталин

Для Павла роль в ситкоме была первой крупной работой на экране, до этого его опыт ограничивался только спектаклями в Московском ТЮЗе. Как оказалось, играть перед зрителями и работать в конвейерном режиме на съемочной площадке совсем не одно и то же. Павлу пришлось экстерном оканчивать школу из-за плотного графика съемок и привыкать к тому, что за ним постоянно следят и узнают. Однако Сердюк не мог жаловаться на жизнь, ведь он получал за свою работу совсем не плохие деньги.

— Изначально я заработал 50 долларов в день. А это, напомню, 2004 год. У моего папы тогда была зарплата 25 тысяч рублей в месяц, — вспоминал позже сам Сердюк.

Источник: кадр из сериала «Моя прекрасная няня» (6+), реж. Эдуард Радзюкевич, Алексей Кирющенко, студия «Амедиа» и Sony Pictures Television, 2004 год

Чем дольше шел сериал на экране, тем стремительнее росли гонорары. В 16 лет Павел смог купить на заработанные деньги машину, дачу и собственную квартиру в Подмосковье.

После того как сериал закрылся, Павел перешел в следующий популярный проект канала — «Ранетки» (12+). Во время съемок он познакомился с Анной Рудневой, с которой играл влюбленную пару на экране. Несколько дублей хватило, чтобы Сердюк понял: чувства к актрисе настоящие. Анна ответила взаимностью. Влюбленные не скрывали, что они вместе: регулярно появлялись на публике, делились романтичными кадрами, а в 2012 году Павел прямо на концерте сделал Анне предложение — та согласилась.

Источник: «Ранетки» / Vk.com

Три года брак выглядел как сказка. Супруги работали, вместе отдыхали и воспитывали дочку Соню. Но за ширмой счастливой семейной жизни назревал скандал, который вылился в развод. После расставания Анна и Павел называют разные причины разлада: Руднева обвиняет бывшего мужа в измене, а Сердюк отвечает, что причины намного глубже: с самого начала Анна не понимала и не принимала его взгляды.

— Я вообще не понимаю, как я мог жениться. То есть то, как человек смотрит на всё, это настолько далеко от меня, что я вам просто не передам, — делился Сердюк.

Источник: Павел Сердюк / Vk.com

После развода Павел не смог сохранить хорошие отношения с супругой и общался с ней только ради дочери. Из-за стресса он сильно похудел и к 22 годам полностью облысел.

— Волосы выпали бы и так, но это случилось бы не в 22 года, — считает Павел.

Павел больше не участвовал в крупных проектах, равных по масштабу «Няне». Режиссеры избегали с ним сотрудничества. Повзрослев, он требовал высокие гонорары и гибкий график, чтобы совмещать работу и учебу в институте.

После многочисленных отказов в кино Павел направил свои силы в бизнес — открывал автосервис и даже разводил баранов.

Источник: кадр из шоу «Привет, Андрей» (12+), «Россия 1», 2019 год

— Это всё же лучше, чем пить водку у подъезда, — отвечает на вопросы о переменах Павел.

Последние годы Павел появляется на экране только в авторских фильмах для узкой аудитории и продолжает искать себя.

Борис Смолкин — дворецкий Константин

На роль язвительного дворецкого Константина Бориса Смолкина предложил его друг по КВН. Именно он писал сценарий для сериала. Утвердили Смолкина быстро, но ему всё равно пришлось еще год регулярно ездить на пробы, пока создатели не подобрали весь оставшийся актерский состав.

Источник: кадр из сериала «Моя прекрасная няня» (6+), реж. Эдуард Радзюкевич, Алексей Кирющенко, студия «Амедиа» и Sony Pictures Television, 2004 год

До премьеры Смолкин не один десяток лет работал в театре и не ожидал, что сериал сможет переплюнуть всё.

— По большому счету, дворецкий Константин — это проходная роль. Но она понравилась, — описывал Смолкин.

Актер ошибся. Премьера прошла успешно, и, хотя его роль была второстепенной, она сделала его знаменитым. Поклонники поджидали его после съемок, и актеру пришлось даже нанять охрану. Такого ажиотажа не было ни после одной премьеры в театре, которому он отдал много лет.

— Обижаться на это глупо. Надо говорить спасибо, потому что могло и этого не быть, — замечал актер.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Пока на экране Константин до самых последних серий не мог признаться Жанне Аркадьевне в своих чувствах, в реальной жизни актер был более решительным. Еще в 1990-х Смолкин влюбился в концертмейстера Светлану, которая была младше его на 23 года.

— Меня пугала, конечно, разница в возрасте. Я не хотел ее тащить с собой в стариковское одиночество, — откровенно признавался актер.

Однако чувства оказались сильнее. Светлана развелась с мужем, и возлюбленные поженились, а в 1999 году у них родился сын Глеб. К этому времени актеру уже исполнилось 50 лет.

Источник: glebsmolkin7 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)