Уже не «Девочка»: где сейчас звезда сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова

Миниатюрная Валентина Рубцова с легкостью брала одну высоту за другой и не перестает заглядываться на новые Источник: yalav / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Валентина Рубцова, известная по роли Тани Архиповой в сериалах «Универ» (18+) и «СашаТаня» (16+), — яркий пример человека, поцелованного судьбой. Кажется, любая дверь распахивалась перед актрисой, стоило ей только к ней подойти. И пускай она не стала звездой в Голливуде и поет чуть тише, чем Монсеррат Кабалье, она добилась кое-чего более ценного.

«Кому вы там в Москве нужны?»

Валентина Рубцова, родившаяся 3 октября 1977 года в Макеевке Донецкой области, была младшей из пяти детей. Отец ее работал шахтером, а мать сменила несколько профессий — от учителя в школе для глухонемых детей до уборщицы в милиции. Казалось бы, откуда взяться тяге к актерскому мастерству? Любовь к искусству передалась Валентине от деда по материнской линии: он работал главным режиссером в местном театре самодеятельности.

Завороженная работой дедушки, Валентина с раннего возраста мечтала стать популярной артисткой. С трех лет устраивала концерты во дворе своего дома: пела, разыгрывала сценки, показывала пантомимы и акробатические номера. Посмотреть на удивительную девочку приходили соседи со всего двора, а в детском саду ее с уважением называли Валентиной Павловной.

— Мои первые выступления были во дворе. Мы собирались около столовой и пели, — рассказывала актриса. — Потом меня отдали в цирковую студию, потом на акробатику, потом на гимнастику — я по спортивной гимнастике кандидатский минимум сдала. Но только когда стала заниматься в театральной студии, поняла, что да, это мое!

Окончив школу, Рубцова собиралась поступать в Москву. Но эту идею пришлось отложить до лучших времен.

— После выпускного мы с моим одноклассником поехали кататься на мотоцикле. И попали в аварию: одно колесо заехало на бордюр, а второе, заднее, нет, мотоцикл упал на бок, моя нога легла аккурат на раскаленную выхлопную трубу, я заработала сильнейший ожог, — объясняла Рубцова.

Пройдя лечение и окончательно восстановившись, Рубцова получила предложения сразу от двух театров: Донецкого областного драматического и Донецкого ТЮЗа.

— ТЮЗ располагался как раз в Макеевке, не нужно было ездить 30 километров в Донецк. Поэтому я выбрала Донецкий театр юного зрителя, где проработала два года, — вспоминала Рубцова. — Я пришла, и сразу все главные роли — мои: Красная Шапочка, Грибок, Сыроежка.

Ну и кто теперь узнает в Валентине Грибок или Сыроежку? Назовите! Нет, мы ждем! Источник: Игорь Кубединов / ТАСС

Впрочем не всё в театре складывалось так уж безоблачно. Опытные актрисы, работавшие в театре не первый год, начали ревновать к успеху молодой и успешной выскочки и при любой удобной возможности пытались поставить ее на место, указывали на отсутствие у Рубцовой образования. На все нападки Валентина спокойно отвечала: «Я здесь ненадолго».

— Как-то меня вызвал к себе завтруппой и сказал: «Валя, ну давайте честно. Кому вы там в Москве нужны? Оставайтесь у нас, мы дадим вам категорию», — рассказывала актриса.

«Это был подарок судьбы»

В 1996 году мечта всё же сбылась: Рубцова поступила в ГИТИС на курс актерского мастерства. Но радость омрачило известие о том, что обучение платное.

— Уже на просмотре мастер готов был меня взять, но, узнав, что я с Украины, ахнул и поинтересовался, смогу ли я платить за учебу: иностранные студенты учатся платно. Обучение стоило несколько тысяч долларов, а таких денег у нас в семье никогда не было. Но мне повезло: маме абсолютно безвозмездно помог ее сослуживец. Это был, конечно, подарок судьбы, — вспоминала актриса.

Тем самым сослуживцем был начальник Макеевского УВД Петр Дьяченко. Мать Валентины рассказала ему о проблемах дочери, и тот, сам будучи многодетным отцом, дал деньги на учебу из личных сбережений.

Знал бы товарищ Дьяченко, какой ценный вклад он когда-то сделал Источник: Наумов Роман / ТАСС

Учась на третьем курсе, Валентина попала на кастинг в новую группу продюсерского центра Игоря Матвиенко — «Девочки». Как это обычно бывает, пошла за компанию с подругой, и в итоге подруге отказали, а Рубцовой сделали предложение.

— Хотя подруга — замечательная вокалистка. Мне с моими более чем средними вокальными данными было далеко до нее, — удивлялась Рубцова. — Но, видимо, взяли за что-то другое. Как Игорь Матвиенко говорил, за обаяние. Это было чудесное время. Попав в группу, я впервые полетела на самолете на гастроли: я до этого ни разу нигде не была.

Источник: Ирина Дубцова / YouTube.com

Группа «Девочки» оказалась продуктом скоропортящимся и откровенно бесперспективным. К тому же она чисто визуально проигрывала другим женским коллективам: «Девочки» были скромницами, в то время как шоу-бизнес вовсю требовал больше секса.

— Мы решили с «Девочками», что, имея таких конкуренток, как «ВИА Гра», «Блестящие», мы немножко проигрываем, — признавалась одна из участниц группы Татьяна Герасимова. — У нас не было таких открытых костюмов. Да и мы очень стеснялись надевать такие вещи, поэтому перспектив у нас радужных не было. Мы решили не затягивать и просто заняться другими делами.

«Ну не бывает всё гладко в семейной жизни»

После распада «Девочек» в 2003 году Рубцова продолжила ходить по кастингам. Так она попала в мюзиклы «12 стульев», где играла целый год, и «Кошки», в составе которого выходила на сцену два года. Пробовала свои силы Валентина и в кино. На одном из таких кастингов она познакомилась с Тиграном Кеосаяном, который дал ей первую значимую роль — в сериале «Ландыш серебристый 2» (12+).

Валентина Рубцова называет Тиграна Кеосаяна своим «крестным отцом в кино» Источник: yalav / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Всероссийская известность пришла к актрисе после опять же случайной встречи с Гариком Мартиросяном на дне рождения певицы Сати Казановой. Он предложил ей попробовать силы в новом проекте, которым оказался сериал «Универ» (18+).

Роль Тани Архиповой стала для нее судьбоносной. В этом образе актриса перекочевала в сериал «СашаТаня» (16+), который Книга рекордов России в 2023 году признала самым продолжительным российским спин-оффом. По словам Рубцовой, главная причина такого успеха заключается в том, что в этом сериале «всё как в жизни».

Сериал «СашаТаня» был признан Книгой рекордов России самым продолжительным российским спин-оффом Источник: Валентина Рубцова / T.me

— Много неожиданностей, порой не самых приятных. Ну не бывает всё гладко в семейной жизни. Люди ссорятся, раздражаются, порой не хотят видеть друг друга, но благодаря любви они остаются вместе. В целом этот сериал наполнен любовью и добротой — это то, что зрителю сегодня нужно, — объясняет Валентина.

Актриса благодарна своей героине за то, что эта роль принесла ей узнаваемость и популярность, но в то же время Рубцова стала заложницей этой самой роли.

— Мне и в антрепризе, и в кино предлагают примерно то же самое, что я уже исполнила в «СашеТане». И мне это неинтересно. Какой тогда смысл всего этого? Играть один и тот же образ, но с разными именами? Мне как Валентине Рубцовой, актрисе, хочется сыграть что-то диаметрально противоположное, — сетует актриса.

И Валентина Рубцова, и Андрей Гайдулян так естественно вжились в роли Тани и Саши, что зрители ловили себя на мысли, будто эти актеры и правда семья. Но Валентина давно нашла свою любовь.

«Мой супруг — это мужчина мечты»

Со своим мужем, бизнесменом и программистом Артуром Мартиросяном, Валентина Рубцова познакомилась еще в 2001 году на премьере фильма «Из ада» (18+). Его внимание привлек ее скромный наряд: актриса заявилась в кино в спортивном костюме.

Валентина Рубцова в принципе не заморачивается с пышными нарядами на мероприятия. Может быть, в этом и есть ее секрет успеха Источник: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В 2009 году пара сыграла свадьбу, а в 2011 году у них родилась дочь Софья. После рождения ребенка семья переехала из Москвы в Сочи.

— После рождения Сонечки решили: ей будет лучше в том месте, где свежий воздух, горы и мягкий климат. Прекрасная среда для закладывания иммунитета. В Москве экологическая ситуация куда хуже, — рассказывала Валентина.

Сейчас актриса живет на два дома: в столице у нее работа, а на юге — любимые.

— Мой супруг — это мужчина мечты, таких больше нет ни в России, нигде, — признаётся Валентина. — Артур звонит моему партнеру и говорит: «Андрей, здорово! Это муж твоей жены звонит». Как-то я пришла домой и говорю: «Артур, такое дело, завтра есть сцена, где мне нужно с Андреем целоваться». Решение этого сложного вопроса прошло очень быстро. Муж сказал: «Куколка моя, ну надо, так надо, это твоя работа».

На сегодняшний день Валентина Рубцова продолжает оставаться одной из главных героинь сериала «СашаТаня». Параллельно она играет в спектакле «Очень веселые ребята» в театре «Русская песня». В 2024 году она также снялась в комедийном проекте «Небриллиантовая рука» (18+), где исполнила пародийную роль.