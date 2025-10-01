НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения Обзор Открытки на День учителя — 2025: 30 красивых поздравлений в картинках

Открытки на День учителя — 2025: 30 красивых поздравлений в картинках

Скачайте их бесплатно и обязательно поделитесь с педагогами

150
Помните: только счастливый учитель поставит вам самую жирную пятерку | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUПомните: только счастливый учитель поставит вам самую жирную пятерку | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Помните: только счастливый учитель поставит вам самую жирную пятерку

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Оказывается, что 1 сентября для преподавателей — просто разминка перед главным профессиональным праздником и весь кутеж педагоги оставляют на тот момент, когда отмечается День учителя в 2025 году. Учительская в этот день превращается в обитель пира духа, а простым смертным школьникам вход сюда строго-настрого запрещен. Да и какие школьники, если День учителя в 2025 году выпадает на 5 октября, а это воскресенье, и даже самые большие заучки обходят школы стороной.

В общем, дорогие дети, старайтесь сильно не докучать учителям 6 октября и сделайте все домашние так, чтобы педагоги не тратили много сил и нервов на их проверку. Еще лучше — подарите им теплые слова и открытки на День учителя — 2025. Мы как раз подготовили несколько таких. Их можно скачать и отправить по любому мессенджеру. А то и вовсе распечатать и, например, сдать вместе с тетрадкой или дневником. Так у вашего поздравления появится эффект приятной неожиданности, а преподаватель, возможно, задумается, что, наверное, зря поставил вам двойку за контрольную.

Словом, наши открытки на День учителя в 2025 году — это не просто красивые поздравления, а прямо-таки серьезное подспорье в улучшении отношений между школьниками и преподавателями. Так что на месте учащихся мы бы не упускали такой шанс и обязательно отправили открытку преподавателю. Ну а если преподаватели есть среди ваших родственников, друзей и знакомых, им в любом случае будет приятен такой знак внимания, как открытка на День учителя.

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

