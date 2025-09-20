НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Ярославцы раскупили почти все билеты на концерты Сергея Лазарева — до выступления больше месяца

Ярославцы раскупили почти все билеты на концерты Сергея Лазарева — до выступления больше месяца

Артист споет в столице Золотого кольца 26 и 27 октября

339
Сергей Лазарев в октябре даст в Ярославле два сольных концерта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСергей Лазарев в октябре даст в Ярославле два сольных концерта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сергей Лазарев в октябре даст в Ярославле два сольных концерта

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы раскупили билеты на концерты (16+) Сергея Лазарева. Певец даст два сольника подряд в нашем городе — 26 и 27 октября в КЗЦ «Миллениум».

По данным на 20 сентября, на первый концерт уже весь зал выкуплен. На второй еще есть места, но их осталось немного — 135 билетов. Стоимость билетов варьируется от 7 до 13 тысяч рублей.

Согласно данным на сайте КЗЦ «Миллениум», большой зал вмещает до 1448 зрителей.

Ярославцы активно скупают билеты | Источник: Яндекс.АфишаЯрославцы активно скупают билеты | Источник: Яндекс.Афиша

Ярославцы активно скупают билеты

Источник:

Яндекс.Афиша

Что известно про Сергея Лазарева

43-летнего Сергея Лазарева знают со времен группы Smash (начала 2000-х). Однако большую популярность он обрел после участия в «Евровидении» (16+). Там Лазарев был дважды — в 2016 и 2019 годах. Однако победить так и не смог.

Лазарев умудряется завоевывать все новую аудиторию, его хиты не покидают топ-чарты. Одни из самых популярных сейчас: «Сдавайся», «Снег в океане», «Это все она», «Я не боюсь», «Шепотом» и другие. Певец привозит в регионы музыкальные шоу с переодеваниями и танцевальными номерами.

К слову, Сергею порой тяжело отделаться от пристального внимания слушательниц. Тысячи фанаток, не отрываясь, следили за его бурным романом с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Кроме того, Лазареву приписывали вражду с другим звездным участником «Евровидения» — Димой Биланом.

Сергей с чистой репутацией изредка, но попадает в светские скандалы. То рождение дочери от суррогатной матери скроет, то музыкальный батл объявит, то пранк на федеральном шоу «Маска» устроит.

В Ярославль Сергей Лазарев приедет с новой концертной программой «Шоумен». Ее еще никто не видел — тур начнется только в октябре.

Отметим, что осенние концерты Лазарева в Ярославле стали уже ежегодная традиция. В 2023 и 2024 годах певец также давал у нас в городе по два сольника подряд, и каждый раз собирал полные залы. Как это было — публиковали в репортаже с сольников.

Если не знаете, куда сходить в сентябре, для вас мы подготовили афишу развлекательных мероприятий в Ярославле. Подробнее — смотрите по ссылке.

Гость
51 минута
Интересно, как он сможет удивить после стольких лет.
Гость
51 минута
Давно уже не слушаю его музыку, но тут, видимо, цепляет. Посмотрим, что будет.
