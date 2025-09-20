Ярославцы раскупили почти все билеты на концерты Сергея Лазарева — до выступления больше месяца

43-летнего Сергея Лазарева знают со времен группы Smash (начала 2000-х). Однако большую популярность он обрел после участия в «Евровидении» (16+). Там Лазарев был дважды — в 2016 и 2019 годах. Однако победить так и не смог.

Лазарев умудряется завоевывать все новую аудиторию, его хиты не покидают топ-чарты. Одни из самых популярных сейчас: «Сдавайся», «Снег в океане», «Это все она», «Я не боюсь», «Шепотом» и другие. Певец привозит в регионы музыкальные шоу с переодеваниями и танцевальными номерами.

К слову, Сергею порой тяжело отделаться от пристального внимания слушательниц. Тысячи фанаток, не отрываясь, следили за его бурным романом с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Кроме того, Лазареву приписывали вражду с другим звездным участником «Евровидения» — Димой Биланом.

Сергей с чистой репутацией изредка, но попадает в светские скандалы. То рождение дочери от суррогатной матери скроет, то музыкальный батл объявит, то пранк на федеральном шоу «Маска» устроит.