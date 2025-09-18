Солнечное затмение в сентябре 2025 года: что оно принесет разным знакам зодиака

Даже Солнце иногда делает паузу, чтобы перезагрузиться Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Представьте, что всего за один день можно перезапустить всё — от карьеры до личных отношений. Солнечное затмение в Деве, которое произойдет 21 сентября и завершит коридор затмений, дарит именно такой шанс. Это астрономическое событие эзотерики называют космической перезагрузкой, поэтому готовьтесь отпустить старое, расчистить хаос и сделать шаг в будущее.

Как именно затмение повлияет на ваш знак зодиака, рассказывает астролог Светлана Миллер, она подготовила детальный прогноз для каждого. Читайте и настраивайтесь на волну перемен.

Солнечное затмение с точки зрения науки

Солнечное затмение — это астрономическое событие, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, частично или полностью закрывая его свет. Такое случается только в новолуние, но не каждый месяц, потому что орбита Луны наклонена относительно земной. Если бы они находились в одной плоскости, затмения случались бы каждый месяц.

Во время затмения тень Луны падает на Землю, образуя узкую полосу, где можно наблюдать полное или частичное затемнение Солнца. Ученые заранее просчитывают даты и траекторию затмений с точностью до секунды, для этого используются законы небесной механики, известные еще со времен Кеплера.

Затмения могут временно изменить атмосферные условия, например за несколько минут потемнения температура воздуха может немного упасть, а животные иногда проявляют беспокойство из-за внезапной ночной темноты днем. Именно эти физические явления люди исторически могли связывать с «особой энергетикой» затмений.

Солнечное затмение в эзотерике

21 сентября произойдет солнечное затмение в Деве. Оно завершит коридор затмений, который начался 7 сентября. Эзотерики отмечают, что этот момент станет важным рубежом в жизни каждого человека.

Солнечное затмение в Деве активирует энергии очищения и трансформации: оно помогает освободиться от кармических грузов прошлого, пересмотреть жизненные приоритеты и заложить основу для нового цикла роста через практичность и осознанность.

— Затмение в Деве закрывает старые сценарии и открывает новые. Каждый знак зодиака получит возможность упорядочить жизнь, чтобы двигаться дальше с большей ясностью и внутренним балансом, — подсказывает астролог Светлана Миллер.

Прогноз для всех знаков зодиака

Для каждого знака зодиака солнечное затмение в Деве проявится по-разному. Ниже — детальный разбор влияния этого небесного явления на все знаки зодиака.

Овен

Вам затмение принесет пересмотр повседневных привычек. Станет ясно, где вы перегружаете себя и теряете энергию. Для Овнов солнечное затмение — время оздоровления как физического, так и эмоционального. Возможен переход на новый график или отказ от изживших себя обязанностей.

Телец

Солнечное затмение станет для вас поворотным в любовной и творческой сфере. Вы почувствуете, что старые схемы взаимодействия больше не работают, и будете готовы либо укрепить отношения, либо отпустить их. А ваши творческие проекты могут получить новое дыхание.

Близнецы

Для представителей этого знака затмение подсветит тему дома и семьи. Вы можете заняться вопросами жилья, переезда или восстановления гармонии в личном пространстве. Сейчас важно отделить чужие ожидания от собственных потребностей и создать опору для себя.

Рак

Вам это затмение принесет перемены в сфере общения — откроется новая информация, появятся нужные контакты. Возможно, именно сейчас вы завершите давний спор или разговор, на который давно не решались. Главное — говорить честно и прямо.

Лев

Для вас солнечное затмение подчеркнет ценность ресурсов. Вы увидите, как правильно обращаться с деньгами, временем и силами. Наступает момент пересмотреть расходы и укрепить ощущение собственной ценности. Этот период станет для Львов шагом к большей финансовой ясности.

Дева

Для Девы это затмение особенное, ведь оно происходит в ее знаке. Небесное явление принесет перезагрузку личных целей и образа жизни. Вы почувствуете, что готовы избавиться от старых масок и взять на себя больше ответственности за то, какими вас видят другие.

Весы

Солнечное затмение принесет вам новые осознания и трансформации. Оно заставит остановиться, услышать себя и отказаться от лишних обязательств. У Весов появится потребность в уединении, чтобы понять, что мешает двигаться вперед.

Скорпион

Затмение выводит на первый план темы перспектив и друзей. Вы можете по-новому взглянуть на свое окружение, завершить ненужные отношения и начать строить более перспективные. Сейчас наступило хорошее время для переоценки долгосрочных целей.

Стрелец

Происходящее в небесной канцелярии заставить вас задуматься о своей карьере и репутации. Вы можете осознать, что прежние цели перестали вдохновлять, и решитесь поменять направление. Возможны перемены в работе, новая ответственность или окончательное завершение старого этапа.

Козерог

Для вас это затмение станет импульсом к расширению горизонтов. Вы ощутите потребность в обучении, путешествиях или пересмотрите взгляды на жизнь. Прежние ограничения потеряют силу — самое время выйти за рамки привычного и рискнуть. Позвольте себе исследовать новое: будь то курс, поездка или нестандартный проект. Именно так вы откроете двери для возможностей, которые раньше казались недосягаемыми.

Водолей

Сентябрьское затмение вскроет всё, что связано с долгами, чужими деньгами и финансовыми обязательствами. Возможно, придется закрыть старый кредит, пересмотреть условия займа или даже вернуть давний долг другу. Пришло время поработать со страхами, доверием и готовностью отпустить то, что тянет назад.

Рыбы