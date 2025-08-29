Самые ожидаемые сериалы осени 2025 года: 12 причин, из-за которых вы не захотите выходить из дома

Российская версия «Любовь, секс и роботы» (18+) могла бы выглядеть так, но пока это лишь герои самых громких сериалов осени Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Осень — пора, когда плед, чай и хороший сериал превращают вечера в маленькие праздники. На этот сезон приготовьте список: возвращаются герои из эпохи MTV и DVD-дисков, выходят драматические ремейки и финал истории, длившейся десять лет. Здесь и костюмные саги, и легкие семейные комедии, и хиты, вызвавшие споры еще до выхода трейлера. Таким разнообразием может похвастаться далеко не каждый сезон.

«Кибердеревня», 2-й сезон

Трудно поверить, что история про фермера Николая и его марсианское хозяйство началась с любительского ютьюб‑шоу на канале Birchpunk. Правда, там это была лишь одна из сюжетных линий, а создатели «Кибердеревни» (12+) посвятили ей всё экранное время. Получился сериал про деревенского мужика, который ради спасения дома от сноса отправляется в космос вместе с бывшим другом Барагозиным, оказавшимся запертым в теле старого робота.

Зрителям так понравилась эта смесь деревенского юмора и научной фантастики, что за пару лет выросли и спецвыпуск, и ответвление про космическое такси, а осенью 2025-го выходит второй сезон.

Источник: Kinopoisk.ru

В новых сериях Николай должен выбраться из космической тюрьмы, спасти робота‑Барагозина от утилизации и противостоять главной антагонистке — Гале, голографической жене заместителя Барагозина. Галя захватила власть и грозит уничтожить не только любимую деревню Николая, но и всё, что ему дорого.

Главная фишка второго сезона — отсылки. По словам создателей, теперь их будет еще больше. Если раньше зрители могли найти пасхалки к «Звездным войнам» (18+), фильмам «Любовь и голуби» (12+), «Кин-дза-дза» (12+) и «Бумер» (18+), то теперь к ним добавятся еще и оскароносные картины и комедии Гайдая.

— Во втором сезоне можно будет встретить отсылки к фильмам «Операция „Ы“» (6+), «Отель „Гранд Будапешт“» (18+), «Курьер» (18+), «Кавказская пленница» (6+) и ко многим другим, — раскрыл режиссер сериала.

«Форсайты», 1-й сезон

В первый день осени на «Амедиатеке» выходит новая адаптация романа Джона Голсуорси «Сага о Форсайтах». В центре сюжета «Форсайтов» (18+) — три ключевых персонажа. Сомс, упрямый и расчетливый, ставит порядочность и имущество выше всего. Он стремится контролировать жизни близких и сохранить репутацию семьи. Его родственник Джолион, более мягкий и рефлексивный, пытается найти баланс между долгом и личным счастьем, но его выборы приводят к болезненным последствиям. И главная женская фигура — Ирэн. Тихая и замкнутая, но при этом она обладает внутренним огнем и стремится жить по своим правилам, а не по общественным стандартам.

Источник: Amediateka.ru

Судя по трейлеру, картина обещает стать одной из самых красивых этой осенью. Шикарные платья и костюмы в стиле конца XIX века, эстетика кадров в духе нашумевших «Бриджертонов» (18+).

Источник: Amediateka.ru

И это мы еще не сказали об исполнителях главных ролей — красавчиках Томе Дюранте Притчарде и Джошуа Орпине — у них есть все шансы стать главными крашами второй половины 2025 года.

«Няня Оксана», 1-й сезон

Как бы ни ругали ремейки картин нулевых, они продолжают появляться и привлекать к себе внимание. В 2025 году очередь дошла до «Моей прекрасной няни» (16+). Сюжет всё тот же: простая хохотушка из провинции нанимается няней в дом к одинокому богачу и отцу троих детей. Только теперь няню зовут не Вика, а Оксана, она увлекается астрологией и картами Таро, и ее наниматель не продюсер, а ресторатор.

Источник: Friday.ru

Еще до выхода первых серий, которые появятся в сентябре, на исполнительницу главной роли Олесю Иванченко набросились с критикой и обвинили в попытках заменить полюбившуюся Анастасию Заворотнюк. Ведущая «Натальной карты» (18+) тут же открестилась от любого копирования классики и сообщила, что ее персонаж — нечто совершенно новое.

— Анастасия — одна из моих любимейших артисток, которая подарила нам любимую няню Вику страны, и я даже не претендую на такой статус. Честно, меня задевают слова о какой-то «замене». Я просто надеюсь, что моя Оксана тоже по-своему полюбится зрителю и вы примете ее, — ответила Олеся Иванченко на критику в свой адрес.

«Монастырь», 2-й сезон

Пока Настюшка «опасность» Ивлеева, повторяет путь своей героини из первого сезона «Монастыря» (18+), создатели решили не откладывать съемки второго сезона и приступили к ним без нее. На этот раз в центре внимания не история перевоспитания столичной тусовщицы, а испытание соблазнами для наивного и чистого послушника, оказавшегося в Москве.

Источник: кадр из сериала «Монастырь» (18+), реж. Александр Молочников, «Кинопоиск», 2025 год

В новом сезоне зрители увидят еще больше Марка Эйдельштейна в роли Юры. Всю жизнь он провел в монастыре, но теперь ему предстоит адаптироваться к жизни в большом городе. Юра будет учиться общаться с ровесниками, познавать радости мегаполиса, при этом стараясь сохранить свою человечность и решить семейные проблемы, накопившиеся за годы.

«Футурама», 13-й сезон

История разносчика пиццы Фрая, который просыпается в 31-м веке после случайной заморозки в 1999-м, становится всё более безумной и сатиричной. Все эпизоды нового сезона «Футурамы» (18+) выйдут 14 сентября на платформе Hulu, и некоторые из сюжетов уже известны.

Источник: кадр из сериала «Футурама» (18+), реж. Питер Аванзино, Hulu, 2025 год

Нас ждет серия с пародией на жанр тру-крайм, где робот-гедонист Бендер выступит в главной роли, а также история с извержением вулканов, угрожающих миру главного героя, любовным треугольником Фрая и даже вознесением Доктора Зойдберга. Ситком уже продлен на 14-й сезон, его выход запланирован на 2026 год.

«Волшебный участок», 2-й сезон

Пародии на полицейские сериалы бывают разными: с яркими комедийными элементами или в жанре мюзикла. Но «Волшебный участок» (18+) предложил свой уникальный подход, соединив криминал и сказку. В первом сезоне бывший снайпер Леша Попов, которого играет Николай Наумов, устраивается в отдел по борьбе со сказочными преступлениями. На работе он узнаёт, что за поджогами закусочных с шаурмой иногда стоит Змей Горыныч, а симпатичная девушка с сайта знакомств может оказаться Бабой-ягой, пытающейся вас заколдовать.

Источник: Okko.ru

Во втором сезоне весь отдел вместе с Лехой переводят из Москвы в Санкт-Петербург. В городе им предстоит разобраться с чередой загадочных убийств сотрудников местного отдела. И, конечно же, главный подозреваемый — не кто иной, как Кощей Бессмертный, который умудрился не только похитить племянницу Лехи, Василису, но и вселиться в ее тело. Плюс ко всему в Питере объявится целая россыпь новых диковинных сказочных персонажей со всего мира — от Хозяйки Медной горы и Данилы-мастера до пса Палыча и говорящего чайного гриба.

«Метод», 3-й сезон

Прошло пять лет с даты выхода второго сезона сериала «Метод» (18+). Следователь по самым сложным убийствам Родион Меглин в исполнении Константина Хабенского теперь возглавляет команду «особых» специалистов — людей с маниакальными наклонностями. Они охотятся на серийных убийц, балансируя на грани правосудия и преступления.

Источник: Kinopoisk.ru

В новых сериях мы увидим Никиту Кологривого в роли харизматичного Жени Зверя, мрачного тусовщика Льва Зулькарнаева, а также убийцу-медика Анну Банщикову. Команда хоть куда, но Паулины Андреевой в ее составе в третьем сезоне не будет. Ее место займет Анна Савранская, которая сыграет молодую студентку-математика Леру.

«Олдскул» (16+), 1-й сезон

Сериал, где осеннего настроения и школьной атмосферы хоть отбавляй. Учительница советской закалки попадает в элитную гимназию, полную избалованных зумеров и гаджетов. Она должна привить «мажорам» любовь к науке и наладить отношения с внучкой. Сериал снят в жанре трагикомедии, так что зрители успеют и посмеяться при виде столкновения разных поколений, и погрустить во время драматических сцен.

Источник: Premier.one

Учителя математики Марию Павловну Трифонову сыграла Мария Аронова. За эту роль ей уже присудили статус самой лучшей актрисы 2025 года по версии фестиваля «Пилот». Там же главной награды удостоился и сам сериал «Олдскул», он забрал титул «Самая ожидаемая премьера 2025 года».

Выход сериала растянули на половину осени. Первые три серии появятся на онлайн-стримингах символично 1 сентября, а последние — 15 октября.

«Пера», 1-й сезон

«Шоу Трумана» (18+) по-турецки — именно так можно описать один из самых ожидаемых турецких сериалов «Пера» (16+). Главная героиня — инфлюенсер в исполнении Афры Сарачоглу — начинает сомневаться, что мир, где она живет, настоящий. После того как она знакомится с пекарем Адэмом, она намерена во что бы то ни стало убедиться, что ее жизнь на самом деле постановка, где она по какой-то причине оказалась в главной роли.

Источник: кадр из сериала «Пера» (18+), реж. Башаран Башар, Disney+, 2025 год

Съемки проекта начались лишь в начале июля, но премьера запланирована уже на осень. Всего в первом сезоне запланировано восемь серий, что очень необычно для турецких картин, где действие растягивается на 50, а то и 100 эпизодов.

«Лихие», 2-й сезон

Если в 2024 году сериал до премьеры лишь метил в касту «похоже на „Слово пацана“ (18+)», то теперь «Лихие» (18+) рискуют даже переплюнуть картину, запустившую моду на 90-е.

Источник: Okko.ru

Во время запуска первого сезона Юрий Быков сразу планировал снять 16 серий и на этом остановиться. И пока стойко придерживается намеченного. В первом сезоне зрители познакомились с отцом и сыном Лиховцевыми. Они перебираются в Хабаровск, где случайно оказываются втянуты в бандитскую группировку. Мы видели, как они совершали свои первые преступления и сталкивались со сложностью выбора: деньги и власть или честь и порядок.

Во втором сезоне, который будет состоять из восьми финальных эпизодов, Павел и Евгений уже не новички, они едут в свою первую бандитскую командировку в Москву. Поездка не только проверит их на прочность, но и заставит задуматься, насколько правильно они живут и не пора ли уходить из преступного мира.

— Это продолжение истории с учетом эволюции, которую прошли главные герои. В конце концов каждый из них должен найти в себе силы сказать: «Нет. Дальше это не пройдет. Это закончится на мне. Дальше будет по-другому». Об этом вся история, — поделились создатели.

«Очень странные дела», 5-й сезон

Осенью 2025 года подходит к концу самый популярный проект за всю историю Netflix. За девять лет «Очень странные дела» (18+) изменились до неузнаваемости. Сначала история больше напоминала одну из экранизаций книг Стивена Кинга с американским пригородом 80-х, где в центре сюжета детская дружба и первая любовь.

Источник: Kinopoisk.ru

В пятом сезоне это скорее мрачная фантастика, где потусторонний мир с чудовищами не где-то за кадром, а совсем рядом, и уже просочился к нам. Главным героям во главе с Одиннадцать, обладающей сверхспособностями, предстоит остановить зло и запереть его раз и навсегда подальше от людей.

Шоураннеры не намерены так просто за раз расставаться с громким проектом, поэтому финальный сезон разделили аж на три части. Первые серии выйдут осенью 24 ноября, три следующие — 25 декабря, а финальная серия появится в Новый год. Вот такой вот подарок.

«Москва слезам не верит. Всё только начинается» (16+), 1-й сезон

Что-что, а взбудоражить публику Жора Крыжовников умеет. Тот самый создатель «Слова пацана» в этот раз взялся за советскую классику и переснял ее в стилистике наших дней и нулевых. Осенью 2025 года на экранах снова три подруги будут пытаться покорить столицу и искать в ней любовь и деньги, но вместе с этим попадут в череду предательств и измен.

Источник: Wink.ru