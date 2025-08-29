Самые ожидаемые сериалы осени 2025 года: 12 причин, из-за которых вы не захотите выходить из дома

Осень — пора, когда плед, чай и хороший сериал превращают вечера в маленькие праздники. На этот сезон приготовьте список: возвращаются герои из эпохи MTV и DVD-дисков, выходят драматические ремейки и финал истории, длившейся десять лет. Здесь и костюмные саги, и легкие семейные комедии, и хиты, вызвавшие споры еще до выхода трейлера. Таким разнообразием может похвастаться далеко не каждый сезон.
«Кибердеревня», 2-й сезон
Трудно поверить, что история про фермера Николая и его марсианское хозяйство началась с любительского ютьюб‑шоу на канале Birchpunk. Правда, там это была лишь одна из сюжетных линий, а создатели «Кибердеревни» (12+) посвятили ей всё экранное время. Получился сериал про деревенского мужика, который ради спасения дома от сноса отправляется в космос вместе с бывшим другом Барагозиным, оказавшимся запертым в теле старого робота.
Зрителям так понравилась эта смесь деревенского юмора и научной фантастики, что за пару лет выросли и спецвыпуск, и ответвление про космическое такси, а осенью 2025-го выходит второй сезон.
В новых сериях Николай должен выбраться из космической тюрьмы, спасти робота‑Барагозина от утилизации и противостоять главной антагонистке — Гале, голографической жене заместителя Барагозина. Галя захватила власть и грозит уничтожить не только любимую деревню Николая, но и всё, что ему дорого.
Главная фишка второго сезона — отсылки. По словам создателей, теперь их будет еще больше. Если раньше зрители могли найти пасхалки к «Звездным войнам» (18+), фильмам «Любовь и голуби» (12+), «Кин-дза-дза» (12+) и «Бумер» (18+), то теперь к ним добавятся еще и оскароносные картины и комедии Гайдая.
— Во втором сезоне можно будет встретить отсылки к фильмам «Операция „Ы“» (6+), «Отель „Гранд Будапешт“» (18+), «Курьер» (18+), «Кавказская пленница» (6+) и ко многим другим, — раскрыл режиссер сериала.
«Форсайты», 1-й сезон
В первый день осени на «Амедиатеке» выходит новая адаптация романа Джона Голсуорси «Сага о Форсайтах». В центре сюжета «Форсайтов» (18+) — три ключевых персонажа. Сомс, упрямый и расчетливый, ставит порядочность и имущество выше всего. Он стремится контролировать жизни близких и сохранить репутацию семьи. Его родственник Джолион, более мягкий и рефлексивный, пытается найти баланс между долгом и личным счастьем, но его выборы приводят к болезненным последствиям. И главная женская фигура — Ирэн. Тихая и замкнутая, но при этом она обладает внутренним огнем и стремится жить по своим правилам, а не по общественным стандартам.
Судя по трейлеру, картина обещает стать одной из самых красивых этой осенью. Шикарные платья и костюмы в стиле конца XIX века, эстетика кадров в духе нашумевших «Бриджертонов» (18+).
И это мы еще не сказали об исполнителях главных ролей — красавчиках Томе Дюранте Притчарде и Джошуа Орпине — у них есть все шансы стать главными крашами второй половины 2025 года.
«Няня Оксана», 1-й сезон
Как бы ни ругали ремейки картин нулевых, они продолжают появляться и привлекать к себе внимание. В 2025 году очередь дошла до «Моей прекрасной няни» (16+). Сюжет всё тот же: простая хохотушка из провинции нанимается няней в дом к одинокому богачу и отцу троих детей. Только теперь няню зовут не Вика, а Оксана, она увлекается астрологией и картами Таро, и ее наниматель не продюсер, а ресторатор.
Еще до выхода первых серий, которые появятся в сентябре, на исполнительницу главной роли Олесю Иванченко набросились с критикой и обвинили в попытках заменить полюбившуюся Анастасию Заворотнюк. Ведущая «Натальной карты» (18+) тут же открестилась от любого копирования классики и сообщила, что ее персонаж — нечто совершенно новое.
— Анастасия — одна из моих любимейших артисток, которая подарила нам любимую няню Вику страны, и я даже не претендую на такой статус. Честно, меня задевают слова о какой-то «замене». Я просто надеюсь, что моя Оксана тоже по-своему полюбится зрителю и вы примете ее, — ответила Олеся Иванченко на критику в свой адрес.
«Монастырь», 2-й сезон
Пока Настюшка «опасность» Ивлеева, повторяет путь своей героини из первого сезона «Монастыря» (18+), создатели решили не откладывать съемки второго сезона и приступили к ним без нее. На этот раз в центре внимания не история перевоспитания столичной тусовщицы, а испытание соблазнами для наивного и чистого послушника, оказавшегося в Москве.
В новом сезоне зрители увидят еще больше Марка Эйдельштейна в роли Юры. Всю жизнь он провел в монастыре, но теперь ему предстоит адаптироваться к жизни в большом городе. Юра будет учиться общаться с ровесниками, познавать радости мегаполиса, при этом стараясь сохранить свою человечность и решить семейные проблемы, накопившиеся за годы.
«Футурама», 13-й сезон
История разносчика пиццы Фрая, который просыпается в 31-м веке после случайной заморозки в 1999-м, становится всё более безумной и сатиричной. Все эпизоды нового сезона «Футурамы» (18+) выйдут 14 сентября на платформе Hulu, и некоторые из сюжетов уже известны.
Нас ждет серия с пародией на жанр тру-крайм, где робот-гедонист Бендер выступит в главной роли, а также история с извержением вулканов, угрожающих миру главного героя, любовным треугольником Фрая и даже вознесением Доктора Зойдберга. Ситком уже продлен на 14-й сезон, его выход запланирован на 2026 год.
«Волшебный участок», 2-й сезон
Пародии на полицейские сериалы бывают разными: с яркими комедийными элементами или в жанре мюзикла. Но «Волшебный участок» (18+) предложил свой уникальный подход, соединив криминал и сказку. В первом сезоне бывший снайпер Леша Попов, которого играет Николай Наумов, устраивается в отдел по борьбе со сказочными преступлениями. На работе он узнаёт, что за поджогами закусочных с шаурмой иногда стоит Змей Горыныч, а симпатичная девушка с сайта знакомств может оказаться Бабой-ягой, пытающейся вас заколдовать.
Во втором сезоне весь отдел вместе с Лехой переводят из Москвы в Санкт-Петербург. В городе им предстоит разобраться с чередой загадочных убийств сотрудников местного отдела. И, конечно же, главный подозреваемый — не кто иной, как Кощей Бессмертный, который умудрился не только похитить племянницу Лехи, Василису, но и вселиться в ее тело. Плюс ко всему в Питере объявится целая россыпь новых диковинных сказочных персонажей со всего мира — от Хозяйки Медной горы и Данилы-мастера до пса Палыча и говорящего чайного гриба.
«Метод», 3-й сезон
Прошло пять лет с даты выхода второго сезона сериала «Метод» (18+). Следователь по самым сложным убийствам Родион Меглин в исполнении Константина Хабенского теперь возглавляет команду «особых» специалистов — людей с маниакальными наклонностями. Они охотятся на серийных убийц, балансируя на грани правосудия и преступления.
В новых сериях мы увидим Никиту Кологривого в роли харизматичного Жени Зверя, мрачного тусовщика Льва Зулькарнаева, а также убийцу-медика Анну Банщикову. Команда хоть куда, но Паулины Андреевой в ее составе в третьем сезоне не будет. Ее место займет Анна Савранская, которая сыграет молодую студентку-математика Леру.
«Олдскул» (16+), 1-й сезон
Сериал, где осеннего настроения и школьной атмосферы хоть отбавляй. Учительница советской закалки попадает в элитную гимназию, полную избалованных зумеров и гаджетов. Она должна привить «мажорам» любовь к науке и наладить отношения с внучкой. Сериал снят в жанре трагикомедии, так что зрители успеют и посмеяться при виде столкновения разных поколений, и погрустить во время драматических сцен.
Учителя математики Марию Павловну Трифонову сыграла Мария Аронова. За эту роль ей уже присудили статус самой лучшей актрисы 2025 года по версии фестиваля «Пилот». Там же главной награды удостоился и сам сериал «Олдскул», он забрал титул «Самая ожидаемая премьера 2025 года».
Выход сериала растянули на половину осени. Первые три серии появятся на онлайн-стримингах символично 1 сентября, а последние — 15 октября.
«Пера», 1-й сезон
«Шоу Трумана» (18+) по-турецки — именно так можно описать один из самых ожидаемых турецких сериалов «Пера» (16+). Главная героиня — инфлюенсер в исполнении Афры Сарачоглу — начинает сомневаться, что мир, где она живет, настоящий. После того как она знакомится с пекарем Адэмом, она намерена во что бы то ни стало убедиться, что ее жизнь на самом деле постановка, где она по какой-то причине оказалась в главной роли.
Съемки проекта начались лишь в начале июля, но премьера запланирована уже на осень. Всего в первом сезоне запланировано восемь серий, что очень необычно для турецких картин, где действие растягивается на 50, а то и 100 эпизодов.
«Лихие», 2-й сезон
Если в 2024 году сериал до премьеры лишь метил в касту «похоже на „Слово пацана“ (18+)», то теперь «Лихие» (18+) рискуют даже переплюнуть картину, запустившую моду на 90-е.
Во время запуска первого сезона Юрий Быков сразу планировал снять 16 серий и на этом остановиться. И пока стойко придерживается намеченного. В первом сезоне зрители познакомились с отцом и сыном Лиховцевыми. Они перебираются в Хабаровск, где случайно оказываются втянуты в бандитскую группировку. Мы видели, как они совершали свои первые преступления и сталкивались со сложностью выбора: деньги и власть или честь и порядок.
Во втором сезоне, который будет состоять из восьми финальных эпизодов, Павел и Евгений уже не новички, они едут в свою первую бандитскую командировку в Москву. Поездка не только проверит их на прочность, но и заставит задуматься, насколько правильно они живут и не пора ли уходить из преступного мира.
— Это продолжение истории с учетом эволюции, которую прошли главные герои. В конце концов каждый из них должен найти в себе силы сказать: «Нет. Дальше это не пройдет. Это закончится на мне. Дальше будет по-другому». Об этом вся история, — поделились создатели.
«Очень странные дела», 5-й сезон
Осенью 2025 года подходит к концу самый популярный проект за всю историю Netflix. За девять лет «Очень странные дела» (18+) изменились до неузнаваемости. Сначала история больше напоминала одну из экранизаций книг Стивена Кинга с американским пригородом 80-х, где в центре сюжета детская дружба и первая любовь.
В пятом сезоне это скорее мрачная фантастика, где потусторонний мир с чудовищами не где-то за кадром, а совсем рядом, и уже просочился к нам. Главным героям во главе с Одиннадцать, обладающей сверхспособностями, предстоит остановить зло и запереть его раз и навсегда подальше от людей.
Шоураннеры не намерены так просто за раз расставаться с громким проектом, поэтому финальный сезон разделили аж на три части. Первые серии выйдут осенью 24 ноября, три следующие — 25 декабря, а финальная серия появится в Новый год. Вот такой вот подарок.
«Москва слезам не верит. Всё только начинается» (16+), 1-й сезон
Что-что, а взбудоражить публику Жора Крыжовников умеет. Тот самый создатель «Слова пацана» в этот раз взялся за советскую классику и переснял ее в стилистике наших дней и нулевых. Осенью 2025 года на экранах снова три подруги будут пытаться покорить столицу и искать в ней любовь и деньги, но вместе с этим попадут в череду предательств и измен.
Первые серии выйдут 4 сентября, но у картины уже есть титул главного сериала года (пока, правда, только среди проектов на платформе Wink). Ожидающие зрители же пока разделились на два лагеря: одни с нетерпением ждут шедевр, где играет Янковский, а другие просят прощение у Владимира Меньшова и заведомо ждут провала.