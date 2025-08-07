НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Всего один рисунок выдаст все ваши тайны. Откровенный психологический тест

Методика абсолютно научная и разработана специалистом

От вас нужны лист бумаги, карандаш и пара минут времени, а с нас — результат настоящего психологического теста

Если у вас получится отбросить все мысли и уделить минуту времени, чтобы нарисовать неведомую зверушку, это может открыть вам глаза на ваш характер и эмоциональные особенности личности, которые, быть может, вы скрываете даже от себя.

Методика называется «Рисунок несуществующего животного», ее автор — российский психолог Майя Дукаревич.

«Это популярный профессиональный тест. Его часто используют на детях-подростках и на взрослых тоже», — рассказал «Городским медиа» психолог Антон Кузнецов.

Чтобы пройти тест, возьмите лист бумаги (лучше всего формата А4), карандаш (советуют именно его, а не ручку) и, не особо задумываясь, нарисуйте живое существо, которого нет в природе.

Вот пример того, что может получиться. Его оценивать не будем, потому что это творение нейросети

Обычно, когда рисунок уже готов, психолог задает вопросы о том, как зовут этого зверька, чем питается, где обитает и так далее. Но в нашем случае ограничимся самим рисунком и его интерпретацией. Берите карандаш, творите, а потом выбирайте подходящее описание!

Психологический тест «Рисунок несуществующего животного»
1 / 11

Начнем с того, как нарисован ваш зверь.

  • Рисунок смещен вверх или расположен в верхней половине листа, но не в углу

  • Рисунок смещен вниз 

  • Рисунок выходит за край листа 

  • Рисунок помещен в углу 

2 / 11

Что с головой у вашего животного?

  • Слишком большая голова

  • Больше одной головы

  • Вообще нет головы

  • Голова обычного размера

3 / 11

А куда повернута голова, если она есть?

  • Вправо

  • Влево

  • В анфас (прямо)

4 / 11

Рассмотрим внимательнее черты лица. Какие глаза у вашего животного?

  • Глаза пустые, без зрачков и радужки 

  • Глаза с зачерненной радужкой 

  • Глаза с ресницами

  • Глаза отсутствуют 

  • Глаза с прорисованными кровеносными сосудами 

5 / 11

А что насчет ушей?

  • Большие уши

  • Отсутствие ушей

  • Маленькие уши

6 / 11

Теперь посмотрим на рот

  • Рот, приоткрытый в сочетании с языком

  • Рот открытый зачерненный 

  • Рот с зубами или клыками

7 / 11

Есть ли на голове какие-то дополнительные детали?

  • Перья

  • Рога

  • Грива, подобие прически

  • Ничего нет, голова лысая

8 / 11

Переходим к фигуре

  • Множество составных частей и элементов

  • Малое количество составных частей и элементов

  • Фигура, состоящая из острых углов

  • Шарообразная фигура

9 / 11

А какие-то детали на теле есть?

  • Чешуя, панцирь

  • Шипы, иглы

  • Тело, покрытое густыми волосами

  • Вмонтированные механические части

  • Крылья 

  • Внутренние органы, кровеносные сосуды 

  • Половые органы, женская грудь, вымя 

10 / 11

А что с ногами у вашего животного? И как они соединены с телом?

  • Отсутствие ног, их недостаточное количество

  • Слишком много ног

  • Толстые, большие ноги 

  • Тонкие ноги

11 / 11

И последнее. Оцените рисунок целиком: как он прорисован?

  • Всё прорисовано тщательно и аккуратно

  • Нарисовано небрежно, слабое нажатие карандаша, есть пробелы в соединении отдельных частей животного

  • Много мелких штрихов и обводок

Ранее мы также рассказывали о пяти привычках, которые высасывают вашу энергию.

Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Психологический тест Рисунок Психолог
Комментарии
1
Гость
7 минут
У меня зверь по центру.
Читать все комментарии
