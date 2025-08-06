«Мы две рыбанутые!»: продавец влюбилась в рыбалку и тратит на свое хобби большие деньги

Алла готова ночевать на льду, лишь бы поймать заветную рыбку Источник: героиня материала

Если вы до сих пор считаете, что рыбалка — это чисто мужской вид досуга, то это уже давно не так. Всё больше женщин уезжают за десятки километров от города, берут в руки удочку, баночку червей и рыбачат. И у нас есть живое этому подтверждение! В обычной жизни Алла Абраменко — продавец в продуктовом магазине в Томске, но, как только наступают выходные, она покидает душный город, чтобы насладиться тишиной, словить дзен и, конечно же, поймать парочку «рыбов». Как женщины приходят к рыбалке и почему готовы тратить десятки тысяч рублей на удочки и снасти — в тексте наших коллег из NGS70.RU.

«Мне даже опарыша или червя было противно брать в руки»

До 2019 года Алла не знала о рыбалке ровным счетом ничего. Изменилось всё после поездки с друзьями на базу отдыха. Именно там она просто от скуки взяла в руки удочку.

— Два моих друга Лешки пошли рыбачить, а мне что-то как-то скучно уже стало, я говорю: «Возьмите меня с собой». Они мне всучили поплавок и посадили на рыбное место. Это была хохма, потому что мне даже опарыша или червя было противно брать в руки, поэтому они по очереди ко мне бегали: один насаживал на крючок наживку, а другой снимал с крючка пойманную рыбу, — поделилась своими впечатлениями от первой рыбалки Алла.

Несмотря на то что тогда ей нужно было брать в руки противных опарышей и скользкую рыбу, Аллу опыт вдохновил, поэтому после этого она купила свою первую удочку.

Опыта у нее не было, поэтому она просто приходила в магазин и надеялась на помощь продавцов.

— Я поехала по всем рыбным магазинам и просто просила продать мне спиннинг, катушку и леску. Я жестко приставала к продавцам с вопросами, что, где, как и почему, — вспоминает наша рыбачка.

«Могу одна уехать на природу на 3–4 дня»

Постепенно базовый набор начинающего рыболова пополнялся более профессиональными примочками. Например, вместо поплавка Алла со временем перешла на фидерные снасти (снасть с груз-кормушкой, рассчитанная на ловлю со дна с постоянным прикармливанием. — Прим. ред.)

В начале своего рыболовного пути, по словам Аллы, много дорогих снастей она не покупала, потому что новичку они без надобности. Зато сейчас ее арсенал просто ломится от всевозможных удочек и других рыболовных приспособлений.

Большая хищная щука! Источник: героиня материала

Алла поделилась, что ради своего хобби она даже экономила и ограничивала другие свои «хотелки», которые с рыбалкой никак не связаны:

— Один год я очень жестко себе во всём отказывала. Я копила и складывала деньги, чтобы полностью себя укомплектовать и ни у кого ничего не просить. Сейчас у меня свой шатер для посиделок, кресла, столик, палатки, печка и, конечно, снасти. В это всё вложены немалые деньги, потому что я прямо старалась брать всё качественное.

В общей сложности, по словам Аллы, на рыбацкие принадлежности она потратила около 200 тысяч рублей: около 80 тысяч на летнее снаряжение и больше 100 тысяч на зимнее.

А самой дорогой покупкой стал собственный автомобиль, чтобы уже окончательно ни от кого не зависеть и иметь возможность самой выезжать на природу.

— Я могу одна уехать на природу на 3–4 дня. Я спокойно себе живу в шатре на берегу реки, и меня полностью это устраивает! — рассказала героиня.

«Мы откровенно две рыбанутые!»

К слову, практикует Алла не только летнюю, но и зимнюю рыбалку. От покупателей своего магазина она узнала про девушку со схожими увлечениями. После знакомства они начали не только вместе рыбачить, но и принимали участие в зимних чемпионатах Томской области по ловле на мормышку.

Алла на соревнованиях Источник: героиня материала

— В общем-то, мы откровенно две рыбанутые и помешанные на рыбалке, которые нашли друг друга! Мы начали ездить на соревнования.

Со временем Алла поняла, что соревнования ей удовольствия не приносят, поэтому из спорта она ушла, но ее подруга продолжает принимать в них участие и показывает хорошие результаты. Но практиковать зимнюю рыбалку вдвоем они не перестали. Томички закупились палатками, печкой и раскладушками, чтобы спокойно проводить на льду 1–2 ночи.

— Главное, чтобы дров хватило! — смеется Алла.

Летом девушки тоже любят выбираться на рыбалку в паре. Однажды они сами собрали лодку, повесили на нее мотор и покатались по Оби. Вернулись они не с пустыми руками: на их крючок попалась крупная хищная рыба.

Девушки даже обзавелись одинаковыми футболками Источник: героиня материала Самые искренние улыбки! Источник: героиня материала

«Адреналин не отпускал часа два»

Каждый рыбак с особенным удовольствием и смаком рассказывает про свой самый крупный улов. Мы тоже спросили об этом у Аллы.

По словам Аллы, произошло это незадолго до того, как она начала увлекаться рыбалкой. На тот момент она еще не знала, ни что такое фрикцион, ни что такое подсачник, поэтому ловила рыбу на самый простенький спиннинг за 300 рублей.

— На рыбалку я поехала одна. Стою лагерем на берегу, а хищника ловлю на живца. Клюнула на него щука. Достала я ее с великим усердием, а на последнем рывке у меня вообще сломался спиннинг в двух местах. Уже на берегу она начала прыгать, а взять в руки я ее боялась, потому что рыба зубастая. В итоге я выловила щуку весом 3,5 килограмма! Для меня это был шок, после которого адреналин не отпускал еще часа два, — поделилась воспоминаниями Алла.

В январе этого года Алла вместе со своей «рыбанутой» подругой выловила из Оби большую щуку весом почти 4,5 килограмма, что тоже стало для девушек неким трофеем.

А совсем недавно Алла увлеклась спиннинговой ловлей. На него она уже успела поймать судака весом 4,5 кило и щуку, которая вытянула почти на 5,5 килограмма.

Возникает резонный вопрос: что делать со всей этой рыбой? Алла поделилась, что щук она раздает своим близким и знакомым либо делает заготовки в виде котлет. Что касается окуней и судаков, то их она жарит, коптит и ест сама.

«Я не думаю, что рыбалка — это чисто мужское увлечение»

По мнению нашей героини, рыбалка давно перестала быть исключительно мужским хобби. Сейчас ей увлекается много женщин, которые с большим удовольствием сидят на берегу с удочкой, наслаждаются природой и как бы заземляются.

Алла считает, что рыбалка — независимо от пола — зайдет тем, кто обладает терпением и усидчивостью.

Алла и ее улов Источник: героиня материала

— Немало рыбалок лично у меня проходили вхолостую. Но это вообще не остужало мой пыл. Это вот мы, когда с подружкой, допустим, на выезд собираемся, она мне сообщение присылает: «А ты знаешь, у нас там дождь на субботу стоит». Я ей говорю: «И что, нас это разве остановит?» Она говорит: «Ну настроение чуть-чуть подпортит, но нет, не остановит». И мы реально будем рыбачить под дождем, чтобы поймать вот этот кусочек счастья.

А теперь ловите пользуху от Аллы, потому что с нами она поделилась парочкой лайфхаков: рыбалка — вещь деликатная, поэтому спешить здесь некуда. Наслаждайтесь видами и терпеливо ждите, когда начнет клевать;

от правильного выбора снастей зависит половина вашего успеха;

ищите такие места, где бесится малек, потому что там 100% водится хищник;

если же вас интересует мирная рыба, то это максимум прикорма, причем с достаточно яркими запахами. Алла на каждую рыбалку берет с собой минимум пять кило прикорма — пятикомпонентную кашу с ванилином. С собой также стоит взять покупной прикорм.