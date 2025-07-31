«Все мои куклы немного странные, с дурнинкой»: гномов российской рукодельницы скупают по всему миру

Все куклы Марины в единственном экземпляре Источник: marinamitina72 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Марина Митина из Курганской области уже более 20 лет создает необычные куклы. Ее авторских гномов, зверей и волшебных персонажей покупают по всему миру. Марина рассказала нашим коллегам из 45.RU, как начала заниматься рукоделием, которое из хобби превратилось в любимую работу и дело всей жизни, и обрела десятки тысяч подписчиков. Далее — ее колонка от первого лица.

Из проектного института — в театр кукол и рукоделие

Меня зовут Марина Митина, мне 52 года. Семь лет живу в селе в Курганской области и наслаждаюсь природой. Переехала сюда из Тюмени, а до этого всю жизнь жила в Нижневартовске (ХМАО-Югра). Я северный человек.

Более 20 лет я создаю кукол . Как только в России стал более-менее доступен интернет, я нашла форумы и сообщества людей, создающих авторские куклы. И я пропала! Влюбилась в кукол безоглядно, до сих пор это моя большая страсть, ставшая профессией. У меня нет художественного образования. Но есть много самостоятельного поиска и экспериментов.

Источник: Марина Митина

В нулевые годы я раздобыла запекаемую пластику отечественного производства и, работая в научно-технической библиотеке проектного института, под столом лепила кукол.

Потом была работа бутафором и художником-декоратором в Тюменском театре кукол. Это стало бесценным опытом. Уже потом совсем ушла из найма и стала работать как свободный художник. Мои куклы живут по всему миру, я отправляла их покупателям из Америки, Германии, Европы, Китая, Индонезии, Австралии, Австрии, Польши, Нидерландов, Греции, Кипра, ближнего зарубежья. И этот факт не перестает меня удивлять и наполнять сердце благодарностью!

Мне кажется, мои работы немного мультяшные. Забавные пропорции, взгляд кукол в сторону, пучеглазость или, наоборот, очень маленькие глаза. У многих носы очень большие или искривленные в сторону. Все мои куклы немного странные, с дурнинкой. В начале своей деятельности я вдохновлялась работами Тима Бёртона и, наверное, до сих пор чувствуется это влияние.

Все куклы создаю в единственном экземпляре. Даже если делаю по мотивам, повторяю, всё равно получаются совершенно друг на друга непохожие куклы. Конечно, при желании я смогу сделать похожую работу с незначительными отличиями. Но мне это совершенно не интересно.

Я создаю кукол из самозастывающей глины La doll и других самозастывающих масс. Использую папье-маше. Внутри куклы наполнены древесными опилками и утяжелены камушками. Лица расписываю акрилом, акварелью, цветными карандашами. Делаю кукол так, чтобы они могли сидеть, либо они стоят на подставке. Куклы обычно ростом 15–20 см. Но есть малыши по 6 см, а бывают большие по 50 см. Люблю работать над парой кукол, иногда над тремя. Такая мини-коллекция получается.

Еще я шью зверей из ткани и плюша, делаю интерьерные подвески в виде рыб, домиков, гнезд, в которых живут маленькие обитатели.

Люди особенно любят и узнают моих гномов. Носатые толстяки в теплых курточках и с ложкой за поясом. Наверное, я и сама в душе такой же гном! У моих кукол простые и наивные мордочки, смешные формы. Они добрые, обаятельные и озорные.

Сколько времени и денег уходит на создание кукол и бывают ли неудачи

Если заниматься исключительно одной куклой в течение стандартного рабочего (времени с 09:00 до 18:00), ее можно сделать за 2–3 дня. Но в среднем уходит неделя. Вот, например, в театре кукол на одну рабочую планшетную куклу дается 3 дня (с готовой головой из папье-маше).

Гномы — визитная карточка Марины Митиной Источник: Авторская кукла Марины Митиной / Vk.com

Самое сложное работе — это отшив и набивка опилками тела. Наверное, потому что неинтересно. Всегда облегченно вздыхаю, когда кукла набита и собрана. Очень люблю роспись! А самая изюминка для меня — это шить наряд и придумывать детали. Наряды куклам шью только сама.

Результатом своей работы бываю недовольна, часто реальность не соответствует ожиданиям. Тогда всё переделываю и добиваюсь того, чтобы в животе запорхали бабочки.

Я создаю и существующих, и новых персонажей. Часто вдохновляюсь своими старыми работами. Например, из года в год делаю лягушек, и всегда они совершенно разные. Но бывает, что создаю совершенно новые образы. Так были созданы крокодилы или снеговухи.

О цене материалов сказать трудно. Пачка пластики стоит, например, около 600 рублей, и из нее можно сделать 3–5 кукол. Но если кукла текстильная, а у тебя 100 500 сундуков с тканями, как тут определить цену материала? Бесплатно? Засчитываются только время и силы. Но конечно, есть дорогие составляющие, например стеклянные авторские глаза, трессы или окрашенный плюш. Это, конечно, дорого, и это штучный материал.

Бывают ли неудачные работы? Да, но я всегда довожу до той степени, пока мне не понравится. Получается, что неудачных нет.

Куклы — оберег от сглаза?

Если говорить про любимые работы, то есть несколько кукол, которые никогда не смогу повторить и очень ими горжусь. Например, в начале пути сделала эльфа Дасти. Он имел большой успех на ярмарке мастеров.

Марина Митина очень гордится эльфом Дасти Источник: Марина Митина

Посыла у моих работ нет. Это просто кусочек моей души и чувства прекрасного. Посадите куклу на полочку, и она всё время будет приковывать взгляд и сделает уголок вашего дома интересным. Еще я считаю, что именно из-за этого кукла — это оберег от сглаза. Она притянет на себя излишний потенциал энергетики вашего гостя.

Моя работа — это счастье. Мой смысл жизни. Наслаждение. Моя работа помогает мне настроить глаза на красоту.

Это правда, я везде вижу красивое. Почти везде вижу какой-то потенциал и возможности, и это настоящее счастье. Марина Митина зауральская рукодельница

Меня вдохновляет и пятно на стене, и кусочек ткани, и сочетание цвета. И иллюстрации книг, и люди, идущие по улице. Один раз очень живописный бомж в пальто так меня впечатлил, что я тут же начала делать огромного зайца в дурацкой шапке и пальто. Часто работаю без эскиза, но и наброски тоже делаю, чтобы зафиксировать образ.

Что я бы посоветовала начинающим мастерам? Делать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик. Просто возьмите и начните, и у вас обязательно получится. Берите самый дешевый материал из ниши и пробуйте на нем. Вот, например, пластика JOVI. Отличная недорогая пластика для создания кукол или фигурок.

Марина Митина