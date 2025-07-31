Чествование «Локомотива», День города Рыбинска, сап-фестиваль: афиша на выходные в Ярославской области

Выходные, 2 и 3 августа, в Ярославской области будут насыщенными событиями. Публикуем афишу ярких культурных и спортивных мероприятий.
- Чествование «Локомотива»
- День города Рыбинска
- Фестиваль ретротехники в Мышкине
- Ушаковский фестиваль
- День ВДВ
- Забег на Стрелке
- День города в Пошехонье
- Шоу исторической реконструкции в Переславле
- Фестиваль сапбординга
- День города в Любиме
- Семейный праздник с Карасем Тарасычем
Чествование «Локомотива»
3 августа в Ярославле состоится большое чествование команды «Локомотив» (6+), который стал обладателем Кубка Гагарина.
Программа:
14:30 — начало работы хоккейной фан-зоны с конкурсами и музыкальными выступлениями на Советской площади. Площадка будет открыта весь день до позднего вечера;
16:00 — старт Парада Чемпионов от «Арены-2000». Автобус с игроками «Локомотива» проследует по Московскому проспекту, Которосльной набережной, улице Почтовой и площади Челюскинцев до Советской площади, где команда присоединится к фан-зоне;
19:00 — начало торжественного вечера в «Арене-2000». В программе — награждение команды, выступление популярного музыкального исполнителя (какого именно, не раскрывается). Стоимость билетов на торжественную церемонию в «Арене-2000» — 800-1500 рублей.
День города Рыбинска
В субботу, 2 августа, Рыбинск отметит День города (0+). В программе запланировано множество ярких событий:
на бульваре Ушакова с 10:00 до 16:00 развернется гастрономическая ярмарка. Гостям предложат блюда из печки, кондитерские и кулинарные изделия. Будет даже бурлацкая перловая каша с добавлением копченостей, грибов и овощей — ее приготовят в большом 200-литровом котле. Также пройдет выставка-продажа изделий народных промыслов.
частью большой программы празднования станет водно-воздушный праздник в районе ДС «Полет» на Волге. В программе — выступление воднолыжников, яхтсменов, экстремальные заезды по воде на снегоходах, показательные выступления техники МЧС и другое. Разрабатывается и воздушное шоу. Предполагается, что в небо поднимется самолет Ан-2 Рыбинского клуба ДОСААФ, с борта которого парашютисты выполнят прыжки на точность приземления на сушу и на воду. В воздухе спортсмены развернут российский триколор и флаги с гербами Ярославской области и Рыбинска.
с 31 июля по 2 августа в Рыбинске пройдет большое музыкальное событие — Пятый российский фестиваль «Джаз на родном языке». На сцену выйдут коллективы из Рыбинска, Ярославля, Владимира, Москвы, Улан-Удэ, Архангельска, Казани и Санкт-Петербурга. Прозвучат русские романсы и современный этно-джаз, джазовый авангард и авторский джаз. Вход для зрителей бесплатный. 2 августа события фестиваля начнутся в 18 часов и завершатся в 22 часа. В Волжском парке выступят главный организатор фестиваля Стас Майнугин и другие музыканты. Крестовая улица (от улицы Стоялой до Красной площади) станет «концертным залом» для исполнителей классической музыки — с 15:30 до 16:40 здесь прозвучат произведения Баха, Генделя, Грига и других великих музыкантов.
с 20:00 до 22:00 у причала на Волжской набережной всех ждет двухчасовой зажигательный концерт от звезд русского фолка. Завершением фестиваля на этой площадке станут потешные огни.
у Дворца спорта «Полет» прозвучит русская поп-музыка. Хедлайнерами вечера станет группа «Интонация», которая известна многим по сериалу «Молодежка», где прозвучало два десятка их песен. Также выступят группа «Чё те надо?», победитель шоу «Голос» на Первом канале Александр Волкодав. Программа у «Полета» начнется в 19:00 и завершится в 22:00.
финалом праздника станет фейерверк.
Программа Дня города Рыбинска:
Красная площадь
10.00 — 20.00 — старинные настольные игры «Пикаду» и деревянные аттракционы. Самоварный ряд. Настоящие пряники, пастила и самоварная утварь из Тулы от музея-лавки «Самоваръ». Традиционные чаи народов России «Сугревъ»;
12:40 — 13:20 — театр «Папьемашенники» (Кукольный балаган «Петрушка»);
13:15 — 13:45 — гусляр Егор Стрельников
14:30 — 15:30 — уличный театр «Морэс». Фееричное шоу «Алхимики»;
15:30 — 16:10 — театр «Папьемашенники» (Кукольный балаган «Петрушка»);
16:10 — 16:40 — уличный артист «Мистер Мим», пантомима;
16:40 — 17:20 — цыганский ансамбль «Рада»;
17:20 — 18:00 — «Нерехтский рожечный хор»;
18:00 — 19:50 — дореволюционные танцы с клубом «Туда-Сюда»;
Стоялая улица
10:00 — 17:00 — гастрофестиваль «Вкус Рыбинска». Гранд-блюдо русской кухни «Бурлацкая каша» из перловки с копченостями и грибами из 200-литрового котла;
12:00 — 12:35 — фокусник Михаил Мостославский
12:40 — 13:20 — уличный артист «Мистер Мим» (пантомима);
13:20 — 14:00 — шоу шальных барабанщиков из Тулы;
18:00 — 18:50 — Олег Горбунов и «ДК Горбунова» (фолк-рок);
19:00 — 19:50 — этнопроект «КОЛЕНКОРЪ» (электронный фолк);
Крестовая улица (между Красной площадью и Стоялой улицей)
14:15 — 14:45 — карнавальное шествие со старинными гербами городов Ярославской области, парад артистов;
15:30 — 16:40 — «Рояль дефиле» (концерт классической музыки на старинных инструментах).
Набережная реки Волги у причала
20:00 — 22:00 — гала-концерт: фолк-группа «Отава Ё», цыганский ансамбль «Рада», шоу шальных барабанщиков из Тулы, ансамбль «Туда-Сюда», фолк-рок группа «Тролль Гнет Ель»;
22:00 — 22:10 — екатерининские потешные огни.
Бульварная улица
11:00 — 17:00: экологическая игра «Черемухой речка укрылась», фотовикторина «Судьбы, ставшие историей», викторина «Город, в котором мы живем», краеведческое лото «Рыбинск в деталях», игра-бродилка «По Рыбинску ходилка», интерактивная игра «Театр на столе», игра-ассорти «Рыбинск — хлебная столица Поволжья», игра «Рыбинск вчера, сегодня, завтра», мастер-класс «Кораблик»;
11.00 — 12.00 — презентация книги Н. Н. Быстрова «Были и легенды Рыбинска»;
11.00 — 11.30 — библиопрогулка «Непридуманные истории Рыбинска»;
12.00 -14.00 — поэтический дворик совместно с ЛИТО им. Якушева;
13.00 — 15.00 — «Истории лавочников»;
14.00 — 16.00 — клуб иностранных языков «Иностранцы в Рыбинске»;
15.00 — 15.30 — библиопрогулка «Непридуманные истории Рыбинска»;
16.00 — 17.00 — русский городской романс от МТО «Поют авторы» и вокальных студий Рыбинска.
Преображенский переулок
11:00 — 17:00 — программа «Мой адрес — Советский Союз!»: мастер-классы, арома-квест, игровая программа «Игры советских школьников. Детство без гаджетов»; флешмоб «Красный галстук», «Советская ярмарка», выставка ретро-автомобилей «Поехали!», «Модное ретро-дефиле»;
14:30-16:00 — интерактивная программа для детей и взрослых «Поверь в мечту» от ПСБ;
Ротонда
11:00 — церемония награждения участников конкурса «Цветущий город»;
11:40 — концертная программа «Незабытые мелодии» автора и исполнителя Вячеслава Михайлова;
13:00 — награждение победителей муниципального конкурса пленэрных работ «Энергия волжских просторов», посвященного 85-летию Углической ГЭС и 70-летию ввода в эксплуатацию Рыбинской и Углической ГЭС;
13:30 — театрализованная программа «Скоморошина»;
14:30 — показ авторской коллекции «ДИВОВАНИЕ» (автор Анастасия Козлова);
15:00 — концертная программа «Хочу признаться городу в любви». С участием ведущих коллективов КК «Авиатор»: вокального ансамбля «Хорошее настроение», ТСК «ОниОна»;
15:10 — показ коллекции костюмов «Сады Петергофа» (автор коллекции Анна Бородулина);
16:00 — концерт «Музыка распахнутых сердец» оркестра имени А. Шацкого.
Площадка у буфета
11:00 — 17:00 — исторический фото-проект «Привет из Рыбинска»;
14:00, 15:00 — «По следам сказок» — театральный мастер-класс для детей и взрослых от артистов-кукловодов Рыбинского театра кукол.
Площадка у реки Черемухи
11:00 — 17:00 — Всероссийский Ошанинский пленэр «Солнечный круг».
Аллея Славы
10:00 — 22:00 — ярмарка;
Площадь ДС «Полёт»
11:00 — 17:00 — #ВстретимсяуПолета. Молодежные площадки: выставка тюнингованных авто, стрит-арт искусство, фотокабина, фудтрак и другое;
11:00 -12:00 — велотриал-шоу от TRIALSCHOOL;
13:15 — 14:00 — парад-рекорд;
14:30 — 16:30 — творческие программы от культурно-исторического движения «Три нити», танцевальной сессии «Академия танца», молодежного движения «Буги-Вуги»;
19:00 — 22:00 — вечерний концерт «Ближе к звездам».
Акватория реки Волга у ДС «Полёт»
12:15 — 13:15 — водно-воздушный праздник.
Акватория реки Волга у мемориального комплекса «Огонь Славы»
22:00 — 22:05 — праздничный фейерверк.
Волжский парк. Балюстрада.
18:00 — 22:00 — V-ый международный фестиваль «Джаз на родном языке»
Рыбинский музей-заповедник (Волжская наб., 2)
экскурсии «Рыбинск — город купеческий» (историческая экспозиция);
интерактивная программа «Забавы и труды ловецкой слободы»
Рыбинский музей-заповедник. Мучной гостиный двор (Волжская наб., 77)
11:00 — 22:00 — экспозиция «Рыбинск в XX веке», мастер-классы по традиционным народным промыслам.
Фестиваль ретротехники в Мышкине
В Мышкине 2 августа пройдет фестиваль ретротехники «Мышкинский самоходЪ» (0+). Открытие мероприятия запланировано на 13 часов на Успенской площади. Участниками станут автолюбители и энтузиасты из Ярославля, Москвы, Королева, Высоковска, Владимира, Великого Новгорода, Старой Руссы, Костромы, Серпухова, Новомосковска и других городов. Зрители смогут увидеть около 200 раритетных машин и самоходных устройств. В 15 часов пройдет концерт вокалистов Ярославской Государственной филармонии Ольги Маевской и Полины Ергаковой.
Ушаковский фестиваль
3 августа в селе Хопылево Рыбинского района пройдет традиционный Ушаковский фестиваль (0+), посвященный празднованию 280-летия адмирала Федора Ушакова.
Гостей ждет ярмарка, мастер-классы, интерактивные площадки. И большой концерт, где выступит, в том числе, оркестр военно-морского флота имени Н. А. Римского-Корсакова. Желающие примут участие в Крестном ходе. На берегу Волги расположится полевая кухня. Для всех гостей праздника будет организовано бесплатное угощение.
Мероприятие пройдет с 9:00 до 16:00.
День ВДВ
В Ярославле 2 августа пройдет празднование Дня Воздушно-десантных войск — войскам исполнится 95 лет. 1 августа в честь этого события пройдет автопробег Ярославль — Данилов — Ярославль. А 2 августа пройдут основные торжества (0+):
10.00-10.40 запланировано возложение венков и цветов к памятнику Герою Советского Союза, генералу армии В. Ф. Маргелову у Музея боевой славы, награждение ветеранского актива;
11.00-11.30 — молебен и крестный ход у храма Ильи Пророка;
12.30-17.00 — мероприятия в Центре военно-патриотического воспитания имени В. В. Терешковой (пос. Карачиха): прыжки с парашютом, соревнования среди ветеранов по различным видам спорта, награждение ветеранов, концерт, полевая кухня. Завершится празднование полетами на парапланах.
Свои праздники пройдут в округах Ярославской области.
Забег на Стрелке
2 августа в Ярославле пройдет забег «Достигая цели!» (6+) в честь Дня железнодорожника. Спортивное событие состоится на Стрелке. Все собранные участниками средства будут направлены на лечение и реабилитацию детей, которые нуждаются в помощи.
Помимо спортивной составляющей гостей и участников ждет концертная программа, игры, мастер-классы, выставки.
В связи проведением мероприятия будет ограничено движение транспорта на Волжской и Которосльной набережной, а также на Волжском спуске.
День города в Пошехонье
2 августа День города (0+) пройдет в Пошехонье. В программе — концерты, мастер-классы, спортивные развлечения.
Шоу исторической реконструкции в Переславле
В Переславле-Залесском 2 августа состоится шоу исторической реконструкции «Александрова дорога». Оно воссоздает конный поход дружины Александра Невского. Группа всадников стартовала 12 июля в Арзамасе и прибудет на родину полководца, где состоится ее театрализованная встреча.
В 16:00 на Народной площади пройдет конно-музыкальное представление (0+).
Фестиваль сапбординга
2-3 августа в Ярославской области пройдет фестиваль сапбординга SUP FEST YAROSLAVL (0+). 2 августа событие пройдет на набережной озера Неро в районе Городского сада в Ростове Великом. В полдень стартует первый фестиваль сапбординга. В регион приедут более 200 спортсменов и любителей из многих регионов России. В 15:30 в акватории озера пройдет сап-карнавал «Русские сказки» (костюмированное шествие), который познакомит с фольклором и историей нашего древнего города.
3 августа гонки на сапах пройдут уже в Ярославле в районе водно-спортивного клуба «Адмирал» (Московский проспект, 1г). Время проведения — с 7:00. Награждение победителей — в 17:30.
День города в Любиме
Любим 2 августа отмечает День города (0+). Торжественное открытие праздника и основные мероприятия развернутся в Городском парке. Горожан и гостей ждут выставка-ярмарка любимских мастеров, мастер-классы, спортивные турниры и соревнования.
Семейный праздник с Карасем Тарасычем
2 августа в селе Толбухино пройдет фестиваль активного семейного отдыха «Карась Тарасыч приглашает в гости!» (0+). Начало мероприятия — в 10:30. Праздник развернется у озера Тарасово. Организаторы обещают игры, забавы и развлечения для всей семьи: от спортивных соревнований до творческих мастер-классов.