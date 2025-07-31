Чествование «Локомотива», День города Рыбинска, сап-фестиваль: афиша на выходные в Ярославской области

2 августа в Ярославле пройдет забег «Достигая цели!» (6+) в честь Дня железнодорожника. Спортивное событие состоится на Стрелке. Все собранные участниками средства будут направлены на лечение и реабилитацию детей, которые нуждаются в помощи.

Помимо спортивной составляющей гостей и участников ждет концертная программа, игры, мастер-классы, выставки.

В связи проведением мероприятия будет ограничено движение транспорта на Волжской и Которосльной набережной, а также на Волжском спуске.