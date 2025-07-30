«Раньше бились до первой крови»: вспоминаем забытые традиции и игры советского детства

Дети умели превращать двор в особый мир приключений Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Говорят, что современных детей не увидишь во дворе, все живут в интернете и компьютерных играх. «А вот мы в свое время» летом уходили ранним утром во двор и пропадали там до позднего вечера, пока мама в окно не прокричит, что уже слишком темно. Что же мы там делали? В ностальгической рубрике NGS42.RU вспоминает игры и фольклор россиян самых разных эпох.

Анна, 65 лет, пенсионерка

Жительница Кемерова Анна рассказывает, что когда она была маленькой, ее родители жили в частном доме и у них было большое хозяйство. На ней, 10-летней девочке, уже лежало множество обязанностей. Придя после первой смены со школы и наскоро пообедав, она должна была вымести двор, нарвать траву и бросить ее кроликам, покормить кур и прибрать дом. Потом можно было бежать на улицу и играть с друзьями.

Телефонов, даже домашних, ни у кого не было, поэтому приятели предварительно не созванивались, но было обычное место встречи — Дом культуры. Дети поселка играли возле него каждый день.

— В «казаков-разбойников» любили играть: допустим, человек 20 нас было, делились на две команды. «Разбойники» придумывали тайный пароль и разбегались. «Казаки» давали им фору убежать и спрятаться, а затем пускались в погоню. «Преступники» мелом рисовали на земле или деревьях стрелочки, куда побежали, но могли и путать. Поймают «разбойника» и ведут в «тюрьму» — обычную лавочку, но с нее нельзя было сбегать. Там арестанта «пытали», чтобы заветное слово вызнать. Другие «разбойники» пытались своего из тюрьмы вызволить, а «казаки» побеждали, если узнавали пароль или всех сажали, — рассказывает женщина.

Ребята выбегали во двор ранним утром и возвращались только после захода солнца Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Также Анна вспоминает, что особым уважением среди девочек пользовалось мастерство хорошо играть в «резиночку». Мальчишки почти никогда в нее не играли, а вот девочке без знания сложных элементов и фигур было никуда. Для игры нужно было минимум трое — двое надевали резинку на щиколотки и становились друг на против друга, а третья прыгала через получившийся барьер самыми разными способами. Постепенно игра переходила на новые уровни — резинка поднималась до уровня колен, а потом и бедер, и прыгать приходилось всё выше и выше.

— Я сейчас помню «бантик», это когда одной ногой цепляешь резинку и перекручиваешь в прыжке, «конфетку» — сначала двумя ногами внутри резинки, а потом выпрыгиваешь и «кораблик», когда на две резинки сначала наступаешь, а потом прыгаешь. А больше уже за давностью лет ничего и не вспоминается, но элементов очень много было, некоторые прямо-таки акробатические, — улыбается рассказчица.

Олег, 57 лет, электрик

Электрик Олег рассказывает, что раньше у мальчишек были свои традиции. Например, еще со времен своего детства он умеет свистеть в два пальца. Именно так в их дворе было принято созывать друзей на игры. А еще ребята постоянно мастерили самодельное оружие из дерева: пистолеты, луки, рогатки. Особым почетом пользовался тот, кто умел из этого метко стрелять.

— Раньше дворовая жизнь была жесткой, случались драки до крови, хотя как сейчас бывает на видео в интернете у молодежи, было не принято. Никогда такого не было, чтоб несколько человек одного били, или уже упавшего пинали. Обычно до первой крови дрались, а уж если кто упал и пощады просит, то бить такого — совсем не «по-пацански». Но и ему позор, конечно, — рассказывает Олег.

У парней были свои, жесткие правила Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

В то время дворовые правила предписывали и азартные игры. Например, на деньги играли в карты — в «дурака» или «козла» или «буру». Ставки были совсем мелкими, а иногда и просто на щелбаны. Также монетки бросали в «пристенок» или играли в «чику». В «чике» чертился круг, куда складывали монеты, и по очереди кидали другую монету — «битку». Нужно было выбить деньги из круга и забрать себе.

Азарт в то время не одобрялся, если прознавали учителя — могли вызвать родителей в школу, а то и собрать педсовет. Дома за такие проделки крепко влетало, но детвору это не останавливало.

Анастасия, 46 лет, продавец

— В детстве с девочками у нас была традиция делать «секретики». «Секретик» можно было делать только с самой близкой подругой. Брали фантики, красивые бусины, стекляшки, шли во двор и выкапывали ямку, туда складывали все свои «сокровища» и прикрывали схрон стеклом, например, донышком от бутылки. Потом это всё засыпалось землей, — рассказывает Анастасия.

В чем смысл ритуала — понять не просто. Всё это создавало у девочек особое чувство единения с подругой и некую «капсулу времени». Потом, например, если она уехала на лето в деревню и было грустно, можно было прийти на «ваше место», откопать «секретик» и будто встретиться.

«Секретик» доверяли только самым близким Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Также Анастасия рассказывает, что в ее детстве было принято строить шалаши. Для этого выбирали места подальше от прохожих — за гаражами, у забора или между домами, под ветвями раскидистых деревьев. К месту будущего «гнезда» со всей округи стаскивали стройматериалы: старые доски, фанерные листы, деревянные ящики. Также несли и из дома, что не жалко: пледы, старые одеяла, клеёнки. Ребята обустраивали, стены, вход и даже окна, а затем декорировали изнутри. Вместо обоев клеили различные плакаты и даже этикетки от газировки. Мебель изготавливали из картонных коробок, а то и везло найти выброшенные старые тумбы или кресла. Хороший шалаш мог служить надежным укрытием с начала лета до поздней осени.

Елена, 35 лет, корреспондент

Автору этой статьи тоже есть что вспомнить о своем детстве. Я росла в Березовском в 90-е и начало 00-х. Во дворе моей пятиэтажки дети собирались каждый вечер. Если ты выходил на улицу и никого не было, значит, ребята ушли дружить с соседним двором и их всё равно легко было найти.

У нас была забавная традиция: когда тебе в голову приходило, чем бы ты хотел заняться, говорить об этом прямо и сразу было не принято. Нужно было вытянуть правую руку, поднять большой палец вверх и начать скандировать: «Кто хочет сыграть в интересную игру, а в какую не скажу!». Ребята, рассредоточенные по двору и занимающиеся каждый своим делом, бросали всё и бежали хватать тебя за палец и поднимать вверх свой большой палец. Так все становились в круг и держали друг друга. Когда все собирались, можно было назвать игру. Твои друзья могли отказаться и предложить взамен что-то свое.

Особо отважным в детстве считался тот, кто не боялся крутить «солнышко» Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Чаще всего мы играли в «прятки» или «из круга вышибала». Еще была забавная игра, называлась «Желание». Похожа на «съедобное / не съедобное», но более причудливая. Ведущая загадывала игрокам, как сложится их жизнь. Например, говорила «ты будешь работать…», а затем выкрикивала вариант, допустим, «дояркой», и быстро бросала мяч. Хороший вариант нужно было поймать, а нежелательный отбить. В итоге получались очень смешные истории.

Летом у нас было принято выносить пледы и играть в куклы прямо на траве. Мы очень любили Барби, собирали для них мебель, сами шили для них наряды. Иногда в этом помогали наши мамы.

А еще у нас были и «страшные магические» ритуалы. Например, мы призывали пиковую даму. Нужно было сесть перед зеркалом в темноте, зажечь свечу, на зеркале помадой рисовали дверь и лестницу, клали перед собой карту пиковой дамы и десять раз говорили «пиковая дама, приди!». Считалось, что она выйдет из зеркала и задушит тебя. Зачем мы это делали? Я не знаю, но это было очень волнительно и весело. Еще можно было призвать гномика-матершинника. Это было менее страшно, так как согласно дворовой легенде персонаж людей не убивал.

Марк, 10 лет, школьник

Марк только недавно вернулся из оздоровительного лагеря и рассказывает, что детский фольклор всё еще живет. Например, в отряде играли в «Зомби». Две команды: «зомби» и «горожане». Зомби должны отыскать горожан и «зачекать», тогда тот тоже становится «зомби» и ищет своих бывших сокомандников. Дополнительный интерес в том, что ты не знаешь, кто уже зомби, а кто еще нет.