Рыбы разорятся, а Девы сорвут большой куш: астролог сделала финансовый гороскоп на август

Эльза Кушина рассказала, как август повлияет на финансовое положение каждого из знаков зодиака Источник: Ирина Шарова

В августе многие знаки зодиака ждет непростой период: будет много поводов для стресса и беспокойств. Виной тому ретроградное движение Меркурия, а также соединение Сатурна и Нептуна. А отсюда усиление фобий и притягивание негативных ситуаций. Как сделать так, чтобы это всё не ударило по вашему кошельку? Читайте в гороскопе астролога Эльзы Кушиной для 72.RU.

Овен

В августе Овен может быть погружен в иллюзии, поэтому в этот период он невнимательный, ветреный и часто забивает на всё и всех. Это не может пройти бесследно в теме финансов. Именно поэтому в августе представители знака рискуют потерять в деньгах: дело не столько в маленьком заработке, сколько в бездумных и бесполезных расходах.

Басня Крылова о стрекозе и муравье — это про Овнов в августе. Если представители знака бросят все силы только на развлечения, то и финансового благополучия ждать не стоит. Кстати, если допустить этот кризис, то он затянется до конца 2025 года.

Телец

В августе Тельцу открываются большие возможности для пополнения своих ресурсов. Например, подвернутся подработки, новые непродолжительные проекты или возможность монетизировать свое хобби.

В то же время в этот период не исключены большие траты на модернизацию себя, своей внешности. Не исключено, что Тельцы захотят глобальных перемен и потому решатся на кардинальные шаги — вплоть до хирургических вмешательств. Впрочем, звезды этому не противятся. Неплохо также скажутся на положении в обществе и крупные покупки Тельцов (автомобиль, дорогостоящие украшения, недвижимость).

Близнецы

Близнецам август может открыть хорошие финансовые перспективы. Появится шанс сменить работу на более престижную, обзавестись собственным бизнесом или заручиться поддержкой высокопоставленного союзника.

Но важно понимать, что большую прибыль ожидать стоит только через проверенные источники или надежных людей. Рисковать с малознакомыми партнерами не стоит, есть риски попасть в неприятную историю, которая, к слову, может закончиться даже уголовным делом.

Рак

В августе Рак может неплохо приумножить свои денежные запасы, особенно через общество, например, помочь в этом могут близкие, коллеги, друзья, союзники и прочие. Поэтому в этот период важно быть открытым миру, понимая: чем проще Рак по жизни, тем больше возможностей ему открывает жизнь.

А вот превращаться в отшельника в августе Раку не стоит. При таком положении это может обернуться для представителей знака финансовым кризисом: можно не только потерять накопления, но и залезть в долговую яму.

Лев

Лев в этом месяце будет окружен вниманием, что неплохо скажется на его материальном положении. У представителей знака есть большая вероятность встретить на своем пути людей, знакомство с которыми в будущем благополучно скажется на их профессиональной деятельности. Возможно, через какое-то время они предложат вам работу или успешный проект.

Но есть и некоторые предостережения для Львов. В августе нельзя брать деньги в долг. Кредиты и ипотеки тоже противопоказаны.

Дева

Дева имеет все шансы сорвать куш в августе. Финансовое везение будет поджидать представителей знака буквально на каждом шагу: то киоск с выигрышным лотерейным билетиком попадется на пути, то неожиданная премия на работе привалит.

Так что фраза «Деньги рекой» — то, что характеризует положение Дев в августе. Но такая щедрость продлится недолго, поэтому главная рекомендация здесь — не тратить все сбережения на спонтанные желания и отложить излишки на покупку чего-то крупного и действительно важного.

Весы

Конец лета обещает Весам большую загруженность, особенно на работе, поэтому если представители знака намерены разбогатеть в ближайшем будущем, то важно брать быка за рога.

Весам в августе будет поступать множество деловых предложений. Плюс вероятны переработки на нынешней работе. Всё это хорошо скажется на балансе банковской карты и плохо — на самочувствии. Поэтому важно соблюсти некую гармонию. Не пренебрегайте отдыхом. Иначе есть вероятность потерять удачу, потому что на первое место выйдут экстренные вопросы здоровья.

Скорпион

Коварство Лилит, проходящей по данному знаку, всё так же дает о себе знать, отсюда вероятно желание овладеть всем сразу (личная выгода). Это может проявиться в желании купить себе что-либо (люксовые вещи, ювелирные изделия, дорогие гаджеты) или преобразить себя внешне.

Но как бы велики эти желания ни были, важно учесть, что «захапать» себе всё и сразу не получится. Существует вероятность разочароваться в приобретенном, особенно если что-то досталось не совсем честным путем, через обман или хитрость.

Стрелец

В августе вероятны большие траты на домашние нужды и домочадцев. Например, Стрельцы могут столкнуться с тем, что им придется самим разгребать проблемы семьи. Причем речь идет о довольно больших тратах. Возможно, это лечение, а может быть, и ремонт в доме.

Козерог

В конце лета у Козерога вероятно торможение в делах, в том числе и в финансовых. Поэтому прагматичные Козероги в очередной раз должны продемонстрировать свои способности в планировании собственного бюджета. Каждая покупка должна быть чем-то оправдана, в противном случае — можно в ней разочароваться. К примеру, представители знака решат, что им необходима какая-то новая техника в дом, а спустя недолгое время она окажется некачественной или просто бесполезной.

Но есть и хорошие новости. В августе Козероги могут открыть для себя новый источник дохода. Но, принимая предложение, нужно трезво оценивать свои силы. Иногда действительно лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Водолей

В августе Водолеев ждут большие траты на себя. Представители знака захотят измениться внешне, поэтому будут готовы даже на рискованные хирургические манипуляции. Важно помнить, что, гонясь за идеалом (красотой тела), важно не забывать о своем здоровье.

Если представители знака действительно захотят потратиться, то лучше сделать это в середине месяца и отдать предпочтение образованию или путешествиям.

Рыбы

В данный период вероятно торможение в делах, именно поэтому, если браться за всё новое (проекты, работа, бизнес и пр.), вероятен крах и даже разорение. Август не лучший период для таких глобальных перемен, как смена работы или переезд. Лучше немного придержать коней, а уже в октябре — дерзать.

Кредиты, ипотеки и деньги в долг — это всё противопоказано Рыбам в конце лета.

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