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Развлечения Тест Угадайте советский фильм про отпуск по одному кадру: самый летний тест

Угадайте советский фильм про отпуск по одному кадру: самый летний тест

Его можно проходить, не вставая с шезлонга

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Мы знаем, че вы здесь делаете&nbsp;— собираетесь тест проходить | Источник: фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (6+), реж. Элем Климов, «Мосфильм», 1964 годМы знаем, че вы здесь делаете&nbsp;— собираетесь тест проходить | Источник: фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (6+), реж. Элем Климов, «Мосфильм», 1964 год

Мы знаем, че вы здесь делаете — собираетесь тест проходить

Источник:

фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (6+), реж. Элем Климов, «Мосфильм», 1964 год

Пока мы проводим время за компьютерами в офисах, какие-то счастливчики вовсю рассекают в купальниках по пляжам и греются под жарким солнцем. Но ничего, мы еще свое возьмем! А пока что мы взяли и мечтательно посмотрели несколько советских фильмов, посвященных лету, отдыху и каникулам. Чтобы еще больше настроиться на отпускной лад. Теперь мы предлагаем вам тоже немного расслабиться и попробовать угадать самые летние советские фильмы по одному совершенно случайному кадру.

ТЕСТПройден 42 раза
1 / 10

  • «Человек ниоткуда» (12+)

  • «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)

  • «Деловые люди» (0+)

  • «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)

2 / 10

  • «Три плюс два» (6+)

  • «Девушка с гитарой» (0+)

  • «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (0+)

  • «Спортлото-82» (6+)

3 / 10

  • «Капитан Соври-голова» (6+)

  • «Верные друзья» (0+)

  • «Завтрак на траве» (0+)

  • «Сто дней после детства» (12+)

4 / 10

  • «Волшебная сила» (0+)

  • «Люди и манекены» (0+)

  • «Доктор Калюжный» (6+)

  • «Мы с вами где-то встречались» (18+)

5 / 10

  • «Три плюс два» (6+)

  • «До первой крови» (12+)

  • «Дубравка» (12+)

  • «По секрету всему свету» (12+)

6 / 10

  • «Пропало лето» (0+)

  • «Тимур и его команда» (12+)

  • «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (6+)

  • «Каникулы у моря» (12+)

7 / 10

  • «Деревенские каникулы» (12+)

  • «Будьте готовы, Ваше Высочество!» (0+)

  • «Печки-лавочки» (6+)

  • «Веселое сновидение, или Смех сквозь слезы» (6+)

8 / 10

  • «Два дня чудес» (6+)

  • «Дамы приглашают кавалеров» (6+)

  • «День и вся жизнь» (12+)

  • «Самая обаятельная и привлекательная» (18+)

9 / 10

  • «Невероятные приключения итальянцев в России» (12+)

  • «Трое в лодке, не считая собаки» (0+)

  • «Шаг навстречу» (12+)

  • «Будьте моим мужем» (6+)

10 / 10

  • «Любовь и голуби» (12+)

  • «Сентиментальный роман» (6+)

  • «Девушка с гитарой» (0+)

  • «Шаг навстречу» (12+)

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Кино Советское кино СССР Фильм
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