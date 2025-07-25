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Развлечения У Тельцов проблемы в общении, у Весов — в карьере: к чему готовиться в период ретроградного Меркурия

У Тельцов проблемы в общении, у Весов — в карьере: к чему готовиться в период ретроградного Меркурия

Гороскоп для знаков зодиака до 11 августа от ярославского астролога

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Астролог дала гороскоп на период ретроградного Меркурия в июле и августе | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаАстролог дала гороскоп на период ретроградного Меркурия в июле и августе | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Астролог дала гороскоп на период ретроградного Меркурия в июле и августе

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

С 18 июля наступил период ретроградного Меркурия. Он продлится до 18 августа 2025 года. Традиционно это время считается неудачным для различных дел и начинаний. Ведический астролог из Ярославской области Мария Орлова рассказала, как уберечься от неприятностей в это время.

«Меркурий — планета ума, общения, логики, технологий, сделок и коротких поездок. В период его ретроградности нам дается шанс пересмотреть, переосмыслить или завершить все старое в этих областях. А вот начинать что-то новое не стоит», — посоветовала Мария.

В ретроградном движении Меркурий проходит по знаку Рака и это дает свои особенности наступившему периоду.

«Будет сложно говорить о своих чувствах. Могут всплыть какие-то нерешенные вопросы с близкими, новости, которые, застанут вас врасплох. Вы можете ощутить ностальгию, вас может тянуть в прошлое. Постарайтесь извлечь из этих воспоминаний ценные уроки. Также наступивший период — хорошее время для проработки своих детских обид и травм», — рассказала астролог.

Кроме того, ретроградный Меркурий может добавить проблем с жильем, трудностей с переездом. По словам Марии, лучше всего сейчас заниматься расхламлением и генеральной уборкой.

«Ну и классика ретроградного меркурия — проблемы с техникой. Вы можете столкнуться с глюками в телефоне, потерей сообщений, путаницей в расписаниях. Сохраняйте все самое важное в двойном или даже тройном экземпляре. Перепроверяйте время встреч, адреса, номера рейсов. Формулируйте свои мысли четко, чтобы окружающие не могли вас неправильно понять», — отметила специалист.

А еще, по словам Марии, ретроградный Меркурий в знаке Рака обостряет интуицию. В это время важно прислушиваться не только к голосу разума, но и чувствовать сердцем.

«Ретроградный меркурий — шанс остановиться, оглянуться назад, решить старые проблемы», — заключила астролог.

Гороскоп для каждого знака зодиака

Овен

Сфокусируйте внимание на семье и близких. Уделяйте им больше внимания, разговаривайте по душам. С решением вопросов, касающихся недвижимости и другого имущества, повремените до 11 августа.

Телец

В общении, коммуникациях, коротких поездках, саморекламе, пиаре сейчас может возникнуть путаница. Перепроверяйте всю информацию, которая поступает к вам и которую вы даете другим людям. Также сейчас хороший период для повторного изучения чего-либо.

Близнецы

Сейчас вы можете столкнуться с недостатком энергии, путаницей мыслей. Под особым контролем должны быть финансовые вопросы. Больше отдыхайте, завершайте старые дела и не начинайте новых.

Рак

Вас может накрыть сильная эмоциональная волна, вы можете в чем-то переоценить или недооценить себя. Заботьтесь о себе, слушайте свою интуицию, отложите важные встречи на период после 11 августа.

Лев

Сейчас для вас важна работа со своим подсознанием, тайнами и интимной жизнью. Могут всплывать старые страхи, беспокоить невысказанные мысли. Для вас сейчас очень важны отдых и уединение. Практикуйте медитацию, ведите дневник. Не совершайте крупных необдуманных покупок.

Дева

Для вас сейчас очень важна тема друзей, целей, бизнеса, общественных связей. Проверьте, кто ваши настоящие союзники. Возможны задержки в групповых проектах, получении финансов. Пересмотрите свои долгосрочные планы, укрепляйте старые дружеские связи.

Весы

Для вас может остро встать вопрос карьеры и деловой репутации. Общение с начальством, коллегами окажется напряженным. Планы могут меняться. Не начинайте сейчас новых карьерных проектов, пересмотрите стратегии, доделывайте текущие задачи, очень внимательно отнеситесь к любым документам.

Скорпион

Для вас актуальны философия, духовность, обучение, отношения с отцом, дальние поездки, путешествия и юридические вопросы. Сейчас могут стать актуальными какие-то полученные давно знания, возможны встречи с бывшими преподавателями и наставниками. Перечитайте важные для вас книги. Если собираетесь в проездку, перепроверьте все документы. Отложите судебные дела, если это возможно.

Стрелец

Совместные с вашим партнером финансы, кредиты, инвестиции и ваша интимная жизнь сейчас привлекут особое внимание. Будьте предельно внимательны с любыми документами, налогами и договорами. Не берите новые кредиты, пересмотрите свои задолженности. Не инвестируйте деньги в сомнительные проекты.

Козерог

У вас в фокусе внимания окажется тема партнерства — делового и личного. Сейчас могут вернуться старые партнеры или договоренности. В общении проявляйте терпение. Не спешите заключать новые союзы. Работайте над коммуникацией в вашей паре.

Водолей

Для вас актуальна тема здоровья, рутины, работы и служения. Возможны сбои в распорядке дня, какие-то мелкие проблемы со здоровьем на нервной почве, завалы на работе, которые необходимо разгрести. Уделите внимание своему режиму, питанию, наведите порядок на своем рабочем месте, доделайте дела, не откладывая в долгий ящик.

Рыбы

У вас возможны задержки в каких-то творческих проектах, недопонимание с детьми или в романтических отношениях. Пересмотрите свои хобби, творческие идеи, проводите больше времени с детьми.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гороскоп Астролог
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