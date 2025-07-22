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Развлечения Обзор «Слово пацана» перекочевало в «Метод»: с кем теперь Меглин будет ловить маньяков

«Слово пацана» перекочевало в «Метод»: с кем теперь Меглин будет ловить маньяков

Что известно о третьем сезоне сериала

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Бежевый плащ, остатки рассудка и фирменный метод&nbsp;— в третьем сезоне Меглин готов снова встать в строй | Источник: кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, «Плюс студия», 2025 годБежевый плащ, остатки рассудка и фирменный метод&nbsp;— в третьем сезоне Меглин готов снова встать в строй | Источник: кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, «Плюс студия», 2025 год

Бежевый плащ, остатки рассудка и фирменный метод — в третьем сезоне Меглин готов снова встать в строй

Источник:

кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, «Плюс студия», 2025 год

Практически десять лет назад на экраны вышла первая серия «Метода» (18+). К юбилею шоураннеры готовят третий сезон о Родионе Меглине — сыщике, который виртуозно ловит преступников благодаря своему уникальному методу. За 32 серии зрители вместе с Константином Хабенским искали людоедов, Вешателя, таксиста-убийцу и других злодеев. В новом сезоне Меглину предстоит столкнуться с новой задачей — разгадать восемь преступников, которые станут не врагами, а союзниками.

Чем закончился второй сезон сериала «Метод»

Во втором сезоне «Метода» события происходят через год после первого. Есения уверена, что Родион мертв, ведь она сама нанесла ему удар ножом в сердце. Теперь она оперативник, ловит маньяков по методу Меглина. Однако не всегда ей это удается, и на помощь снова приходит Родион. Выясняется, что он жив. Правда, сыщик провел год в коме и сильно изменился. Ему предстоит найти путь к себе прежнему.

Кроме небольших расследований на одну-две серии, герои ищут ТМНП (Ты меня не поймаешь), своеобразного Мориарти, который скрывал свою личность и всегда на шаг впереди Меглина.

Источник: кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Александр Войтинский, «Плюс студия», 2020 годИсточник: кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Александр Войтинский, «Плюс студия», 2020 год
Источник:

кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Александр Войтинский, «Плюс студия», 2020 год

К финальному сезону оперативники узнают, что под личиной ТМНП скрывался психолог Самарин, который всегда работал с ними в полиции. Меглин, который к этому времени возвращается в привычное состояние, убивает его. В конце Есению отстраняют от дел, а Родион оказывается в психиатрической больнице, откуда сбегает.

Чего ждать от третьего сезона сериала «Метод»

В третьем сезоне сериала «Метод» компанию Меглину больше не составляет Есения, так что Паулину Андрееву мы тоже не увидим. Вместо нее Родион собирает целый «отряд Меглина» из восьми психопатов и преступников, которым дается второй шанс. Как рассказал Юрий Быков, который на время второго сезона покидал кресло режиссера, сделать главным не одного героя, а целую банду — его любимый прием.

Источник:

Kinopoisk.ru

— В этой истории я увидел для себя возможность поработать с девятью новыми артистами. Я вообще люблю полифонию, такие фильмы, как «12 разгневанных мужчин» (16+) Сидни Люмета или «Суд над чикагской семеркой» (18+) Аарона Соркина, — объясняет Быков фишку нового сезона.

Источник: кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, «Плюс студия», 2025 годИсточник: кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, «Плюс студия», 2025 год
Источник:

кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, «Плюс студия», 2025 год

Компания Меглина в третьем сезоне сериала «Метод» как на подбор:

  • нарцисс-социопат в исполнении Никиты Кологривого;

  • тусовщик, который погряз в зависимостях, — Лев Зулькарнаев;

  • медик-убийца, которую сыграет Анна Банщикова;

  • сталкер — Эльдар Калимулин;

  • бывший киллер с ПТСР — Егор Кенжаметов;

  • маньяк по кличке Бобер, который одержим идеями радикального перевоспитания, которого сыграет Игорь Черневич;

  • Фрида, она же бунтарка из состоятельной семьи, которой надоело жить по правилам, — Снежана Самохина;

  • психотерапевт-мизантроп — Денис Бургазлиев.

Источник: кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, «Плюс студия», 2025 годИсточник: кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, «Плюс студия», 2025 год
Источник:

кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, «Плюс студия», 2025 год

Каждый герой должен научиться работать в команде и ловить преступников, чтобы искупить свои прошлые ошибки. Меглин же должен освоить искусство руководства. Юрий Быков видит в этой миссии отражение реальной жизни Константина Хабенского.

Источник: кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, «Плюс студия», 2025 годИсточник: кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, «Плюс студия», 2025 год
Источник:

кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, «Плюс студия», 2025 год

— Сама фактура нового «Метода» держится на участниках — на дерзких, пограничных персонажах-социопатах. И так примечательно совпало, что теперь, спустя 10 лет после выхода первого сезона, Константин Хабенский — художественный руководитель МХТ им. Чехова, а Меглин в третьем «Методе» тоже своего рода художественный руководитель, начальник очень яркой труппы, — поделился режиссер третьего сезона сериала «Метод».

Источник: кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, «Плюс студия», 2025 годИсточник: кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, «Плюс студия», 2025 год
Источник:

кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, «Плюс студия», 2025 год

Несмотря на то что Есении в третьем сезоне не будет, в окружении Меглина снова окажется привлекательная девушка и потенциальный любовный интерес — студентка Лера в лице Анны Савранской. Шоураннеры уверены, что она будет одной из тех, кто поможет добавить сериалу светлых оттенков.

Источник: кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, «Плюс студия», 2025 годИсточник: кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, «Плюс студия», 2025 год
Источник:

кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, «Плюс студия», 2025 год

— К звездным актерам присоединились и новые талантливые артисты, такие как Анна Савранская. Мы верим, что эта уникальная команда позволит проекту заиграть новыми красками, как темными — в историях про маньяков, так и светлыми, ведь свет обязательно победит тьму, — рассказал Максим Полинский.

Когда премьера третьего сезона сериала «Метод»

Выход третьего сезона сериала «Метод» запланирован на осень 2025 года. Ожидается, что количество серий останется прежним, что и было у двух сезонов ранее, — 16. Каждая будет длиться практически по часу.

Смотрим третий сезон сериала «Метод»?

Еще спрашиваете! Жду все пять лет после конца второго сезона
Горшочек, не вари. Почему они еще после первого не закрыли его?
Забросил еще на первом сезоне
Никаких надежд на новый сезон нет, включу фоном
Впервые слышу про сериал
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Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Константин Хабенский Сериал Детектив Никита Кологривый Российский сериал Телевидение Премьера Развлечение Отдых
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