«Слово пацана» перекочевало в «Метод»: с кем теперь Меглин будет ловить маньяков

Бежевый плащ, остатки рассудка и фирменный метод — в третьем сезоне Меглин готов снова встать в строй Источник: кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, «Плюс студия», 2025 год

Практически десять лет назад на экраны вышла первая серия «Метода» (18+). К юбилею шоураннеры готовят третий сезон о Родионе Меглине — сыщике, который виртуозно ловит преступников благодаря своему уникальному методу. За 32 серии зрители вместе с Константином Хабенским искали людоедов, Вешателя, таксиста-убийцу и других злодеев. В новом сезоне Меглину предстоит столкнуться с новой задачей — разгадать восемь преступников, которые станут не врагами, а союзниками.

Чем закончился второй сезон сериала «Метод»

Во втором сезоне «Метода» события происходят через год после первого. Есения уверена, что Родион мертв, ведь она сама нанесла ему удар ножом в сердце. Теперь она оперативник, ловит маньяков по методу Меглина. Однако не всегда ей это удается, и на помощь снова приходит Родион. Выясняется, что он жив. Правда, сыщик провел год в коме и сильно изменился. Ему предстоит найти путь к себе прежнему.

Кроме небольших расследований на одну-две серии, герои ищут ТМНП (Ты меня не поймаешь), своеобразного Мориарти, который скрывал свою личность и всегда на шаг впереди Меглина.

Источник: кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Александр Войтинский, «Плюс студия», 2020 год

К финальному сезону оперативники узнают, что под личиной ТМНП скрывался психолог Самарин, который всегда работал с ними в полиции. Меглин, который к этому времени возвращается в привычное состояние, убивает его. В конце Есению отстраняют от дел, а Родион оказывается в психиатрической больнице, откуда сбегает.

Чего ждать от третьего сезона сериала «Метод»

В третьем сезоне сериала «Метод» компанию Меглину больше не составляет Есения, так что Паулину Андрееву мы тоже не увидим. Вместо нее Родион собирает целый «отряд Меглина» из восьми психопатов и преступников, которым дается второй шанс. Как рассказал Юрий Быков, который на время второго сезона покидал кресло режиссера, сделать главным не одного героя, а целую банду — его любимый прием.

Источник: Kinopoisk.ru

— В этой истории я увидел для себя возможность поработать с девятью новыми артистами. Я вообще люблю полифонию, такие фильмы, как «12 разгневанных мужчин» (16+) Сидни Люмета или «Суд над чикагской семеркой» (18+) Аарона Соркина, — объясняет Быков фишку нового сезона.

Источник: кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, «Плюс студия», 2025 год

Компания Меглина в третьем сезоне сериала «Метод» как на подбор:

нарцисс-социопат в исполнении Никиты Кологривого;

тусовщик, который погряз в зависимостях, — Лев Зулькарнаев;

медик-убийца, которую сыграет Анна Банщикова;

сталкер — Эльдар Калимулин;

бывший киллер с ПТСР — Егор Кенжаметов;

маньяк по кличке Бобер, который одержим идеями радикального перевоспитания, которого сыграет Игорь Черневич;

Фрида, она же бунтарка из состоятельной семьи, которой надоело жить по правилам, — Снежана Самохина;

психотерапевт-мизантроп — Денис Бургазлиев.

Источник: кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, «Плюс студия», 2025 год

Каждый герой должен научиться работать в команде и ловить преступников, чтобы искупить свои прошлые ошибки. Меглин же должен освоить искусство руководства. Юрий Быков видит в этой миссии отражение реальной жизни Константина Хабенского.

Источник: кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, «Плюс студия», 2025 год

— Сама фактура нового «Метода» держится на участниках — на дерзких, пограничных персонажах-социопатах. И так примечательно совпало, что теперь, спустя 10 лет после выхода первого сезона, Константин Хабенский — художественный руководитель МХТ им. Чехова, а Меглин в третьем «Методе» тоже своего рода художественный руководитель, начальник очень яркой труппы, — поделился режиссер третьего сезона сериала «Метод».

Источник: кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, «Плюс студия», 2025 год

Несмотря на то что Есении в третьем сезоне не будет, в окружении Меглина снова окажется привлекательная девушка и потенциальный любовный интерес — студентка Лера в лице Анны Савранской. Шоураннеры уверены, что она будет одной из тех, кто поможет добавить сериалу светлых оттенков.

Источник: кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, «Плюс студия», 2025 год

— К звездным актерам присоединились и новые талантливые артисты, такие как Анна Савранская. Мы верим, что эта уникальная команда позволит проекту заиграть новыми красками, как темными — в историях про маньяков, так и светлыми, ведь свет обязательно победит тьму, — рассказал Максим Полинский.

Когда премьера третьего сезона сериала «Метод»

Выход третьего сезона сериала «Метод» запланирован на осень 2025 года. Ожидается, что количество серий останется прежним, что и было у двух сезонов ранее, — 16. Каждая будет длиться практически по часу.