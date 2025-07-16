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Развлечения Тест Каждый второй с треском провалит этот тест: проверьте вашу память

Каждый второй с треском провалит этот тест: проверьте вашу память

Думаете, вы без труда всё запоминаете? Как бы не так!

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3 комментария
Пришли на пляж и забыли, наносили ли крем для загара? Первый признак, что пора проверить свою память | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUПришли на пляж и забыли, наносили ли крем для загара? Первый признак, что пора проверить свою память | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Пришли на пляж и забыли, наносили ли крем для загара? Первый признак, что пора проверить свою память

Источник:
Артём Устюжанин / E1.RU

Вы легко запоминаете лица новых знакомых и узнаете их издалека или же вам сложно даже вспомнить, какого цвета футболку вы вчера надевали? Если последнее, то пора проверить свою зрительную память. Пройдите простой тест, чтобы понять, насколько ваш мозг искажает увиденное и обращает ли внимание на детали. Вам нужно детально рассмотреть картинку и ответить на 10 вопросов о ее содержании по памяти.

ТЕСТПройден 133 раза
1 / 11

Внимательно рассмотрите картинку и запомните как можно больше деталей.

  • Запомнил каждую мелочь.

  • Сомнительно, но окей.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Тест Мозг Память Развлечение
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Комментарии
3
Гость
1 час
Да, моя память способна удержать очень много деталей, так что не пишите хамских заголовков
Гость
50 минут
Треск слышал. Но тест даже не открывал.
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