Ретроградный Меркурий в июле 2025 года: что он принесет каждому знаку зодиака

Если день не задался с утра, диагноз очевиден: просто планета Меркурий решила повернуться к людям задом Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Небесная канцелярия готова подкинуть нам непростой период: совсем скоро начнет всё раздражать, техника будет глючить, договоренности — срываться, а забывчивость и число фейлов возрастут в разы. Всё по классике: ждем Меркурий в ретрограде. Что это значит, кому прилетит сильнее и как прожить это время без нервного срыва, рассказала астропсихолог и нумеролог Яна Пустовалова.

Когда ретроградный Меркурий

Ретроградный Меркурий накроет нас с 20 июля по 10 августа 2025 года, на этот раз — в знаке Льва. Эта быстрая и шумная планета отвечает за всё, что связано с коммуникациями, транспортом и инфопотоками, так что без нее не проходит ни один день.

Что делать во время ретроградного Меркурия

Когда наступает ретроградная фаза Меркурия, то все процессы замедляются и идут с искаженной траекторией. Поэтому готовимся к задержкам, недопониманиям и внезапным встречам с прошлым, особенно в сфере самовыражения, творчества и публичных выступлений — именно это зона ответственности Льва. Астропсихолог Яна Пустовалова отмечает, что каждый из нас замечает этот период по-своему, но есть общие рекомендации, которые могут обезопасить вас от потрясений:

избегайте конфликтов и агрессивно настроенных личностей;

не покупайте технику или автомобили;

планируйте подписание только рутинных договоров/документов, более важные — перенесите;

выходите на работу или любые встречи заранее, так как можете попасть в пробку даже в трамвае или метро;

не планируйте поездки, отпуск, путешествия.

— Во время ретроградного Меркурия многие могут вернуть потерянные связи или получить приветы из прошлого от своих любовных партнеров и не только. Тут выбор за вами, главное — проанализировать важность этой коммуникации в будущем, — подчеркивает Яна Пустовалова.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Ретроградный Меркурий во Льве не даст расслабиться три недели. Астропсихолог Яна Пустовалова подготовила прогноз, кому и как аукнется этот период.

Овен

У вас будет подсвечены темы любви, творчества и детей. Вспомните, какие увлечения были у вас в детстве, и реализуйте их самостоятельно или со своими детьми. Но главное — не начинайте в этот период новые отношения или проекты, гораздо важнее проанализировать текущие.

Телец

У вас снова поднимутся темы недвижимости и отношений в семье. Нужно будет закрыть все старые семейные вопросы и разногласия, а также решить сложности с документами по жилью или участкам. Совет: не покупайте в период ретроградного Меркурия никакую недвижимость.

Близнецы

На вас ретропериод Меркурия будет влиять больше всего, особенно это затронет сферу коммуникации и поездки. Может возникать путаница, недопонимание собеседника в личной беседе или в переписках, ошибки в документах. Поэтому примените пословицу «Семь раз отмерь — один отрежь».

Рак

В этот период у вас будет затронута тема финансов и здоровья. Не удивляйтесь задержкам в переводах денежных средств, ошибкам в расчетах. Попробуйте детально проанализировать ваше отношение к финчасти и внести поправки. А лучше всего вернуться к старым и проверенным вашим опытом вариантам обращения с деньгами.

Лев

Вам покажется, что перемены и новый образ жизни не про вас, и захочется резко всё вернуть на круги своя. Но это будет не совсем верно. Полное возвращение в прошлое не сделает вас лучше, а вот анализ максимально эффективных решений даст результат. Поэтому вернитесь на пару шагов назад и скорректируйте свои планы.

Дева

Для вас подготовлено особенное время, которое даст возможность постичь смысл уединения и провести работу с подсознанием. Вы когда-то это пробовали, но забросили, несмотря на результат. Поэтому в ретропериод Меркурия вернитесь к разбору тех ситуаций, которые побудили вас разбираться в прошлом, и пройдитесь по закоулкам души. Вам требуется тотальная перезагрузка — как эмоциональная, так физическая.

Весы

К вам начнут возвращаться друзья из прошлого, бывшие или коллеги из коллективов, о которых вы много лет не вспоминали. Но их появление не нужно расценивать как плохой знак, они хотят подсветить вам ваши сильные или слабые стороны. И, конечно же, за чашкой чая эти люди начнут доносить вам свежие сплетни. Ваша задача сейчас — не верить слухам, а всё перепроверять.

Скорпион

Вы так стремитесь взобраться по карьерной лестнице, что забываете о времени и удовольствиях в жизни. Но именно сейчас настала пора оглянуться и пересмотреть приоритеты. Если вы должны вот-вот получить повышение, то могут быть задержки, вашу кандидатуру будут тщательно проверять. Главное — не увольняйтесь раньше времени.

Стрелец

В этот период обратите внимание на давнее желание пройти новое обучение или посетить другую страну. Еще самое время завести привычку всегда всё перепроверять: документы, билеты, материалы и задания. В бумагах могут быть ошибки, а если решились поехать или полететь по делам, то приезжайте заранее в аэропорт, а еще лучше позвоните в авиакомпанию для уточнения информации по рейсу.

Козерог

Взрослая жизнь состоит из массы документов, имеющих вес в государственных органах. Человек всегда проходит через определенный кризис в процессе оформления этих бумаг, особенно связанных с долговыми обязательствами. Поэтому готовьте кошелек, скоро в него попадут деньги, которые давным-давно занимал коллега, а вот другие выплаты могут немного задержаться. Главное — не берите новых кредитов, рассрочек или ипотек в ретрофазе Меркурия.

Водолей

Вы давно не вспоминали о тех, кто предал ваши чувства, однако сейчас это нужно сделать, чтобы проанализировать всю ситуацию. В этот период к вам могут обратиться люди, которые продолжат путать ваши мысли, намеренно вводить в заблуждение. Не слушайте их, а сделайте собственные выводы, проанализировав ситуацию со всех сторон. В любви могут возникнуть сильные переживания и желание расстаться, но это всё временные трудности. Поговорите с партнером по душам, и окажется, что всё хорошо и нужна просто эмоциональная разрядка.

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