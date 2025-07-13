Красивые открытки на День Военно-Морского Флота: 20 идей, как поздравить героев

28 июля по всей стране отметят День Военно-Морского Флота. Самые торжественные мероприятия, конечно, будут проходить в главных портовых городах России, но и другие города в стороне не останутся — ведь география моряков не ограничивается даже после того, как они сходят на сушу. А если и в вашей семье или в кругу близких есть те, кто достоин самых теплых поздравлений в этот день, на этот случай у нас есть 20 открыток, от которых даже у самых стойких мореплавателей воспылает сердце.